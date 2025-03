La solution Sécurité en tant que service de Bell est hébergée sur son nuage souverain canadien et offre l'assurance que les données des clients ne traversent jamais les frontières.

La solution Sécurité en tant que service de Bell fournit des analyses de sécurité avancées propulsées par la technologie de gestion des informations et des événements de sécurité par l'intelligence artificielle.

Le Centre de cyberrenseignement pour entreprises de Bell Affaires supervise la solution infonuagique Sécurité en tant que service en tout temps, assurant ainsi la détection des menaces en temps réel.

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement de la solution Sécurité en tant que service (SECaaS) hébergée en nuage souverain canadien. Ce service novateur offre aux entreprises des secteurs public et privé des solutions de cybersécurité de premier plan, tout en offrant l'assurance que les données demeurent à l'intérieur des frontières canadiennes, conformément aux réglementations locales en matière de confidentialité et de sécurité.

Bell lance la solution Sécurité en tant que service en nuage souverain canadien (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

« Pour faire face à la menace de plus en plus importante que représentent les cyberattaques, les entreprises doivent absolument avoir accès à des solutions de sécurité fiables et évoluées. Hébergée en nuage souverain canadien, la solution Sécurité en tant que service de Bell fournit des services de sécurité résilients, rentables et évolutifs tout en conservant les données en sol canadien. Cette approche assure la continuité du service, la conformité réglementaire et un meilleur contrôle de la sécurité et de la confidentialité. »

- John Menezes, président et chef de la direction de Stratejm, une société de Bell Canada

La solution Sécurité en tant que service de Bell aide les entreprises à :

Conserver les données à l'intérieur des frontières canadiennes : hébergée dans les centres de données de Bell à travers le Canada, la solution Sécurité en tant que service permet de s'assurer qu'aucune donnée ne quitte le pays. Les entreprises peuvent tirer parti des outils de sécurité les plus récents et du soutien d'experts tout en continuant de se conformer aux normes strictes quant à la souveraineté des données au Canada.

hébergée dans les centres de données de Bell à travers le Canada, la solution Sécurité en tant que service permet de s'assurer qu'aucune donnée ne quitte le pays. Les entreprises peuvent tirer parti des outils de sécurité les plus récents et du soutien d'experts tout en continuant de se conformer aux normes strictes quant à la souveraineté des données au Canada. Détecter les menaces, y répondre et les contenir en temps réel : la solution Sécurité en tant que service de Bell tire parti des analyses de sécurité avancées propulsées par la technologie de gestion des informations et des événements de sécurité par l'intelligence artificielle. Cette solution infonuagique offre une visibilité unifiée de la sécurité dans les environnements sur place, en nuage et hybrides.

la solution Sécurité en tant que service de Bell tire parti des analyses de sécurité avancées propulsées par la technologie de gestion des informations et des événements de sécurité par l'intelligence artificielle. Cette solution infonuagique offre une visibilité unifiée de la sécurité dans les environnements sur place, en nuage et hybrides. Assurer la sécurité des données et la détection des menaces tout en menant leurs activités : le service est soutenu par le Centre de cyberrenseignement pour entreprises de l'équipe Bell Affaires. Situé au Canada et opérationnel en tout temps, le centre compte une équipe d'analystes détenteurs d'une cote de sécurité délivrée par la Direction de la sécurité industrielle canadienne.

Bell offre des solutions novatrices et sécurisées qui répondent aux besoins évolutifs des entreprises des secteurs public et privé partout au Canada. Avec sa solution Sécurité en tant que service, Bell continue d'être à l'avant-garde des services de cybersécurité novateurs et fiables destinés aux entreprises.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Questions des médias :

Tianna Goguen

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

SOURCE Bell Canada (MTL)