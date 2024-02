Source : TheLede.ca

- Crave étendra bientôt sa portée aux membres d'Amazon Prime -

TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Bell Média annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Amazon pour que son service de diffusion en continu Crave puisse être offert sur les chaînes Prime Video au Canada. Le forfait Premium de Crave (sans pubs) sera bientôt proposé directement aux clients d'Amazon par l'entremise de leur compte Prime Video.

Un abonnement à Crave - le plus important service canadien de diffusion en continu - donne accès à la plus grande offre de divertissement bilingue au pays, qui comprend une sélection toujours grandissante d'émissions originales Crave primées, notamment DÉSOBÉIR : LE CHOIX DE CHANTALE DAIGLE, COMPLÈTEMENT LYCÉE, SHORESY et LITTLE BIRD, des séries documentaires originales qui font avancer leur cause dont L'APPARTEMENT 5 et PÈRE 100 ENFANTS, les séries HBO et Max Originals (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY et THE WHITE LOTUS), le DC Universe, l'univers de Harry Potter (Wizarding World of Harry Potter), des grands succès du box-office, des séries emblématiques telles que FRIENDS et THE OFFICE, des séries dont tout le monde parle comme THE TRAITORS, LOVE ISLAND et RUPAUL'S DRAG RACE, plus de 11 000 heures de contenu francophone et plus encore.

De nouvelles séries arrivent bientôt sur la plateforme, y compris de nombreuses productions québécoises dont IN MEMORIAM (printemps 2024), une saga familiale mettant en vedette Evelyne Brochu, Éric Bruneau, Catherine Brunet, Jean-Simon Leduc et Bruno Marcil, la minisérie documentaire DANS UNE GALAXIE PRÈS DE CHEZ VOUS : 25 ANS DE MISSION (mai 2024) dans laquelle Matthieu Pepper rassemble l'équipage du Romano Fafard, BELLEFLEUR (été 2024), une série humaine et bienveillante sur la masculinité positive avec, entre autres, Guillaume Laurin, Charlotte Aubin, Sarah-Jeanne Labrosse, Maxime De Cotret, Marc-André Grondin, Marilyn Castonguay, Guillaume Cyr et Sarah-Maude Beauchesne, ainsi que LES CRUES (automne 2024), la comédie de Marie-Lyne Joncas et Eve Côté.

La deuxième saison de LA MAISON DU DRAGON de HBO (prévue pour l'été 2024), THE REGIME, une minisérie de six épisodes mettant en vedette Kate Winslet (première le 3 mars), la série originale Crave THE TRADES, une comédie signée par la même équipe que TRAILER PARK BOYS (printemps 2024) arrivent également prochainement.

