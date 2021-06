− La liste des émissions originales de CTV comprend la nouvelle comédie déjà annoncée CHILDREN RUIN EVERYTHING, une commande de deux saisons de ROAST BATTLE CANADA, MARY MAKES IT EASY de Mary Berg, la série dramatique de science-fiction SURREALESTATE, ainsi que les nouvelles saisons déjà confirmées des séries primées TRANSPLANT, JANN, THE AMAZING RACE CANADA et CORNER GAS ANIMATED -

- Noovo propose les nouvelles séries dramatiques VIRAGE, ...MOI NON PLUS! et L'HOMME QUI AIMAIT TROP; les chaînes spécialisées de langue française présentent de nouvelles productions, y compris LE JOUR J, COUPLES À BOUTTE, LE PUNCH CLUB et CAMPUS. De plus, les émissions populaires LA FAMILLE GROULX et CLASH sont de retour -

− Crave confirme la nouvelle comédie à sketches innovatrice DU ME A FAVOR mettant en vedette Jermaine Richards et Trevaunn Richards; LITTLE BIRD des producteurs délégués Jennifer Podemski (UNSETTLED), Hannah Moscovitch (X COMPANY) et Jeremy Podeswa (GAME OF THRONES); l'émission d'enquête saisissante THUNDER BAY produite, écrite et animée par Ryan McMahon, journaliste Anishinaabe, et dirigée par Elle-Máijá Tailfeathers. Brooke Lynn Hytes (CANADA'S DRAG RACE) anime 1 QUEEN 5 QUEERS, une nouvelle version de 1 GIRL 5 GAYS de MTV Canada; et la première série officielle série dérivée de LETTERKENNY, SHORESY -

− La programmation en français sur Crave comprend la nouvelle série documentaire QUI A TUÉ MARIE-JOSÉE? ainsi que les nouvelles saisons de MADAME LEBRUN et POUR TOUJOURS, PLUS UN JOUR −

− Discovery Networks ajoute MOTHER TRUCKERS qui porte sur une entreprise de camionnage dirigée par des femmes, la série de compétitions de sculpture à la scie mécanique A CUT ABOVE et la série en quatre parties UNDERGROUND RAILROAD SECRETS (titre provisoire) -

− YOUR MORNING, THE MARILYN DENIS SHOW et THE SOCIAL sont de retour, de même qu'ETALK pour une 20e saison charnière cet automne -

TORONTO, le 10 juin 2021 /CNW/ - Bell Média a confirmé aujourd'hui un solide choix de contenu canadien de plus de 75 titres pour la saison 2021-2022, avec de nouvelles séries originales, de nouveaux documentaires et de nouvelles émissions spéciales. Propulsées par les services de langue française et anglaise dans l'ensemble des propriétés de Bell Média et produites en partenariat avec des partenaires de production indépendants et les Studios Bell Média, les nouvelles commandes et séries s'ajoutent à une solide liste d'émissions primées de retour, ainsi qu'à des documentaires et à des émissions spéciales à ne pas manquer.

« La programmation originale de Bell Média est l'une des plus regardées et des plus primées au pays, rejoignant les téléspectateurs à l'échelle nationale et dans les deux langues », a indiqué Karine Moses, première vice-présidente, Développement de contenu et nouvelles, Bell Média. « Nous avons créé une gamme inégalée de contenus divertissants et captivants pour l'année à venir, avec de nouvelles séries, des documentaires, des émissions spéciales, ainsi que le retour d'émissions populaires sur nos différentes plateformes. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires de production indépendants, qui continuent de livrer un contenu original exceptionnel pendant cette période sans précédent. »

Parmi les annonces du jour:

Veena Sood (CORNER GAS ANIMATED), Dmitry Chepovetsky (KILLJOYS) et Lisa Codrington (LETTERKENNY) se joignent à la distribution annoncée précédemment de la nouvelle comédie originale de CTV CHILDREN RUIN EVERYTHING , créée par le gagnant de prix Emmy MD Kurt Smeaton (SCHITT'S CREEK) et produite par Chuck Tatham (MODERN FAMILY) et Mark Montefiore (LETTERKENNY).





(CORNER GAS ANIMATED), (KILLJOYS) et (LETTERKENNY) se joignent à la distribution de la nouvelle comédie originale de CTV , créée par le gagnant de prix Emmy (SCHITT'S CREEK) et produite par (MODERN FAMILY) et (LETTERKENNY). La programmation originale de CTV comprend également une commande pour la double saison de l'adaptation de langue anglaise ROAST BATTLE CANADA pour CTV Comedy Channel, animée par Ennis Esmer (CHILDREN RUIN EVERYTHING), et mettant en vedette Russell Peters (THE INDIAN DETECTIVE), Sabrina Jalees (CAROL'S SECOND ACT) et K. Trevor Wilson (LETTERKENNY); la nouvelle série culinaire confirmée précédemment par Mary Berg , MARY MAKES IT EASY pour CTV Life Channel; la nouvelle série dramatique lancinante SURREALESTATE mettant en vedette Tim Rozon ( WYNONNA EARP ) et Sarah Levy (SCHITT'S CREEK) pour CTV Sci-Fi Channel; et les nouvelles saisons confirmées précédemment des succès primés TRANSPLANT (saison 2) et JANN (saison 3) pour CTV, et CORNER GAS ANIMATED (saison 4) pour CTV Comedy Channel.





pour CTV Comedy Channel, animée par (CHILDREN RUIN EVERYTHING), et mettant en vedette (THE INDIAN DETECTIVE), (CAROL'S SECOND ACT) et K. (LETTERKENNY); la nouvelle série culinaire , pour CTV Life Channel; la nouvelle série dramatique lancinante mettant en vedette ( ) et (SCHITT'S CREEK) pour CTV Sci-Fi Channel; et les nouvelles saisons confirmées précédemment des succès primés (saison 2) et (saison 3) pour CTV, et (saison 4) pour CTV Comedy Channel. Après une pause de deux ans en raison de la pandémie, la série estivale la plus regardée au Canada , THE AMAZING RACE CANADA , sera de retour sur la route en 2022.





, , sera de retour sur la route en 2022. En plus d'un solide éventail de documentaires originaux, Crave a confirmé les commandes de la nouvelle comédie scénarisée novatrice DU ME A FAVOR mettant en vedette Jermaine Richards et Trevaunn Richards de 4YE Original; en six parties, la série dramatique limitée LITTLE BIRD créée par Jennifer Podemski (UNSETTLED), qui agit également à titre de productrice déléguée, et Hannah Moscovitch (X COMPANY), avec Jeremy Podeswa (GAME OF THRONES) et Rezolution Pictures/Original Pictures en tant que producteurs délégués; et l'émission d'enquête saisissante THUNDER BAY , produite et animée par Ryan McMahon , journaliste et rédacteur primé Anishinaabe, qui s'efforce de découvrir la vérité dans la mort récente de plusieurs Autochtones à Thunder Bay en Ontario .





mettant en vedette et Trevaunn Richards de Original; en six parties, la série dramatique limitée créée par (UNSETTLED), qui agit également à titre de productrice déléguée, et (X COMPANY), avec (GAME OF THRONES) et Rezolution Pictures/Original Pictures en tant que producteurs délégués; et l'émission d'enquête saisissante , produite et animée par , journaliste et rédacteur primé Anishinaabe, qui s'efforce de découvrir la vérité dans la mort récente de plusieurs Autochtones à en . De plus, Crave ajoute la comédie en dix parties PILLOW TALK , une adaptation de la série diffusée sur Noovo en français, ENTRE DEUX DRAPS, qui se déroule entièrement dans les chambres à coucher des gens. Aussi, Brooke Lynn Hytes, drag queen et juge de l'émission CANADA'S DRAG RACE, anime la nouvelle série en huit parties 1 QUEEN 5 QUEERS , une nouvelle version de l'émission à succès 1 GIRL 5 GAYS qui a été diffusée sur MTV Canada de 2009 à 2014. De plus, comme nous l'avons annoncé précédemment , CANADA'S DRAG RACE revient pour une deuxième saison.





, une adaptation de la série diffusée sur Noovo en français, ENTRE DEUX DRAPS, qui se déroule entièrement dans les chambres à coucher des gens. Aussi, Brooke Lynn Hytes, drag queen et juge de l'émission DRAG RACE, anime la nouvelle série en huit parties , une nouvelle version de l'émission à succès 1 GIRL 5 GAYS qui a été diffusée sur MTV Canada de 2009 à 2014. De plus, , revient pour une deuxième saison. Alors que la production commence les saisons 10 et 11 de la série acclamée par la critique LETTERKENNY , Crave confirme la prochaine série dérivée de LETTERKENNY SHORESY .





, Crave confirme la prochaine série dérivée de LETTERKENNY . Cette saison, la nouvelle programmation en français sur Crave comprend la série documentaire QUI A TUÉ MARIE-JOSÉE? , qui suit le cas nébuleux de la mannequin québécoise Marie-Josée Saint-Antoine pour découvrir ce qui lui est arrivé. De plus, POUR TOUJOURS, PLUS UN JOUR , la première production originale en français de Crave, est de retour pour une deuxième saison.





, qui suit le cas nébuleux de la mannequin québécoise Marie-Josée pour découvrir ce qui lui est arrivé. De plus, , la première production originale en français de Crave, est de retour pour une deuxième saison. Discovery Networks ajoute à sa programmation MOTHER TRUCKERS , une série qui porte sur les voyages périlleux vers le Nord d'une entreprise de camionnage dirigée par des femmes; A CUT ABOVE, une série de compétitions de sculpture à la scie mécanique; une nouvelle série en quatre parties intitulée UNDERGROUND RAILROAD SECRETS (titre provisoire), qui aborde le mystère des artéfacts, de l'infrastructure, des voies ferroviaires et du chemin de fer clandestin, qui date de plusieurs siècles. De nouvelles saisons des séries MUD MOUNTAIN HAULERS , HIGHWAY THRU HELL , et HEAVY RESCUE: 401 sont également prévues.





, une série qui porte sur les voyages périlleux vers le Nord d'une entreprise de camionnage dirigée par des femmes; A CUT ABOVE, une série de compétitions de sculpture à la scie mécanique; une nouvelle série en quatre parties intitulée (titre provisoire), qui aborde le mystère des artéfacts, de l'infrastructure, des voies ferroviaires et du chemin de fer clandestin, qui date de plusieurs siècles. De nouvelles saisons des séries , , et sont également prévues. Bell Média confirme l'arrivée de nouveaux documentaires, comme OSCAR PETERSON , qui porte sur la légende du jazz; TRIUMPH: ROCK & ROLL MACHINE , qui suit les trois membres d'un groupe rock canadien; NAKED , un documentaire sur des personnes, des communautés, des experts et des artistes du monde entier qui redéfinissent radicalement et joyeusement les genres tels que nous les connaissons; WILFRED BUCK , qui raconte comment un aîné cri est dévoué à révéler et à partager les connaissances autochtones sur les étoiles en traçant des liens entre un passé douloureux et la vie actuelle.





, qui porte sur la légende du jazz; , qui suit les trois membres d'un groupe rock canadien; , un documentaire sur des personnes, des communautés, des experts et des artistes du monde entier qui redéfinissent radicalement et joyeusement les genres tels que nous les connaissons; , qui raconte comment un aîné cri est dévoué à révéler et à partager les connaissances autochtones sur les étoiles en traçant des liens entre un passé douloureux et la vie actuelle. Les Studios Bell Média présentent de nouvelles saisons des émissions YOUR MORNING, THE MARILYN DENIS SHOW, THE SOCIAL et ETALK , qui célèbre sa 20 e saison et sa 11 e année à titre d'émission d'actualités du monde du divertissement la plus regardée au Canada .





MORNING, SHOW, et , qui célèbre sa 20 saison et sa 11 année à titre d'émission d'actualités du monde du divertissement la plus regardée au . Cet automne, Noovo compte encore une fois sur une programmation québécoise de qualité supérieure, notamment les nouvelles séries dramatiques VIRAGE, ...MOI NON PLUS! et L'HOMME QUI AIMAIT TROP. L'automne prochain, LA FAMILLE GROULX sera de retour à Canal Vie, la série à succès CORDE RAIDE reviendra à Z, et d'autres titres de 2022 seront annoncés au cours des prochains mois.

