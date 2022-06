TheLede.ca

CTV donne le feu vert à10 nouvelles séries, notamment : la comédie SHELVED, la série de compétition CROSS COUNTRY CAKE OFF et la série de voyages et de gastronomie EVOLVING VEGAN mettant en vedette Mena Massoud

Crave confirme la production de 12 séries originales, notamment : la série de compétition internationale CANADA'S DRAG RACE: CANADA VS THE WORLD et les comédies BRIA MACK GETS A LIFE et ONE DAY WE'LL ALL BE DEAD, entre autres

DRAG RACE: VS THE WORLD et les comédies BRIA MACK GETS A LIFE et ONE DAY WE'LL ALL BE DEAD, entre autres Noovo présente les nouvelles séries dramatiques CHOUCHOU et L'EMPEREUR, ainsi que d'autres séries non scénarisées, notamment : LE MAÎTRE DU JEU

La nouvelle programmation originale en français de Crave comprend : la comédie dramatique BON MATIN CHUCK (OU L'ART DE RÉDUIRE LES MÉFAITS), la série dramatique DÉSOBÉIR : LE CHOIX DE CHANTALE DAIGLE et la série documentaire PRÉSUMÉ INNOCENT : L'AFFAIRE FRANCE ALAIN

et la série documentaire PRÉSUMÉ INNOCENT : L'AFFAIRE FRANCE ALAIN Discovery Networks ajoute quatre nouveaux titres, notamment : BUSH WRECK RESCUE, THE MIGHTIEST et AFTER THE STORM

Le partenariat de TSN avec UNINTERRUPTED Canada se poursuit avec la nouvelle série documentaire qui dresse le portrait du champion canadien de basketball, Chris Boucher

TORONTO, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Bell Média a présenté aujourd'hui sa programmation de contenu original la plus étoffée à ce jour, avec 973 heures et plus de 100 titres confirmés pour l'année de diffusion 2022-2023. Propulsée par ses services de langue française et anglaise, la nouvelle programmation de Bell Média propose une liste élaborée de contenu original composée de nouveautés, de documentaires, d'émissions spéciales et d'émissions maintes fois primées.

« La nouvelle programmation originale de Bell Média est ambitieuse. Elle propose un éventail de contenus qui mettent de l'avant des histoires qui nous interpellent, racontées par les créateurs les plus inspirants au pays », a déclaré Karine Moses, première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles pour Bell Média et présidente, direction du Québec pour Bell. « Nous sommes engagés à faire rayonner les productions d'ici qui transcendent les genres et les formats. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires indépendants qui partagent le même objectif. Cette programmation reflète bien notre promesse d'offrir aux téléspectateurs une offre diversifiée sur toutes plateformes. »





Parmi les annonces du jour :

Bell Média présente du nouveau contenu original de producteurs indépendants, en français et en anglais, diffusé aux heures de grande écoute. Cliquez ici pour voir le synopsis des séries qui seront de retour, d'autres titres seront annoncés dans les mois à venir.

Nouvelles séries en anglais

ACTING GOOD - CTV Comedy * annoncée précédemment

ACTING GOOD mettant en vedette Rabliauskas dans le rôle de Paul, un humoriste habile, mais sensible qui retourne à la Première Nation de Grouse Lake après une tentative bâclée de déménager dans la grande ville. Inspirée par la communauté isolée de la Première Nation de Poplar River d'où vient Rabliauskas, cette comédie d'une demi-heure met également en vedette l'acteur, l'humoriste et le co-scénariste-producteur, Pat Thornton, dans le rôle de Brady, le « seul homme blanc sur la réserve ». Les acteurs et l'équipe locaux mettent également en vedette Billy Merasty (Elijah) comme le porte-parole de la réserve et l'animateur de la radio, Roger Laughingstick, Roseanne Supernault (THE DRIVE) dans le rôle de la mauvaise fille réformée et le conseiller du groupe, Jo. Gabriel Daniels (The Ice Road) se joint à la distribution dans le rôle de Dean, un personnage à grand cœur très enthousiaste, ainsi que la réalisatrice de la série, Tina Keeper (NORTH OF 60), dans le rôle de la matriarche, Agnes. Dans leurs premiers rôles, Avery Claudia Sutherland incarne a fille rebelle de Jo, Chickadee, l'humoriste Cheyenna Sapp dans le rôle de la petite amie intermittente de Paul, Rose, et l'écrivaine, la poète et l'animatrice de la radio, Rosanna Deerchild dans le rôle de la chef Deedee de la Première Nation de Grouse Lake. (Buffalo Gal)

A CUT ABOVE - Discovery * annoncée précédemment

Animée par l'acteur finaliste aux Golden GlobeMD, Adam Beach, cette série de compétition met à l'épreuve la créativité, la force et les compétences de 12 des meilleurs sculpteurs à la scie mécanique du monde entier, alors qu'ils transforment des billots ordinaires en œuvres d'art extraordinaires. Dans chaque épisode, les sculpteurs s'affrontent dans le cadre des défis hebdomadaires « Quick » et « Master », tout en faisant la course contre la montre, dans l'espoir d'éviter l'élimination. À la fin de la compétition éprouvante, le sculpteur qui taille la meilleure œuvre remportera un prix en espèces et le titre de « A Cut Above ». Ryan Cook, le sculpteur canadien de renommée mondiale et la sculptrice estimée au Royaume-Uni, Katharine Dowson sont les juges. (marblemedia)

BATTLE OF THE GENERATIONS - CTV

BATTLE OF THE GENERATIONS est une nouvelle série de format questionnaire originale CTV de 20 épisodes de 60 minutes qui vous demande non seulement si vous connaissez bien la génération d'une autre personne, mais aussi si vous connaissez bien la vôtre. Chaque épisode de cette série questionnaire remplie de nostalgie met en vedette quatre participants charismatiques, chacun issu d'une génération différente (baby-boomers, génération X, génération Y et génération Z) qui s'affrontent afin de découvrir quelle génération a LE PLUS de connaissances sur les autres générations. Quiconque a triomphé dans ce jeu-questionnaire unique qui fait voyager dans le temps entrera dans « The Vault » pour courir la chance de gagner beaucoup d'argent. Dynamique et amusant, tactique et tenace, BATTLE OF THE GENERATIONS est le jeu télévisé d'heure de grande écoute qui convient parfaitement à tout le monde. (Studios Bell Média/Motion Content Group)

BRIA MACK GETS A LIFE - Crave

Série humoristique d'une demi-heure qui suit Bria Mack, une femme noire de 25 ans, qui navigue dans un monde principalement blanc - qui est rendu plus difficile, mais aussi plus tolérable - grâce à Black Attack, sa motivatrice invisible. Créée par Sasha Leigh Henry, la série est produite par Henry, Tania Thompson et Mark Montefiore, et Angelique Knights et Tamar Bird en tant que réalisatrices. (New Metric Media)

BUSH WRECK RESCUE - Discovery

BUSH WRECK RESCUE est une nouvelle formule du genre populaire de restauration de voitures et de camions, avec une touche spéciale : tous les projets commencent avec des véhicules accidentés et abandonnés, trouvés dans les champs de fermes, les granges et les ravins de l'arrière-pays. Les « fous des boulons » de BUSH WRECK RESCUE tentent de tirer un profit en faisant sortir les anciennes fourgonnettes, les voitures musclées et les camionnettes de la brousse et en les transformant en joyaux dignes d'Instagram. (Omnifilm Entertainment)

CANADA'S DRAG RACE : CANADA VS THE WORLD - Crave

Après deux saisons extrêmement fructueuses de CANADA'S DRAG RACE, et une troisième à l'horizon, les reines du Nord ont prouvé qu'elles pouvaient en mettre plein la vue à tous les niveaux. Avec le Canada comme pays hôte, CANADA'S DRAG RACE: CANADA VS THE WORLD est une bataille de six épisodes qui ramène les favorites du public de la famille internationale de Drag Race à un concours d'élite pour couronner la « Queen of the Mother-Pucking World » (reine nordique du monde entier). À ce niveau de compétition, il n'y a pas de maillons faibles - seulement des reines chevronnées qui ont soif de victoire. Que les jeux internationaux commencent! (Blue Ant Studios, Saloon Media, World of Wonder)

CROSS COUNTRY CAKE OFF - CTV

CROSS COUNTRY CAKE OFF est une série de compétition originale qui célèbre la folle créativité des meilleurs pâtissiers au Canada et qui présente les histoires incroyables de cœur et d'humour qui les inspirent. Un événement national qui fait chaud au cœur, CROSS COUNTRY CAKE OFF relie le pays à l'aide de gâteaux en 10 magnifiques épisodes, dont quatre émissions spéciales des Fêtes. Bouclez votre ceinture et préparez-vous pour un périple mouvementé et délicieux! (Proper Television)

DINE YOUR SIGN - CTV Life * annoncée précédemment

Animée par la chef Siobhan Detkavich, DINE YOUR SIGN fait le lien entre l'appétit et l'astrologie, chaque épisode mettant en vedette un menu conçu autour de l'un des 12 signes du zodiaque. (Gusto TV)

EVOLVING VEGAN - CTV Life Channel et Crave

EVOLVING VEGAN est une série de gastronomie, de voyages et d'aventure en huit parties, basée sur le livre de recettes de l'acteur canadien Mena Massoud (Aladdin), du même nom. Chaque épisode d'une heure met en vedette Mena Massoud, qui explore la scène alimentaire à base de plantes florissante en Amérique du Nord et visite des villes telles que Los Angeles, Portland, Toronto, Vancouver et New York pour rencontrer les chefs et les restaurateurs qui servent les meilleurs repas végétaliens que chaque ville a à offrir. Il rencontrera également des innovateurs passionnants dans l'espace alimentaire à base de plantes et des amis célèbres et des habitants de la ville alors qu'ils suivent le trajet des meilleurs restaurants végétaliens que la ville sélectionnée a à offrir. La mission de Mena Massoud est de montrer aux gens à quel point les options à base de plantes sont incroyablement délicieuses et accessibles, et d'encourager les gens à évoluer dans cette direction, même s'il s'agit d'une seule soirée par la semaine, sans porter de jugement. EVOLVING VEGAN sera diffusée en primeur sur CTV Life et Crave en 2023. (Studios Bell Média)

FARMING FOR LOVE - CTV * annoncée précédemment

Cette adaptation du populaire format international THE FARMER WANTS A WIFE, FARMING FOR LOVE suit les périples des célibataires canadiens ruraux dans leur quête d'amour. Dans FARMING FOR LOVE, cinq Canadiens cherchent leur âme sœur et ouvrent les portes de leurs fermes - et de leurs cœurs - à un groupe sélectionné de célibataires urbains. Alors qu'ils vivent et travaillent ensemble, les séducteurs doivent s'adapter à un nouveau mode de vie et se plonger dans une série de défis, d'activités de groupe et de rencontres individuelles intimes, dans le but de trouver le grand amour. La série originale de CTV comprend 10 épisodes d'une heure. (Lark Productions, en collaboration avec Fremantle et en association avec CTV)

I HAVE NOTHING - Crave

I HAVE NOTHING est une comédie factuelle sur les capacités amateurs et les grandes ambitions. Cette série porte sur Carolyn Taylor, (BARONESS VON SKETCH SHOW) créatrice et vedette de la série dans sa quête éternelle pour échapper à l'ordinaire et poursuivre ses rêves les plus fous, même lorsqu'elle n'a pas les talents ou les compétences (ou les connaissances de base) pour les réaliser. La série porte sur la quête mythique de Carolyn qui consiste à chorégraphier le parfait numéro de patinage artistique intégral sur le thème de la chanson à succès « I Have Nothing » de Whitney Houston de 1992. Ce qui commence comme une comédie joyeuse et nostalgique se transforme rapidement en une mission de grande envergure et réelle - avec quelques détours mouvementés en cours de route. (Content Catalyst Fund en association avec Blue Ant Studios)

Émissions spéciales JUST FOR LAUGHS - CTV Comedy

Tournées au Festival Juste pour rire de 2022, à Montréal, en juillet, ces quatre nouvelles émissions spéciales d'humour mettront en vedette les meilleurs talents humoristiques canadiens et internationaux. Animé par Russell Peters, Chelsea Handler, Jo Koy et Patton Oswalt. (Just For Laughs)

LATE BLOOMER - Crave

LATE BLOOMER est une nouvelle série humoristique créée par et mettant en vedette Jasmeet Raina, aussi connu sous le nom JusReign. La série est inspirée de ses expériences réelles, naviguant sa nouvelle gloire sur Internet, les rencontres, la spiritualité, la culture et sa famille dysfonctionnelle (mais aimante). (Pier 21 Films)

LISTING LARGE - CTV Life

Odeen Eccleston et Lamont Wiltshire construisent un empire immobilier : achat, vente, rénovation et opérations de vente-achat, tout en jonglant la parentalité, l'amitié et l'amour. Parmi les constructions personnalisées de luxe et les ententes de plusieurs millions de dollars, ce couple intermittent est déterminé à ne rien laisser entraver la réussite de leur partenariat d'affaires. (Proper Television)

LITTLE BIRD - Crave * annoncée précédemment

Créée par la scénariste-productrice, Jennifer Podemski et la rédactrice en chef, Hannah Moscovitch, LITTLE BIRD porte sur une femme autochtone qui tente de trouver sa famille biologique et de découvrir la vérité sur son passé. La série, qui est une co-production avec APTN, explore les thèmes de la résilience face au traumatisme et à la perte. Retirée de son foyer dans la réserve Long Pine, en Saskatchewan, Bezhig Little Bird est adoptée par une famille juive de Montréal à l'âge de cinq ans et devient ainsi Esther Rosenblum. Maintenant dans la vingtaine, Bezhig souhaite retrouver la famille qu'elle a perdue, et elle est prête à tout sacrifier pour y arriver. Sa quête la mène jusqu'aux Prairies canadiennes, un monde complètement différent de celui qu'elle connaît. Alors qu'elle commence à retrouver ses frères et sœurs, elle élucide le mystère derrière son adoption et découvre que son appréhension était liée à une politique gouvernementale raciste maintenant connue sous le nom de Sixties Scoop. Le sentiment d'identité de Bezhig est fracassé et elle est obligée de composer avec qui elle est et qui elle veut devenir. Ce drame axé sur les personnages met en vedette une distribution d'acteurs autochtones extraordinaire, notamment Darla Contois, Ellyn Jade, Osawa Muskwa, Joshua Odjick, Imajyn Cardinal, Braeden Clarke, Eric Schweig et Michelle Thrush. Lisa Edelstein y joue également un rôle. Les cinéastes primées Elle-Máijá Tailfeathers et Zoe Hopkins font la réalisation de trois épisodes chacune et cette dernière écrit trois des épisodes. Les producteurs délégués sont Christina Fon, Ernest Webb, Catherine Bainbridge, Linda Ludwick (Rezolution Pictures), Kim Todd, Nicholas Hirst (Original Pictures), Jeremy Podeswa, Jennifer Podemski et Hannah Moskovitch, ainsi que Christian Vesper et Dante Di Loreto (Fremantle). Les réalisateurs sont Tanya Brunel et Jessica Dunn (OP Little Bird), Claire MacKinnon, Philippe Chabot (Rezolution Pictures), Lori Lozinski et Ellen Rutter. La série est actuellement en production au Manitoba et sera diffusée en primeur sur Crave l'an prochain.(Rezolution Pictures, APTN, OP Little Bird)

THE MIGHTIEST - Discovery

THE MIGHTIEST est une série de six épisodes qui se concentre sur les histoires les plus captivantes et passionnantes de la franchise MIGHTY (MIGHTY TRAINS, MIGHTY SHIPS, MIGHTY PLANES, MIGHTY CRUISE SHIPS), l'une des séries les plus populaires de Discovery dans plus de 100 pays. Chaque épisode thématique de THE MIGHTIEST va encore plus loin en intégrant de nouvelles missions pour mettre en évidence des exploits spectaculaires de sciences et d'ingénierie qui changeront encore une fois la donne. On y voit notamment une visite exclusive de l'USS Gerald R. Ford, le plus récent et le plus grand porte-avions de la marine américaine. Le tournage principal de l'émission THE MIGHTIEST est en cours, et la première de la série sera diffusée sur Discovery plus tard cette année. (Studios Bell Média)

ONE DAY WE'LL ALL BE DEAD - Crave

Basée sur le livre acclamé par la critique et succès national de Scaachi Koul, One Day We'll All Be Dead And None Of This Will Matter, cette nouvelle comédie d'une demi-heure créée par Lakna Edilima et Scaachi Koul suit une femme de couleur de première génération qui jongle avec sa famille intrusive, sa carrière florissante en tant que journaliste et son caractère volontaire, tout en gérant son deuil. (First Generation Films)

PARANORMAL REVENGE - CTV Sci-Fi

PARANORMAL REVENGE est une toute nouvelle série originale de la plateforme Sphere Media nouvellement fusionnée. Chaque heure explore deux histoires à glacer le sang de rencontres paranormales combinées à l'une des forces de noirceur les plus puissantes : la vengeance. Ceux qui connaissent la vengeance paranormale décrivent souvent un grand sentiment de possession. Et à chaque rencontre... la violence et la terreur ne sont pas loin. Chaque histoire est dévoilée par les témoins qui ont été victimes de ces esprits vengeurs. Et qu'il s'agisse d'une personne, d'un lieu ou d'un objet du passé qui cherche sa victime, l'histoire entraîne l'horreur. Ce sont des histoires remplies de mystère que l'on raconte autour d'un feu de camp, et qui se dirigent vers une terrifiante révélation finale. (Sphere Media)

SHELVED - CTV

Ayant lieu dans la bibliothèque publique Jameson du quartier de Parkdale à Toronto, SHELVED est une comédie à caméra unique dans un milieu de travail qui suit les employés et les clients qui vivent leur vie dans cet endroit discret, mais extraordinaire. (Counterfeit)

SIGHT UNSEEN - CTV

Après avoir perdu la vue, l'ancienne détective aux homicides Tess Burke est hantée par les cas non résolus qu'elle a laissés derrière elle. Lorsqu'elle rencontre Sunny Patel, guide visuelle professionnelle, au moyen d'une application d'assistance visuelle, elle décide de passer à l'action. À l'aide d'une caméra et d'une oreillette cachées, Sunny dirige Tess à distance autour des obstacles de la vie (et des crimes), alors que tous deux remettent en question leurs idées préconçues sur leurs capacités, la confiance et la résolution de crimes. (Sisters Troubetzkoy Productions Inc. et Bl!nk49 Studios)

SISTERS - Crave

SISTERS, une coproduction irlando-canadienne, est une comédie noire de 30 minutes axée sur les personnages et portant sur la famille, la culture et la vie dans les années 30. Il s'agit d'une exploration de la manière dont l'absence de parents peut influencer la vie adulte de façon imprévue, et de comment ce manque peut affecter la relation d'une femme avec l'alcool, les hommes, le travail et les enfants (ou leur absence). On y voit clairement l'humour macabre qui peut être causé par un traumatisme. Dans SISTERS, les deux personnages principales, nées sur différents continents, au Canada et en Irlande, découvrent qu'elles sont des demi-sœurs et entament un périple en voiture pour trouver leur père alcoolique. Meilleurs amis dans la vraie vie, Sarah Goldberg (BARRY), finaliste aux Emmy AwardsMD, et Susan Stanley (Hotel Amenities), font leurs débuts comme scénaristes, en plus d'être actrices. Declan Lowney (TED LASSO), finaliste aux Emmy AwardsMD, est le directeur créateur et se prépare à diriger les trois premiers épisodes de la série de six épisodes. (Peer Pressure and Shaftesbury en association avec Mermade et Gaze Pictures)

THE SPENCER SISTERS - CTV

Darby Spencer passe une mauvaise journée. Après avoir été réprimandée injustement par son patron, Darby quitte impulsivement son emploi de policière, puis découvre que son petit ami la trompe. Sans autre choix, elle rentre chez elle, vers la personne qu'elle évite depuis des années : sa mère autoritaire, auteure de mystères à succès, Joan. Mais lorsqu'elles se retrouvent toutes les deux projetées dans la résolution d'un crime, Darby découvre un côté à Joan qu'elle ne connaissait pas et, au bout du compte, fait un grand saut dans le plus inhabituel des projets : devenir sa partenaire dans une agence de détective privée. (eOne)

SPICE SECRETS - CTV Life * annoncé précédemment

Des graines aux racines, à l'écorce et aux fruits, SPICE SECRETS explore les saveurs uniques et complexes qui remplissent nos tiroirs à épices. Animée par les chefs Shahir Massoud et Jasmin Rose Ibrahim, cette série de dix épisodes proposera une variété d'utilisations, de techniques et de combinaisons d'épices inattendues. (Gusto TV)

SULLIVAN'S CROSSING - CTV * annoncé précédemment

À SULLIVAN'S CROSSING, le monde de la neurochirurgienne Maggie Sullivan (Kohan) est bouleversé lorsqu'un incident scandaleux plonge sa vie personnelle et professionnelle dans la tourmente. Elle quitte sa vie en ville et retourne à Sullivan's Crossing, un terrain de camping rural et un avant-poste situé entre les vastes panoramas et falaises qui étaient autrefois sa maison. Là, son père qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, Sully Sullivan (Patterson), s'occupe toujours des activités quotidiennes pour restaurer les randonneurs, les cyclistes et les grimpeurs. Dans cette série dramatique romantique de 10 épisodes d'une heure, Maggie navigue dans son présent compliqué et affronte son passé douloureux alors qu'elle tente de renouer avec un côté d'elle-même qu'elle a oublié depuis longtemps. Abordant des enjeux comme la famille, la communauté, les conflits, la perte et l'amour de façon réaliste et réfléchie, SULLIVAN'S CROSSING est une série sur la guérison, le lâcher-prise et, au bout du compte, l'ouverture à un monde de nouvelles possibilités. (Reel World Management en association avec CTV et Fremantle, SULLIVAN'S CROSSING est produit en tant que coproduction interprovinciale avec Mike Volpe, producteur de la Nouvelle-Écosse, et Mark Gingras, producteur de l'Ontario)

THUNDER BAY - Crave * annoncé précédemment

THUNDER BAY est une série documentaire originale Crave en quatre parties basée sur la baladodiffusion révolutionnaire de CANADALAND : Thunder Bay. La série d'enquête captivante est produite et animée par Ryan McMahon, journaliste et rédacteur Anichinabé primé, qui cherche à découvrir la vérité dans la mort récente de nombreuses personnes autochtones à Thunder Bay, en Ontario, une ville connue comme la capitale des homicides et des crimes haineux du Canada. L'enquête de Ryan McMahon met en lumière l'histoire du racisme à Thunder Bay et examine les échecs et les injustices de ses institutions et systèmes sociaux. La série dévoile la relation complexe du pays avec le colonialisme, en examinant les conséquences du système brisé dans lequel certains peuvent prospérer, tandis que d'autres luttent de manière disproportionnée pour survivre. Produite, rédigée et animée par Ryan McMahon. La série est actuellement en production. (eOne)

URBAN LEGEND - CTV Sci-Fi

URBAN LEGEND est une série d'anthologie cauchemardesque qui présente des légendes urbaines classiques comme jamais auparavant. D'après des histoires « vraies » largement partagées et provenant de l'ami d'un ami… d'un ami, chaque épisode est un mini film d'horreur conçu de manière cinématographique pour offrir une expérience extrêmement exaltante et pleine de suspense. Peuplées de psychopathes rôdeurs, de mystères meurtriers, de créatures effrayantes et d'histoires inattendues, ces légendes troublantes s'adressent à nos craintes les plus profondément enfouies pour nous choquer et nous terrifier. (Cream Productions)

VEG HEADZ - CTV Life * annoncé précédemment

Animé par le chef Pino Di Cerbo, deux fois gagnant de MASTERCHEF CANADA, VEG HEADZ réinvente ce que vous pouvez faire avec des produits frais, créant quatre délicieux plats à base de plantes par épisode. (Gusto TV)

Nouveaux documentaires et émissions spéciales en anglais :

AFTER THE STORM - Discovery

Un documentaire en deux parties sur la tempête du siècle, qui explore les mécanismes de la catastrophe, ses répercussions sur les personnes touchées et les efforts pour rebâtir une communauté plus forte et plus sûre. (Great Pacific Media)

ANY OTHER WAY: THE JACKIE SHANE STORY - Documentaire original de Crave

Ce nouveau documentaire raconte l'histoire de la vie extraordinaire et de la mystérieuse disparition de la chanteuse soul novatrice et pionnière de la communauté noire et transgenre, Jackie Shane. Son histoire prend vie avec éclat dans le cadre d'enregistrements de conversations intimes avec Jackie, et suit le parcours de sa famille pour découvrir son héritage et les voix de ceux qui ont été inspirés par sa détermination à être elle-même. Producteur exécutif : Elliot Page de Page Boy Productions. (Banger Films)

AUDIOPHILIA - ADVENTURES IN THE WORLD OF HI-FI - Documentaire original de Crave

Œuvre du réalisateur Ron Mann, AUDIOPHILIA - ADVENTURES IN THE WORLD OF HI-FI est une histoire sur l'amour de l'écoute de musique sur le meilleur équipement stéréo au monde. Le film dresse le portrait des inventeurs, des concepteurs et des plus grands audiophiles engagés dans la quête sans fin du nirvana auditif. Le film est une analyse approfondie de la sous-culture des maniaques du son partout dans le monde qui sont à la recherche d'appareils électroniques ésotériques souvent magnifiques et qui transforment leur maison en sanctuaires sonores. (Sphinx Productions)

BAM BAM: THE STORY OF SISTER NANCY - Documentaire original de Crave * annoncé précédemment

BAM BAM: THE STORY OF SISTER NANCY est un documentaire sur la musique qui explore l'histoire étonnante de la célèbre chanson « Bam Bam » de Sister Nancy, et la façon dont cette chanson est devenue le morceau reggae le plus échantillonné de tous les temps. De l'entrée sans précédent de Nancy dans le monde majoritairement masculin du dancehall des années 1980 à Kingston, en Jamaïque, jusqu'à son courageux combat pour contrôler sa musique, l'histoire de Sister Nancy en est à la fois une de résilience et de célébration. En somme, il s'agit d'un documentaire inspirant sur une femme qui se redécouvre après avoir eu les mains liées par une industrie connue pour faire taire les artistes féminines. Elle est déterminée à inspirer les autres grâce à sa musique, et à utiliser ses connaissances pour faire changer les choses. Elle souhaite prouver à tous que la bonne musique, qu'importe les obstacles, triomphera toujours! Réalisé par Alison Duke. Produit par OYA Media Group, avec Ngardy Conteh George et Alison Duke en tant que productrices. (OYA Media Group)

BUFFY SAINTE MARIE : POWER IN THE BLOOD - CTV * annoncé précédemment

Buffy Sainte-Marie est une vedette depuis plus de 50 ans. Ses chansons sont légendaires, son influence indéniable. Une des leaders autochtones les plus respectées au Canada, elle est une pionnière de la musique et de l'activisme. Elle a laissé une marque indélébile sur le monde. Le film raconte l'histoire incroyable de Buffy avec un accès exclusif, des archives rares, des entrevues fascinantes et une belle musique. Le documentaire de 90 minutes intitulé BUFFY SAINTE-MARIE: POWER IN THE BLOOD célèbre les réalisations extraordinaires de Buffy, dissipe les mythes, rétablit les faits et montre qu'en période de chaos et de division, nous n'avons jamais autant eu besoin de Buffy qu'à l'heure actuelle. (White Pine Pictures, Eagle Vision)

KINGS OF COKE - Documentaire original Crave * annoncé précédemment

Les gens pensent souvent à Miami lorsqu'il est question de cocaïne, mais Montréal a possiblement été le plus grand royaume de la drogue. Dans les années 70, Montréal, la tristement célèbre ville de la fête, a été plongée dans le chaos. La ville était alors devenue la capitale nord-américaine des vols de banque, alors qu'on y comptait plus de vols qu'à New York ou Los Angeles. Puis, un groupe de voleurs intrépides est passé au commerce de la drogue, se livrant désormais à la contrebande de cocaïne à l'échelle mondiale. Ce documentaire de 90 minutes exposant de vrais crimes relate la route du pouvoir de l'un des gangs les plus influents et les plus violents de Montréal, l'infâme Gang de l'Ouest, ainsi que le parcours des policiers et journalistes ayant poursuivi ses trois chefs. Il s'agit du récit d'une élévation improbable et d'une chute inévitable, mais surtout, d'une histoire largement oubliée et sous-estimée, même pour les amateurs de vrais crimes. KINGS OF COKE est produit par Michael Kronish et réalisé par Julian Sher, et sera diffusé pour la première fois sur Crave plus tard cette année. (Connect 3, Urbania Media)

COMING HOME - Documentaire original de Crave

COMING HOME est un long métrage documentaire de la réalisatrice Erica Daniels qui présente les coulisses de la production de la très attendue série dramatique originale de Crave LITTLE BIRD. Le film explore également le mouvement révolutionnaire de la souveraineté narrative autochtone, tel qu'il a été vécu par les créateurs, l'équipe et les conseillers sur la rafle des années soixante de la série. Des séquences personnelles en coulisses, des entrevues et des archives de l'époque s'entremêlent pour retracer et révéler l'héritage de la rafle des années soixante et la puissance de la reconquête de cette histoire. (Rezolution Pictures, Logical Mayhem, APTN)

NAKED - Documentaire original Crave * annoncé précédemment

Un film documentaire sur la binarité de genre. Qu'est-ce que c'est? Comment ce concept se manifeste-t-il dans notre esprit et dans notre vie? Et comment pouvons-nous aller au-delà? NAKED suit des personnes, des communautés, des experts et des artistes du monde entier qui redéfinissent radicalement et joyeusement les genres tels que nous les connaissons. Ensemble, ils explorent leur vision d'un avenir au-delà de la binarité de genre. Réalisé par Stephanie Weimar. Le producteur délégué est Michael McMahon. Produit par Kevin McMahon et Michael McMahon. (Primitive Entertainment)

RESIDENT ORCA - Documentaire original Crave * annoncé précédemment

À l'été 2018, l'orque Tahlequah fait les manchettes à l'international lorsqu'elle transporte son baleineau mort pendant plus de 17 jours et sur 1 000 milles, une démonstration de deuil sans précédent. Près de 50 ans plus tôt, au plus fort de l'époque de la capture de baleines dans le nord-ouest du Pacifique, Lolita est prise dans une rafle meurtrière qui sépare une mère de son baleineau et scelle le sort de Lolita et de ses proches à l'état sauvage. Aujourd'hui, à 56 ans, Lolita est la dernière des orques résidentes du Sud en captivité, vivant dans le même réservoir de béton, à des milliers de kilomètres de distance de chez elle, où sa famille en voie de disparition lutte pour survivre. RESIDENT ORCA raconte l'histoire d'un partenariat improbable entre des aînés autochtones, un milliardaire, des journalistes, des politiciens, vétérinaire lanceur d'alerte et un ancien chasseur d'orques alors qu'ils s'attaquent à la tâche impossible de faire libérer Lolita de sa captivité et de la ramener à la mer des Salish pour qu'elle soit réunie avec sa mère de 92 ans. Entre-temps, une équipe de scientifiques dirigée par Ken Balcomb, parrain des épaulards, suit le déclin des baleines sauvages vers l'extinction en se demandant ce que cela signifie pour nous de concilier le passé et de se battre pour un avenir où nous pouvons tous survivre. Coréalisé et produit par Simon Schneider et Sarah Sharkey Pearce. (Everyday Films)

ROCK & ROLL REVIVAL (wt) - Documentaire original de Crave

ROCK & ROLL REVIVAL (wt) raconte l'incroyable histoire des coulisses de la mise sur pied improbable d'un concert qui a marqué l'histoire. Ce documentaire révélateur dévoile une série de personnages intéressants, des ententes nébuleuses et des promesses brisées, aboutissant au moment où John Brower, un jeune promoteur en difficulté, met (littéralement) sa vie en jeu afin d'atteindre son objectif. Réalisé par Ron Chapman et produit par Trish Dolman, Sally Blake et Ron Chapman. Écrit par Phyllis Ellis. (Screen Siren Pictures, Chapman Productions et Films à Cinq)

"SINC": THE CHRISTINE SINCLAIR STORY - TSN * annoncé précédemment

Un documentaire original qui suit l'émergence de la plus grande joueuse de soccer au Canada, Christine Sinclair, à travers un prisme sportif et une histoire d'humanité et de compassion. (UNINTERRUPTED Canada)

SMOKE & GIFTS - Documentaire original Crave

Le cinéaste Stephen Chung lève le voile sur la communauté de musiciens et d'amis du groupe avant-gardiste Broken Social Scene. Ce documentaire d'opinion époustouflant présente des images d'archives inédites et rend hommage au pouvoir de la musique indépendante et aux artistes qui ont débuté dans les bars de Toronto avant de connaître une gloire mondiale. (Fathom Film Group)

UNINTERRUPTED Canada : BLACK ICE - TSN * annoncé précédemment

UNINTERRUPTED Canada : BLACK ICE explore le parcours des joueurs de hockey noirs, de la création de la ligue Colored Hockey League of the Maritimes jusqu'à la LNH d'aujourd'hui, en soulignant leur contribution au jeu, souvent négligée et marginalisée. BLACK ICE met en valeur ces personnes qui ont poursuivi avec passion leur rêve de faire du sport dans une discipline continuellement confrontée à l'injustice raciale ainsi que leurs aspirations collectives à changer la culture du hockey. BLACK ICE est produit par Hubert Davis, nominé aux OSCARS® et aux EMMY® et produit par Vinay Virmani. Drake, Adele « Future » Nur, LeBron James, Maverick Carter et Scott Moore sont producteurs délégués. (UNINTERRUPTED Canada, DreamCrew Entertainment et The SpringHill Company)

UNINTERRUPTED Canada : CHRIS BOUCHER - TSN­­

De sans-abri dans les rues de Montréal à champion de la NBA, l'histoire de Chris Boucher est l'un des grands récits inédits du sport canadien. (UNINTERRUPTED Canada)

UNINTERRUPTED Canada : THE GRIZZLIE TRUTH - TSN *annoncé précédemment

Le film explore le mystérieux départ de la franchise de la NBA des Grizzlies de Vancouver, du point de vue de la réalisatrice et superfan Kathleen S. Jayme. Sa recherche, 25 ans après le départ de l'équipe, explore l'histoire inédite unique et remarquable derrière la chute de la franchise et son impact sur la communauté. Bien plus qu'une histoire sportive, THE GRIZZLIE TRUTH est un mélange de mystère, mêlé à une comédie d'erreurs et à une véritable épopée de l'équipe non-favorite qui pousse Jayme à rechercher la vérité sur ce qui est arrivé à la franchise. (Grizz Films en partenariat avec UNINTERRUPTED Canada)

UNINTERRUPTED Canada : WICK - TSN * annoncé précédemment

WICK est une histoire triomphante, réfléchie et inspirante qui offre aux auditoires un aperçu intime et non filtré du monde de la célèbre icône canadienne, Hayley Wickenheiser. Le documentaire emmène les téléspectateurs sur le chemin de la vie de Wickenheiser : elle a grandi dans une ferme en Saskatchewan, a enseigné le hockey à des femmes en Inde et en Corée du Nord, a contribué à d'innombrables causes caritatives et a choisi de poursuivre des études de médecine, tout en remportant quatre médailles d'or olympiques de hockey, sept championnats du monde et en devenant la première femme à jouer au hockey professionnel masculin en Europe. (UNINTERRUPTED Canada)

WILFRED BUCK - Documentaire original Crave * annoncé précédemment

WILFRED BUCK est un documentaire hybride mettant l'accent sur un aîné Cri qui se consacre à révéler et à partager des connaissances des Autochtones sur les étoiles. Ce film cinématographique, qui rassemble son passé et sa vie actuelle avec des histoires de ciel, explore les tentatives de colonisation des moyens de connaître les Autochtones, les valeurs d'interrelations qui façonnent la science autochtone et la façon dont cette vue du monde ouvre la voie à la plus saine pour notre planète. Dirigé par Lisa Jackson. Les producteurs sont Lisa Jackson, Alicia Smith et Lauren Grant. Les producteurs délégués sont David Christensen, Nicholas de Pencier et Jennifer Baichwal. (Door Number 3 en coproduction avec l'Office national du film)

Nouvelles séries en français :

Les nouvelles séries suivantes arriveront sur Noovo, Canal Vie, Z, Canal D et Crave à l'automne 2022 et au début de 2023, et d'autres titres seront annoncés pour 2023 au cours des prochains mois.

AMOUR SANS LIMITE - Canal Vie * annoncé précédemment

Dans AMOUR SANS LIMITE, on suit la quête sincère de personnes vivant avec une différence et cherchant tous un amour véritable. Tout au long de la série, nous accompagnons des célibataires au profil varié dans leur processus de rencontre. Chaque histoire met en lumière un obstacle différent, toujours avec un regard bienveillant. Appuyés par Vanessa, Émilie et Darlène, les entremetteuses de l'agence Rencontre Adaptée, nos célibataires arriveront-ils à trouver l'âme sœur en naviguant dans l'imprévisible monde du dating? (URBANIA)

AU CHALET DE RÉMI - Z * annoncé précédemment

AU CHALET DE RÉMI nous ouvre les portes de l'univers de Rémi-Pierre Paquin dans sa Mauricie natale. Chaque semaine, il reçoit à son chalet des amis connus du public afin de faire des activités avec eux et sa famille. Son but: transmettre à ses invités son amour pour sa région, et peut-être même les convaincre à déménager près de chez lui! (Sphère Média)

BÊTES DE FILM - Canal D

En Estrie, un homme et son fils entrainent des animaux pour le cinéma. Bien plus qu'un simple zoo, ils ont fait de leur terre un sanctuaire où ils sensibilisent les gens au respect animal. Invité à travailler sur des plateaux de tournage québécois et américains, le duo épate par sa relation unique avec ses collègues, les bêtes. (Anémone télé)

BON MATIN CHUCK (OU L'ART DE RÉDUIRE LES MÉFAITS) - Crave * annoncé précédemment

Aimé du public, Chuck a l'allure du vrai bon gars. Lorsqu'il se retrouve à la une de tous les journaux et magazines à potins après un scandale qui l'implique, tout le Québec est sous le choc, mais pour ses proches, cet incident est la goutte qui fait déborder le vase ! Sa réputation détruite, il part en retraite dans une maison de rétablissement pour personnes qui souffrent de différentes sortes de dépendances, afin de persuader sa conjointe, son agente et son public de sa (relative) bonne volonté. Le hic : Chuck ne pense pas vraiment qu'il a besoin d'aide… Il répète à qui veut l'entendre qu'il est juste un gars de party! (St-Laurent TV)

CHOUCHOU - Noovo * annoncé précédemment

CHOUCHOU raconte l'histoire de Chanelle Chouinard, une enseignante de français âgée de 37 ans, qui s'éprend de Sandrick, un élève de 17 ans pétri de confiance et de magnétisme, mais vulnérable. La série dresse le portrait nuancé de deux personnages qui perdent leurs repères et qui foncent tout droit dans un mur, cachés derrière l'illusion d'une grande histoire d'amour. (Passez Go)

CŒURS MIGRATOIRES - Canal Vie

CŒURS MIGRATOIRES est une série documentaire d'observation qui plonge le téléspectateur dans le quotidien de couples dont l'un des conjoints vient tout juste d'arriver au Canada, ou est toujours à l'étranger, en attente d'un visa. En les accompagnant dans leur parcours d'intégration à leur nouvelle vie, la série dresse un portrait des embûches rencontrés par ceux-ci et de l'intensité qui découle d'une relation amoureuse multiculturelle. (Anémone Télé)

DÉSOBÉIR : LE CHOIX DE CHANTALE DAIGLE - Crave * annoncé précédemment

Cette minisérie raconte l'histoire de Chantale Daigle qui, à l'âge de 21 ans, tombe amoureuse puis enceinte de Jean-Guy Tremblay, un homme qui se révèlera manipulateur et agressif. Après une relation houleuse, elle le quitte, choisit de se faire avorter… mais Jean-Guy, blessé dans son orgueil et désireux de maintenir leur relation, fait appel à la justice pour l'en empêcher. Contre toute attente, un juge donne raison à Jean-Guy, bien que l'interruption de grossesse ait été décriminalisée un an plus tôt. L'affaire relance le débat sur l'avortement à l'échelle nationale et internationale. Devenue le centre d'un cyclone médiatique et politique, Chantale voit sa vie bouleversée à jamais. Trouvera-t-elle la force d'assumer son choix jusqu'au bout? (ALSO Productions)

J'AI FRÔLÉ LA MORT - Canal D

La série documentaire J'AI FRÔLÉ LA MORT propose des histoires enlevantes d'hommes et de femmes ordinaires qui se sont retrouvés dans des situations périlleuses où leur vie était en jeu. Les survivants nous racontent leur histoire tragique tout en étant soutenus par des témoignages d'un proche, d'un expert ou d'une personne aidante présente sur les lieux. À travers une présentation de vestiges du moment fatidique, nos survivants se verront à nouveau vivre de fortes émotions à raconter leur histoire où ils ont frôlé la mort. (Attraction images)

L'EMPEREUR - Noovo * annoncé précédemment

En 2005, après un party de bureau bien arrosé, Christian raccompagne Manuela chez elle et la fin de soirée « dérape ». Malgré ce qui ressemble à un accident de parcours, ils continuent à travailler ensemble. Christian devient président, il aide Manuela à gravir les échelons jusqu'à en faire son associée.

En 2015, une femme dénonce Christian à la police : elle se dit victime de viol. Puis une autre se manifeste, puis plusieurs autres. Christian est au sommet, il est un père et un mari aimant, sa garde rapprochée profite de ses largesses, la société l'idolâtre et une omerta généralisée règne. Quelle étincelle donnera à Manuela la force de replonger dans son traumatisme et de prendre la parole pour toutes celles qui n'ont pas osé le faire? L'empereur Christian continuera-t-il longtemps à dominer le monde et à faire régner la terreur? (Sovimage)

LE MAÎTRE DU JEU - Noovo * annoncé précédemment

Louis Morissette est à la barre de l'émission LE MAÎTRE DU JEU, l'adaptation québécoise de l'émission britannique à succès TASKMASTER. Avec son assistant Antoine Vézina, ils imposeront une série de défis ludiques qui mettront à l'épreuve la créativité et l'ingéniosité d'un panel de cinq humoristes composé de Mehdi Bousaidan, Ève Côté, Christine Morency, Matthieu Pepper et Jo Cormier. Tout au long de la saison, ils tenteront de gagner la faveur du Maître du jeu et d'être couronné champion de la saison. (KOTV)

LES DÉBATTEURS DE NOOVO - Noovo * annoncé précédemment

LES DÉBATTEURS DE NOOVO c'est le sujet d'actualité du jour, des débatteurs chevronnés et 30 minutes d'échanges corsés! L'animateur Michel Bherer est entouré d'une équipe de débatteurs diversifiée, expérimentée et représentative de la société québécoise qui sait poser un regard franc sur l'actualité. (Noovo Info/Bell Média)

LES JUSTICIERS - Noovo * annoncé précédemment

Trois avocats aux personnalités fortes et singulières règlent les conflits de type « petites créances », qui opposent des citoyens ordinaires de tous âges et de toutes origines. À bout de ressources, ces personnes veulent que justice soit faite rapidement, définitivement… et gratuitement! Nos justiciers sont là pour ça !

À chaque épisode, nos trois justiciers entendront trois causes différentes. Après avoir débattu et s'être entendu, ils annonceront leur verdict aux belligérants. Qui aura gain de cause? Quel montant sera versé ? C'est à eux de décider !

En plus d'entendre les causes, souvent abracadabrantes, les justiciers nous donneront un accès privilégié aux débats ayant mené au verdict. Parce que même en matière de justice, tout n'est jamais noir ou blanc. (Avanti-Toast)

MA PREMIÈRE MAISON - Canal Vie * annoncé précédemment

Dans le magazine réno-déco MA PREMIÈRE MAISON, nous suivons la chanteuse Mélissa Bédard et sa famille nombreuse (son conjoint Karl et leurs six enfants) qui s'installent pour la première fois de leur vie dans une toute nouvelle maison, dans le quartier Saint-Émile, à Québec. Sa quête : créer enfin un nid familial où chacun des membres de la famille a son espace. Pour se faire, ils devront l'adapter à leur famille, entre autres en ajoutant plusieurs chambres. À travers cette aventure, elle sera épaulée par une équipe hors pair, composée principalement d'amis, dont Joanie pour la construction et le designer Antoine Laurier.

Sans filtre, sans tabous, intense et pétillante, elle partagera avec le public cette grande aventure. Déménager et s'installer pour la première fois dans son nouveau et vrai chez-soi; tout le monde va retrouver une part de ses rêves dans le projet de Mélissa ! (IPROD Média)

PRÉSUMÉ INNOCENT : L'AFFAIRE FRANCE ALAIN - Crave et Canal D * annoncé précédemment

Série documentaire qui met de l'avant une nouvelle quête du duo Marie-Claude Savard et Sébastien Trudel. Tous deux souhaitent rouvrir un dossier de crime qui a marqué l'histoire du Québec en 1982, celui du meurtre de France Alain, assassinée à bout portant sur la rue Ste-Foy à Québec. 30 minutes mystérieuses et inexpliquées: c'est tout ce qu'il aura fallu pour faire basculer deux vies. Premièrement celle d'une jeune femme de 23 ans, assassinée sans raison apparente, alors qu'elle sortait d'un dépanneur. 4 ans après les faits, en 1986, l'animateur radio Benoît Proulx est considéré comme le principal suspect. Il avait eu une aventure avec France Alain. Longuement interrogé en enquête préliminaire, les résultats ne furent pas assez concluants pour porter des accusations.

En 1991, presque 10 ans après le meurtre, l'arrivée d'un nouveau témoin permet au procureur de porter des accusations formelles contre Benoit Proulx et de déclencher un procès au terme duquel il sera reconnu coupable. Quelques semaines à peine après le jugement de culpabilité, un appel est accepté. À la suite de cet appel, les trois juges qui entendent la cause l'acquittent sans nouveau procès. Une poursuite civile permettra quelques années à Benoit Proulx d'obtenir 2,3 millions de dollars en dédommagement.

Le 25 octobre 2022, cela fera 40 ans qu'est survenu ce meurtre sordide, encore non résolu à ce jour, et qui a donné lieu à une autre sensationnelle saga médiatique et judiciaire au Québec. (Trinôme)

PRIEZ POUR NOUS - Canal D

Des victimes d'abus sexuels par des membres du clergé brisent le silence et entreprennent des démarches pour obtenir justice. Leur combat, qui s'échelonne souvent sur plusieurs années, est ardu et l'issue est incertaine. Mais malgré les difficultés rencontrées, leurs histoires bouleversantes et souvent choquantes, seront finalement entendues. (Attraction images)

CHRISTINE MORENCY : SANS FILTRE - Z * annoncé précédemment

Reconnue pour son franc-parler, son authenticité et son rire contagieux, Christine Morency a vite conquis le public. Cette série documentaire nous transporte au cœur de sa vie, professionnelle comme personnelle, dans une année rocambolesque alors qu'elle prépare son premier spectacle. Christine sans filtre jusqu'à l'aboutissement de son rêve. (Avanti-Toast)

VIRAGE : DOUBLE FAUTE - Noovo * annoncé précédemment

Mettant en vedette Éric Bruneau et Louis Morissette, VIRAGE : DOUBLE FAUTE met de l'avant l'histoire de Charles (Éric Bruneau), un joueur de tennis talentueux qui n'a jamais réellement réussi à briller et qui vivote au 187e rang mondial. Continuant de consacrer sa vie à son sport, il traverse blessures, manque de financement et troubles anxieux. VIRAGE : DOUBLE FAUTE explore la quête qui pousse certains sportifs à s'acharner même s'ils sacrifient temps, argent et santé dans l'ombre de la gloire. Sylvain (Louis Morissette), entraineur à Tennis Canada, tentera lui aussi d'atteindre les plus hauts sommets dans un sport où les familles sont extrêmement présentes et engagent elles-mêmes les entraineurs, ayant au final le droit de vie ou de mort sur le parcours de l'entraineur. (KOTV)

À propos de la programmation originale de Bell Media

Bell Média a commandé certaines des émissions originales les plus suivies et les plus acclamées au Canada, collaborant avec les meilleurs producteurs indépendants au pays. Les séries à succès commandées par CTV comprennent la série dramatique canadienne la plus regardée, TRANSPLANT (TRANSPLANTÉ), l'émission canadienne THE AMAZING RACE CANADA qui a battu plusieurs records, et les séries humoristiques CHILDREN RUIN EVERYTHING (PARENT, MALHEUREUSEMENT) et JANN, ainsi que la prochaine série scénarisée SULLIVAN'S CROSSING, et la série de rencontres spontanées FARMING FOR LOVE. Parmi les séries originales diffusées sur les plateformes spécialisées et en continu de Bell Média figurent la série culinaire MARY MAKES IT EASY avec Mary Berg, la série ROAST BATTLE CANADA sur la chaîne comédie de CTV, et la série à venir ACTING GOOD. Les séries originales de Crave incluent LETTERKENNY, CANADA'S DRAG RACE et WAY OVER ME (SORTEZ-MOI DE MOI), les docu-séries DARK SIDE OF THE RING (L'AUTRE CÔTÉ DU RING), et les documentaires acclamés FANNY: THE RIGHT TO ROCK et A.RTIFICIAL I.MMORTALITY. Discovery propose des franchises factuelles à succès pour Bell Media, dont HIGHWAY THRU HELL (ROUTE DE L'ENFER), HEAVY RESCUE: 401 (SECOURS ROUTIERS POIDS-LOURDS) et MUD MOUNTAIN HAULERS (CAMIONNEURS DES BOIS), et autres. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour plus d'information sur Bell Média, visitez le www.BellMedia.ca .

