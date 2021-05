Une solution de cybersécurité intégrée et gérée permet aux clients de Bell Marchés Affaires de protéger leur entreprise contre les menaces émergentes dans une époque de transformation numérique rapide

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement de l'environnement de réponse unifié de sécurité de Bell (ERUSB). Il s'agit d'un nouveau service qui combine la gestion de la sécurité nationale fiable de Bell aux meilleures technologies de l'industrie, offertes par Fortinet, pour fournir aux clients des Bell Marchés Affaires une solution de cybersécurité gérée robuste et active en tout temps.

« En partenariat avec Fortinet, nous avons associé ces capacités importantes pour créer notre solution ERUSB, qui est très avantageuse pour les entreprises canadiennes cherchant à mieux contrôler leur gestion de la sécurité dans une économie numérique en pleine transformation, a déclaré Jeremy Wubs, premier vice-président, marketing, Bell Marchés Affaires. Grâce à l'expertise en sécurité sans égal de l'équipe Bell et à la technologie novatrice de Fortinet, ERUSB offre à nos clients une solution intégrée, automatisée et entièrement gérée qui réduit les risques pour leur infrastructure et leurs données essentielles tout en diminuant les complexités de la gestion de la cybersécurité. »

ERUSB associe les ressources du Centre de gestion de la sécurité national de Bell aux meilleures technologies logicielles d'information et d'événements de sécurité (GIES) et d'orchestration, d'automatisation et d'intervention en matière de sécurité (SOAR) de Fortinet. Cette combinaison simplifie et améliore la détection et la gestion des menaces, alors que les entreprises adoptent toujours plus de nouvelles technologies en nuage, optent pour la numérisation avec la technologie 5G et l'Internet des objets, et étendent leur portée pour répondre aux besoins de leurs clients et travailleurs à distance.

« Fortinet a hâte de renforcer davantage sa relation de longue date avec Bell au moment où elle utilise la matrice de sécurité de Fortinet pour élargir ses offres, a déclaré Nick Alevetsovitis, vice-président, affaires commerciales et d'entreprise, Fortinet Canada. Le service ERUSB sera propulsé par FortiSIEM et FortiSOAR de Fortinet, et fournira aux clients une vaste solution de sécurité intégrée et automatisée pour les protéger des menaces et des risques. »

ERUSB surveille de façon proactive les environnements de sécurité en tout temps, analyse et établit la priorité des alertes, puis utilise des flux de travail automatisés pour déclencher une intervention coordonnée et rapide afin de minimiser les répercussions sur les entreprises. Les clients de BMA profitent également des outils de gestion complète, du soutien personnalisé en tout temps ainsi que de l'accès en libre-service à des rapports efficaces d'ERUSB, de même que de modèles de tarification basés sur les appareils pour une planification des coûts plus prédictive.

Bell Marchés Affaires est le premier fournisseur au Canada de services de réseau et de communications sans fil large bande auprès des moyennes et des grandes entreprises, ainsi que des gouvernements. Notre équipe de plus de 400 experts en sécurité détient les plus hauts niveaux de certifications de sécurité et suit les pratiques exemplaires de l'industrie. Les services gérés de bout en bout simplifient la gestion de la sécurité et le contrôle des coûts pour nos clients grâce à des centres de gestion de la sécurité ouverts en tout temps. Les renseignements avancés sur les menaces protègent les entreprises contre les menaces émergentes à l'aide des connaissances uniques de Bell en cybersécurité, obtenues de sources d'information dans l'industrie et du gouvernement, et améliorées grâce à la cyberanalytique. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site Bell.ca .

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure, fournit des services mobiles, télévision, Internet et des services de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Bell favorise la prospérité sociale et économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause , qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

