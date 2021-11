- Offerte dès aujourd'hui, Bell DSP tire parti des données de premier plan pour permettre aux annonceurs canadiens de livrer des campagnes plus intelligentes qui ont un effet mesurable sur les résultats d'affaires -

TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Bell Média a annoncé aujourd'hui le lancement de la plateforme Bell DSP, maintenant offerte aux agences et aux annonceurs canadiens, offrant un marché programmatique de classe mondiale afin de proposer de nouvelles fonctionnalités qui facilitent l'achat de médias. Bell DSP permet au marché de la publicité de tirer parti des données de première main de Bell pour découvrir et activer les inventaires numériques de premier ordre de Bell Média, ainsi que les inventaires de haut gamme sur le marché libre dans différents formats, y compris la vidéo numérique, la télévision connectée et l'audio.

« Comme Bell DSP est maintenant accessible au marché de la publicité canadienne, nos clients peuvent accéder directement à nos données et à notre inventaire comme jamais auparavant, a déclaré Perry MacDonald, vice-président, ventes publicitaires et partenariats, Bell Média. Bell DSP permet aux annonceurs canadiens de tirer pleinement parti de nos données de premier ordre et tierces, ce qui permet aux clients de cibler les audiences qu'ils veulent, tout en les jumelant à nos propres inventaires numériques de premier plan, ainsi que sur le marché ouvert. »

Bell DSP offre une automatisation et une visibilité améliorée afin de faciliter l'achat de médias avec l'aide d'une équipe spécialisée de vente canadienne, de produits et de soutien. Tirant parti des meilleures données de premier plan et conformes à la protection sur les lois de la vie privée de Bell, combinées aux données exclusives géo-démographiques d'Environics, la plateforme offre également aux partenaires publicitaires la possibilité d'apporter leurs propres données. Grâce à l'accès à de l'inventaire exclusif et de premier plan de Bell Média, Bell DSP permet de cibler les appareils au moyen de leurs données graphiques et de propulser directement les segments de l'Analytique de Bell.

