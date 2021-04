Noovo Moi propose des articles signés par des personnalités engagées et inspirantes sur un vaste éventail de sujets tels que la cuisine, la décoration, les voyages, le star système et la culture populaire, la beauté et la mode, le couple et la sexualité, la santé, la famille, le jardinage et les activités sportives. Il y aura aussi des dossiers spéciaux sur des thèmes et des sujets d'actualité. De plus, des collaborateurs appréciés du public dont Mathieu Dufour, Catherine Peach, Livia Martin, Ève Côté, Jonathan Roberge et Valérie Roberts apporteront leur touche personnelle en proposant des webséries exclusives. Avec cette offre riche et variée, Noovo Moi accompagnera les internautes dans leur vie quotidienne.

« Nous avons décidé de regrouper tous les contenus style de vie sous une même destination pour simplifier l'accès et permettre au public de faire des découvertes. Avec une liste de collaborateurs impressionnante, Noovo Moi deviendra la référence en ce qui a trait aux dernières tendances dans toutes les sphères de notre société », souligne Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information.

UNE FOULE DE COLLABORATEURS BRANCHÉS !

Les collaborateurs passionnés de Noovo Moi présenteront leurs meilleures astuces et leurs coups de cœur. Parmi eux se trouvent plusieurs experts pour guider les lecteurs dans leurs projets et leurs réflexions, ainsi que des personnalités du Web toujours prêtes à dénicher et démystifier les tendances de l'heure, dont :

Yan Cacchione - Activités physiques, bien-être, inspirations, recettes et trucs;

- Activités physiques, bien-être, inspirations, recettes et trucs; Vanessa Duchel - Bien-être, couple et témoignages;

Karl Hardy - Bien-être, témoignages et vedettes;

- Bien-être, témoignages et vedettes; Catherine Peach - Activités, conseils voyage, destinations, événements plein air et restos-bars;

- Activités, conseils voyage, destinations, événements plein air et restos-bars; Marie-Ève Piché (Maman Caféine) - Famille et mode.

DES WEBSÉRIES ORIGINALES QUI VALENT LE DÉTOUR!

En plus de la panoplie d'articles proposés par Noovo Moi, plusieurs webséries et capsules vidéo seront présentées sur le site au cours des prochaines semaines.

KEKOU LA MODE AVEC MATHIEU DUFOUR, DÈS LE 21 AVRIL

Mathieu Dufour ira à la découverte du milieu de la mode et de la beauté et en discutera avec des spécialistes. Il entrainera ses invités dans sa folle conquête du domaine, nous fera découvrir des entreprises et des créateurs de chez nous tout en démystifiant et en abordant certains enjeux propres au Québec. Pour visionner les épisodes de la série, cliquez ici.

SUR LA ROUTE AVEC CATH PEACH - SAISON 2, DÈS LE 4 MAI

Catherine a soif de voyage : elle en profite pour partir sur les routes du Québec! Tout en respectant les règles en vigueur au moment des tournages, elle visite ses amis et crée des séjours sur mesure avec eux. Un seul objectif demeure : découvrir ce que le Québec a de plus beau à offrir. Catherine reprend le volant en compagnie de nouveaux invités et continue de nous faire découvrir notre province via des activités uniques, praticables à l'année, et des paysages à couper le souffle.

COMBIEN ÇA COÛTE? AVEC ÈVE CÔTÉ, DÈS LE 10 MAI

Combien ça coûte mourir? Avoir des enfants? Divorcer? Acheter local? Sous forme de capsules ludiques, Ève Côté s'informe sur les dépenses que peuvent engendrer certaines conditions ou modes de vie.

TOC TOC CHEZ… AVEC LIVIA MARTIN, DÈS LA MI-MAI

Livia Martin, passionnée de décoration, entrera dans l'intimité de ses amies artistes et créatrices de contenu et fera découvrir leur chez-soi avec son chien Toc Toc. On en apprendra davantage sur leur style de vie ainsi que leur passion pour la décoration et le design. Livia découvrira des anecdotes amusantes à propos de ses invitées et en profitera également pour livrer différents conseils pour « pimper » certaines pièces.

LUNETTES ROSES AVEC JONATHAN ROBERGE, DÈS LE 17 MAI

Pour démystifier des sujets tabous, c'est Jonathan Roberge le meilleur. Dans des capsules drôles et sensibles, il expliquera ce qu'est le féminisme, l'obsession de la gloire et de l'argent, comment gérer un cousin qui veut donc ben donner son point de vue, et plus encore.

GRILLZ AVEC ROSALIE LESSARD, DÈS LE 20 MAI

Cette série mettra en lumière l'art de la cuisson sur le BBQ et proposera des recettes aussi faciles que savoureuses. La chef Rosalie Lessard - parce que le BBQ n'est pas seulement une affaire de gars! - partage des trucs et des astuces pour devenir un/une pro du grill.

DERRIÈRE LA PHOTO INSTAGRAM AVEC VALÉRIE ROBERTS, DÈS LE 1ER JUIN

Valérie Roberts animera cette série documentaire mettant en lumière les coulisses du phénomène Instagram. En allant à la rencontre de sept influenceurs, elle tentera d'expliquer le côté sombre de ce réseau social extrêmement populaire. En toute authenticité, on y dévoile les non-dits, les hauts et les bas ainsi que le travail acharné qui se cachent derrière les comptes/images Instagram, où la quête d'approbation règne.

Noovo est la marque multiplateforme incontournable pour accéder à des contenus de divertissement et d'information. Le site Noovo Moi s'ajoute à l'écosystème de la marque qui comprend la chaîne Noovo, le site Noovo.ca, l'application Noovo et dès l'automne 2021, un site complet consacré à Noovo Info.

À PROPOS DE NOOVO

Noovo est la marque média généraliste qui fait les choses différemment! Téléréalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés: sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.

À PROPOS DE BELL MÉDIA AU QUÉBEC

Chef de file en matière de création de contenus, Bell Média possède des actifs de premier plan au Québec dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision de langue française, dont la chaîne généraliste et destination numérique Noovo, en plus de huit chaînes spécialisées et payantes, soit Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, SUPER ÉCRAN, Cinépop et RDS, la première chaîne sportive du Québec. Bell Média exploite également CTV Montréal, la première chaîne d'information anglophone du Québec, et Crave, le service de diffusion en continu bilingue offrant plus de 7 200 heures de contenu exclusif en français. L'entreprise développe et exploite des applications mobiles, des sites web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information, de sports et de divertissement, dont RDS Direct et Noovo.ca. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 13 collectivités qui font toutes parties de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média est propriétaire d'Astral, un réseau d'affichage extérieur établi à Montréal comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces, et détient une participation minoritaire dans Grandé Studios, situé à Montréal. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

