MONTRÉAL, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Bell Canada et Cohere, une entreprise d'IA axée sur la sécurité, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour offrir des solutions complètes d'IA souveraine aux clients du gouvernement et des entreprises à l'échelle du Canada, en plus du déploiement de solutions d'IA propriétaires et sécurisées au sein de Bell.

Grâce au Réseau d'IA tissé de Bell, Cohere offrira ses solutions d'IA sécurisées de calibre entreprise entièrement souveraines, permettant ainsi aux clients gouvernementaux et aux entreprises d'accéder à des modèles avancés et à des applications sur mesure. Cela inclut notamment North, la plateforme d'espace de travail agentique de Cohere, tant pour les clients que pour les employés de Bell. Bell deviendra ainsi le partenaire privilégié de Cohere pour l'infrastructure d'IA au Canada dans le cadre de déploiements d'IA souveraine, tandis que Cohere deviendra le fournisseur privilégié de Bell pour les solutions d'IA agentique et les grands modèles de langage (GML) au Canada.

Ensemble, Bell Canada et Cohere offriront une solution clé en main aux organisations canadiennes souhaitant déployer des capacités d'IA de calibre mondial, alors que Cohere fournira désormais des logiciels d'IA de pointe pour les entreprises au sein de l'écosystème en pleine expansion du Réseau d'IA tissé de Bell.

Le Réseau d'IA tissé de Bell comprend quatre couches : une infrastructure matérielle, qui comprend les plus grands centres de données d'IA souveraine au Canada, connectés au plus vaste réseau de fibre optique; une infrastructure logicielle, qui comprend des grands modèles de langage (GML) de Cohere personnalisés pour Bell afin d'offrir des capacités uniques sur le marché canadien, des logiciels d'apprentissage automatique et des solutions infonuagiques; des services-conseils, technologiques et professionnels dirigés par Ateko, la marque de services technologiques de Bell, qui offre des solutions infonuagiques et d'automatisation du travail pour les entreprises; et une couche applicative regroupant des applications d'IA destinées aux consommateurs et aux entreprises, incluant la plateforme d'IA agentique North de Cohere. Ces quatre couches sont soutenues par des protections de cybersécurité de pointe, combinant sécurité physique, sécurité réseau et résilience opérationnelle.

« Nous sommes fiers de nous associer à Cohere pour créer une solution complète d'IA souveraine personnalisée pour soutenir le gouvernement et les entreprises canadiennes, et ce, à un moment charnière pour le Canada. Ensemble, nous transformerons les entreprises canadiennes grâce à des capacités d'IA de pointe, tout en veillant à ce que les données demeurent sécurisées et hébergées au Canada. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada

« Notre partenariat avec Bell Canada offrira au gouvernement canadien et aux entreprises à l'échelle du pays un accès à des options de calibre mondial en matière d'IA souveraine axée sur la sécurité. Ces solutions ont le potentiel de véritablement transformer les entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité et leur efficience sans compromettre la sécurité et la confidentialité des données. »

- Aidan Gomez, co-fondateur et chef de la direction, Cohere

Ce partenariat permettra également aux clients gouvernementaux et entreprises de Bell d'accéder à la plateforme North de Cohere. North leur donnera la possibilité de créer des agents d'IA et des solutions d'automatisation sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente, tout en assurant la sécurité, la confidentialité et la résidence des données au Canada.

« Ces entreprises démontrent l'ingéniosité canadienne et solidifient les capacités d'IA souveraine du Canada. Ce partenariat aidera à renforcer notre place sur la scène internationale et ouvre la voie à un avenir plus prometteur pour l'économie canadienne. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique

Bell déploiera également la plateforme d'IA agentique North de Cohere dans l'ensemble de l'entreprise. Ainsi, les employés pourront créer et gérer des agents d'IA s'appuyant sur les données exclusives de Bell pour répondre à des besoins précis et améliorer l'efficacité dans l'organisation. Le déploiement de North par Bell lui permettra également d'offrir de meilleurs services professionnels et gérés à ses clients du gouvernement et des entreprises. Ateko tirera parti de l'expérience de Bell avec North dans le cadre de son travail avec les clients pour le déploiement de l'IA.

