TORONTO, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Bell et Rogers ont annoncé aujourd'hui une entente qui vise à distribuer leurs chaînes spécialisées respectives sur leurs plateformes.

Dans le cadre de cette entente, les abonnés de Bell Télé Fibe et de Bell Télé Satellite auront désormais accès aux chaînes populaires de Rogers Sports & Média HGTV, Food Network, Discovery, Magnolia Network et Investigation Discovery, tout en conservant leur accès à Bravo. Ces chaînes seront débrouillées gratuitement pour tous les clients à partir d'aujourd'hui.

De plus, les clients de Rogers Xfinity continueront d'avoir un accès complet à la gamme de chaînes spécialisées de Bell Média, qui comprend notamment les chaînes USA Network, Oxygen True Crime et les chaînes spécialisées de CTV, dont CTV Comedy Channel, CTV Drama Channel et CTV Sci-Fi Channel. Les clients de Rogers Xfinity conserveront leur accès aux chaînes HGTV, Food Network, Discovery, Magnolia Network et Investigation Discovery.

L'annonce d'aujourd'hui démontre un engagement ferme en vue d'offrir aux consommateurs canadiens plus de valeur et de choix. Grâce à une programmation diversifiée qui comprend de nouveaux titres, des succès internationaux et de grandes productions canadiennes, les clients profiteront d'une expérience de visionnement riche et variée.

« Offrir le contenu le plus captivant aux Canadiens est notre priorité, et cette entente vient appuyer notre objectif. Nous offrons un plus grand choix à notre clientèle tout en garantissant aux clients de Rogers un accès à leurs émissions préférées de Bell Média, comme Highway Thru Hell, Heavy Rescue 401 et Fear Thy Neighbor sur nos chaînes spécialisées. En élargissant l'accès à ces chaînes, nous offrons aux téléspectateurs le contenu qu'ils aiment tout en renforçant l'écosystème de la télédiffusion canadienne. »

- Kevin Cluett, premier vice-président, distribution et plateformes de produits, Bell Média

« C'est formidable qu'un plus grand nombre de Canadiens aient désormais accès aux marques de télévision spécialisée les plus reconnues et les plus appréciées en Amérique du Nord, comme HGTV, Food Network et Discovery, et qu'ils puissent accéder à de nouveaux titres et aux dernières saisons des émissions les plus populaires de Rogers Sports & Média. Le contenu de choix dans lequel nous avons investi est inégalé au pays. Nous offrons aux Canadiens les émissions qu'ils préfèrent, y compris des succès comme My Lottery Dream Home, Beat Bobby Flay et Expedition Unknown, ainsi que la nouvelle série Chasing The West avec Drew et Jonathan Scott. »

- Hayden Mindell, premier vice-président, télévision, Rogers Sports & Média

