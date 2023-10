- Le service Audio adressable cible les auditoires par l'intermédiaire de iHeartRadio.ca et de l'application iHeartRadio Canada -

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À la suite de l'annonce récente de Bell Média concernant son offre de service Télévision adressable , l'entreprise a annoncé aujourd'hui le lancement du service Audio adressable, un nouveau format novateur qui insère dynamiquement des publicités audio numériques dans la programmation linéaire en direct, ainsi que dans le contenu sur demande sur iHeartRadio.ca et sur l'application iHeartRadio Canada. Le service Audio adressable, offert dès maintenant par l'intermédiaire de Bell DSP et d'un représentant des ventes de Bell Média, permet aux marques de cibler les auditeurs grâce à la diffusion en continu AM/FM, aux pistes sur demande et aux balados.

Acheminé par les données internes de Bell, le service Audio adressable permet aux marques de personnaliser l’expérience de l’auditeur et d’obtenir des taux de conversion plus élevés. Grâce à des renseignements clés comme les données démographiques, les les centres d'intérêt et la localisation, les annonceurs peuvent joindre des auditeurs spécifiques sur le catalogue de iHeartRadio Canada, qui comprend 100 stations de radio en ondes et des centaines de milliers de podcasts. De plus, grâce à l’arsenal de 70 segments consommateurs préétablis de Bell, les annonceurs peuvent cibler précisément les quelques 1,4 million d’auditeurs hebdomadaires distincts de iHeartRadio Canada.

« Nous sommes ravis de lancer le service Audio adressable sur Bell DSP et de révolutionner davantage la façon dont nos partenaires communiquent avec le marché », a déclaré Stewart Johnston, premier vice-président, ventes et sports, Bell Média. « La mise en œuvre de publicités programmatiques par l'intermédiaire de iHeartRadio Canada, la plateforme ayant la plus grande portée soutenue par la publicité au Canada, permet aux annonceurs d'atteindre des millions d'auditeurs avec des publicités audio numériques personnalisées et de renforcer des engagements plus solides et significatifs avec les consommateurs. »



« Avec le lancement du service Audio adressable sur Bell DSP, Bell Média réaffirme son engagement à demeurer à l'avant-garde en étant l'une des premières compagnies canadiennes à offrir ce produit », a déclaré Nauby Jacob, premier vice-président, produits de consommation et médias, Bell Média. « Grâce au plus vaste ensemble d'insights portant sur les ménages canadiens, y compris les données internes de Bell disponibles pour la segmentation d'audiences, Bell DSP continue d'offrir un service clé en main aux annonceurs et aux marques qui souhaitent connecter avec leurs audiences de façon impactante. »

Après avoir annoncé un ensemble emballant de nouvelles solutions publicitaires élargies , y compris le service Télévision adressable, Bell Média maintient son engagement à fournir des produits fondés sur les données aux annonceurs partout au pays. Le service Audio adressable est maintenant accessible par programmation sur Bell DSP et DV360, ou directement par l'intermédiaire d'un représentant des ventes de Bell Média.

Source : Numeris PPM Data Total Canada, R03 2023, Mo-Su 2a-2a, portée hebdomadaire moyenne P2+ : plateforme de diffusion en continu - stations de radio de Bell Média

À propos de Bell Média :

Bell Média est la première entreprise de création de contenu au pays avec des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur. Ces actifs comprennent 35 stations de télévision qui font partie des réseaux CTV et Noovo; 26 chaînes spécialisées, dont les chefs de file des sports RDS et TSN; le service de diffusion en continu et de télé bilingue Crave; la marque iHeartRadio Canada qui englobe 215 chaînes musicales, dont 103 stations de radio dans 58 marchés canadiens; et le réseau d'affichage extérieur Astral. Bell Média est également partenaire des Studios Grandé de Montréal, de Juste pour rire et de Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

