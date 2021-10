Bell est la première entreprise de communications canadienne à offrir VMware Cloud sur AWS avec les services professionnels en nuage de Bell.

Cette nouvelle collaboration tirera profit des forces des trois entreprises pour aider les clients de Bell partout au pays à accélérer leur parcours vers le nuage.

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Canada (TSX, NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle travaillera avec VMware et Amazon Web Services (AWS) pour aider les entreprises canadiennes à planifier, simplifier et gérer leur transformation infonuagique hybride.

Cette collaboration tire parti des forces des trois entreprises afin de concevoir et de proposer des solutions pour les environnements en nuage hybrides dotés d'un point de contact unique. L'équipe des services professionnels en nuage de Bell collaborera avec les organismes pour évaluer leurs structures, charges de travail et objectifs actuels, puis élaborera la stratégie en nuage idéale pour leurs activités, de concert avec VMware et AWS. L'entreprise gère la migration pour assurer une transition fluide et agile avec une infrastructure infonuagique et un soutien de la sécurité sur les plus vastes réseaux à fibre large bande et 5G au pays.

« La relation entre Bell, VMware et AWS s'appuie sur notre leadership renommé en matière de réseau et contribue à notre objectif d'être un chef de file de la transformation infonuagique au Canada, a déclaré Jeremy Wubs, premier vice-président, marketing, Bell Marchés Affaires. Grâce à ce travail et à la puissance de la technologie 5G, de la fibre et du nuage, nous nous efforçons d'aider les organismes canadiens à innover et à croître en accélérant leurs transformations numériques. »

La transformation infonuagique est devenue un impératif commercial pour les organismes qui désirent augmenter leur agilité, bâtir une résilience numérique, favoriser l'innovation et créer de nouvelles occasions d'affaires. Ces entreprises se tournent de plus en plus vers les environnements en nuage hybrides. Elles reconnaissent l'avantage d'intégrer leurs nuages publics à leur infrastructure sur place pour que le tout fonctionne avec fluidité, et de tirer parti de leurs compétences, outils et processus existants. Les services professionnels en nuage de Bell collaborent avec les organismes pour simplifier et accélérer leur parcours vers le nuage grâce à des experts du domaine hautement qualifiés, des solutions d'affaires et de réseau d'avant-garde et l'écosystème de partenaires évolué de Bell.

« Lorsqu'il s'agit d'accélérer l'innovation, les entreprises ont besoin de liberté et de flexibilité pour bâtir l'avenir, a déclaré Claude Reeves, vice-président et gestionnaire national de VMware Canada. Nous sommes ravis de nous associer à Bell pour offrir une voie plus efficace et plus rentable vers le nuage hybride, qui permettra aux utilisateurs de moderniser leurs applications en bénéficiant d'une mise sur le marché plus rapide pour soutenir l'innovation. »

VMware Cloud sur AWS intègre le logiciel Software-Defined Data Centre (SDDC) (Centre de données défini par logiciel) de classe entreprise de VMware à la plateforme en nuage d'AWS, offert comme service sur demande avec un accès amélioré aux services d'AWS. Avec les mêmes architecture et expérience opérationnelle à la fois sur place et dans le nuage, les équipes TI peuvent maintenant tirer parti de la valeur commerciale en profitant du meilleur des deux mondes qu'offre l'utilisation de l'expérience hybride en nuage d'AWS et VMware.

« Nous sommes heureux de développer notre relation avec Bell et VMware pour permettre aux clients de profiter de la vitesse, de l'agilité et de la résilience offertes par les services en nuages, a affirmé Rachel Mushahwar, directrice générale d'Americas Channel et cheffe des partenaires chez AWS. En accélérant leur transformation en nuage, les clients auront un accès plus élargi aux outils pour faire croître leur entreprise et pourront profiter pleinement des avantages du service à faible latence et à large bande offerts par les réseaux 5G modernes. »

Cette relation s'appuie sur l'entente de Bell avec AWS, annoncée plus tôt cette année, pour soutenir l'innovation en matière de 5G et accélérer l'adoption des technologies en nuage à l'échelle du pays. Bell est la première entreprise de communications canadienne à offrir l'informatique en périphérie à accès multiple (MEC) 5G propulsée par AWS aux clients d'affaires et gouvernementaux.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

