Les petites entreprises tireront parti d'une sécurité renforcée, d'un Wi-Fi pour invités personnalisable, d'analyse de données bonifiant l'expérience employée et clients, le tout avec une gestion simplifiée du réseau.

L'application Wi-Fi Affaires de Bell est maintenant offerte aux propriétaires de petites entreprises au Québec et en Ontario avec le service Internet pure fibre de Bell.

avec le service Internet pure fibre de Bell. Le rapport des Speedtest Awards d'Ookla pour le T1 et le T2 classe le service Internet pure fibre de Bell comme le plus rapide au Canada, ainsi que le Wi-Fi le plus rapide au pays1.

MONTRÉAL, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle application Wi-Fi Affaires de Bell. Elle offre aux petites entreprises du Québec et de l'Ontario un service Wi-Fi amélioré avec une sécurité accrue, et un Wi-Fi d'invité personnalisable. Elle permet aussi l'analyse de données pour une meilleure expérience employée et clients, ainsi qu'une gestion simplifiée du réseau.

L’application Wi-Fi Affaires de Bell est maintenant offerte aux propriétaires de petites entreprises au Québec et en Ontario avec le service Internet pure fibre de Bell. (Groupe CNW/Bell Canada)

Disponible dès maintenant pour les propriétaires de petites entreprises au Québec et en Ontario, l'application Wi-Fi Affaires de Bell est propulsée par le réseau primé de Bell. Pour la deuxième année consécutive, le service Internet pure fibre de Bell a été nommé service Internet le plus rapide au Canada dans le rapport des prix Speedtest Awards d'Ookla pour le premier et le deuxième trimestre de 20232 (en anglais seulement). Il s'agit d'une analyse semestrielle de la performance des services sur fil et sans fil dans l'ensemble du pays. Le service Wi-Fi pure fibre de Bell a également été nommé le Wi-Fi le plus rapide au pays3 dans ce rapport. Avec ces nouvelles reconnaissances, Bell demeure le fournisseur de services Internet le plus primé au Canada.

L'application Wi-Fi Affaires de Bell avec le service Internet pure fibre de Bell offre des outils et de l'information pour aider les petites entreprises à rester connectées en toute sécurité. Elles peuvent ainsi gérer efficacement leurs activités, en plus de l'accès Wi-Fi pour les employés et les invités. L'application, une plateforme infonuagique conçue en partenariat avec Plume, offre une expérience novatrice de niveau supérieur. Les petites entreprises clientes de Bell bénéficieront de ceci :

Sécurité accrue : création de trois zones Wi-Fi distinctes avec une protection visant à séparer l'utilisation des services Internet de l'entreprise, des employés et des clients.

création de trois zones Wi-Fi distinctes avec une protection visant à séparer l'utilisation des services Internet de l'entreprise, des employés et des clients. Wi-Fi d'invité fluide : offre une expérience Wi-Fi d'invité personnalisable avec un portail dédié.

offre une expérience Wi-Fi d'invité personnalisable avec un portail dédié. Expérience employée : création de profils d'employés et suivi des analyses de productivité, permettant aux gestionnaires de comprendre les habitudes d'utilisation et d'optimiser l'efficacité au travail.

création de profils d'employés et suivi des analyses de productivité, permettant aux gestionnaires de comprendre les habitudes d'utilisation et d'optimiser l'efficacité au travail. Gestion simplifiée : contrôle de l'accès des utilisateurs avec des horaires ponctuels ou récurrents, à partir de l'application intuitive mobile ou Web.

contrôle de l'accès des utilisateurs avec des horaires ponctuels ou récurrents, à partir de l'application intuitive mobile ou Web. Auto-installation : installation facile des capsules Wi-Fi Affaires de Bell et surveillance de l'état du réseau et des appareils connectés.

Pour en savoir plus sur l'application Wi-Fi Affaires de Bell, incluant les prix et l'admissibilité, visitez Bell.ca/PEWiFi.

Citations

« Nous sommes ravis de lancer l'application Wi-Fi Affaires de Bell, un outil puissant pour les petites entreprises. Propulsée par le réseau le plus rapide au pays, le service Internet pure fibre de Bell, cette application offre des fonctions révolutionnaires pour aider la performance des petites entreprises. Celle-ci reflète notre engagement à investir dans de nouveaux domaines de croissance et de nouvelles opportunités pour nos clients, alignée à notre transformation d'une entreprise de télécommunications traditionnelle en un leader des services technologiques. »

- Karine Moses, première vice-présidente, petites entreprises, Bell

« Travailler avec nos partenaires mondiaux pour trouver des solutions utiles pour eux et leurs clients est une priorité pour Plume. L'application Wi-Fi Affaires de Bell est un parfait exemple du service que nous offrons. Les petites entreprises ont besoin de connectivité, de sécurité et d'informations intelligentes. Ceci leur permet de se concentrer sur leurs objectifs d'affaires sans avoir à se préoccuper de la technologie. Les réseaux gérés qui offrent une expérience fluide sont essentiels pour les propriétaires de petites entreprises et nous sommes ravis d'aider Bell à atteindre cet objectif. »

- Adrian Fitzgerald, Directeur général des revenus, Plume

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada4. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

Jessica Benzinger

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

____________________________ 1 Selon le rapport des prix Speedtest Awards d'Ookla pour le T1 et le T2 2024. 2 Selon le rapport des prix Speedtest Awards d'Ookla pour le T1 et le T2 2024. 3 Selon le rapport des prix Speedtest Awards d'Ookla pour le T1 et le T2 2024. 4 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

SOURCE Bell Canada