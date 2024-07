Ces acquisitions permettent à Bell de propulser les entreprises en alliant le meilleur réseau au pays à une vaste expertise en services technologiques et infonuagiques.

MONTRÉAL, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui l'acquisition des entreprises de services technologiques Stratejm et CloudKettle Inc.. Ces acquisitions permettront à Bell d'ajouter l'expertise en services professionnels et gérés axée sur la cybersécurité et de Salesforce à ses capacités existantes. Ces acquisitions font progresser la stratégie de Bell visant à devenir le chef de file en matière de soutien à la transformation numérique et à l'automatisation des moyennes et des grandes entreprises grâce aux services infonuagiques. Avec les réseaux pure fibre et 5G de Bell, les entreprises profiteront d'une expérience client exceptionnelle et transparente, propulsée par l'IA.

Stratejm est basée à Mississauga, en Ontario, et offre des services à une clientèle canadienne et internationale. Elle tire parti de l'IA pour ses solutions de sécurité en tant que service de bout en bout, la détection et la réponse aux menaces en temps réel et la rationalisation des processus de gestion des incidents, le tout soutenu par un Centre de gestion de la sécurité indépendant des fournisseurs certifié SOC2. Forte de nombreuses années d'expérience dans la création de solutions innovantes et axées sur le client, Stratejm est un partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions de sécurité gérées de pointe.

CloudKettle est un fournisseur de services professionnels basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. En tant que partenaire-conseil de Salesforce, il apporte une expertise approfondie dans la mise en œuvre de Salesforce au sein des entreprises, y compris l'intégration des principales capacités de données et d'IA de la plateforme par l'intermédiaire de Salesforce Data Cloud, Industry Clouds, Marketing Cloud et des solutions Einstein 1 et Tableau.

Ces deux acquisitions sont complémentaires à celle de FX Innovation réalisée en 2023, un fournisseur de premier plan pour les services multinuages de bout en bout, les solutions d'automatisation des flux de travail de technologies de l'information (TI) et les services-conseils infonuagiques. FX Innovation soutient l'intégration d'applications au sein d'environnements d'affaires au Canada et à l'échelle internationale. Les acquisitions d'aujourd'hui enrichiront la gamme de produits offerts aux clients pour la gestion de leurs environnements infonuagiques publics et hybrides, en partenariat avec les principaux fournisseurs de services en nuage à l'échelle mondiale. Les clients profiteront désormais d'une expertise de pointe axée sur la plateforme pour renforcer leur productivité, leur résilience et leur sécurité grâce à des systèmes et des processus TI étroitement intégrés.

Les deux organisations se joindront au groupe d'entreprises de BCE et seront dirigées par Guillaume Bazinet, chef de la direction de FX Innovation.

Citations

« Chez Bell Marchés Affaires, l'une de nos priorités est de soutenir les entreprises dans leur transformation numérique et dans la mise en œuvre de leur stratégie infonuagique. Bell est devenue le chef de file de confiance en matière d'automatisation des flux de travail et de cybersécurité des TI, grâce à l'acquisition d'entrepreneurs comme Stratejm et CloudKettle. Nous sommes heureux de profiter de cette expertise et de la bonifier afin de créer une expérience inégalée pour nos clients. Nous offrons des solutions complètes pour tous les services technologiques et infonuagiques qui propulsent les entreprises. »

- John Watson, président de groupe, marchés affaires, expérience client et IA, Bell

« L'équipe FX Innovation est heureuse d'accueillir Stratejm et CloudKettle Inc. au sein du groupe d'entreprises de Bell. FX Innovation s'étant elle-même jointe à Bell il y a un peu plus d'un an, je peux témoigner de la force exceptionnelle des offres créées grâce à ce partenariat. Bell a investi des millions de dollars dans l'amélioration de notre plateforme et de nos capacités, soutenant ainsi le développement de solutions de pointe pour ses clients, telles que Service Bridge. En combinant l'expertise de l'équipe FX Innovation en matière de services en nuage à celle de ces deux organisations, nous créerons des offres robustes et synergiques pour les entreprises canadiennes. »

- Guillaume Bazinet, cofondateur et chef de la direction, FX Innovation

« Notre association avec Bell marque une étape importante pour Stratejm. Cette acquisition nous permettra non seulement d'accroître nos capacités, mais aussi de tirer parti du large éventail de ressources de Bell et de sa portée. Ensemble, nous sommes prêts à fournir des solutions de cybersécurité inégalées et à garantir à nos clients le plus haut niveau de protection et de service. Il s'agit d'une synergie puissante qui renforcera la valeur que nous apportons à nos clients et au marché dans son ensemble. »

- John Menezes, président et chef de la direction, Stratejm

« CloudKettle travaille depuis longtemps avec Bell et nous sommes ravis de nous y joindre. Nous sommes fiers du talent et de l'expertise de notre équipe, et de la valeur que nous avons apportée à nos clients. Nous sommes déterminés à continuer de fournir des services liés à Salesforce et aux revenus d'exploitation de qualité qui auront un impact plus grand grâce à l'envergure et à la portée de Bell. »

- Greg Poirier, président, CloudKettle Inc.

Bell est un leader en matière de technologie et d'innovation au Canada depuis 1880. Notre entreprise est un chef de file de l'innovation qui tire parti de ses investissements importants dans la technologie et les infrastructures de communications partout au pays. Nous sommes guidés par les aspirations de nos clients : qu'il s'agisse de se transformer pour croître, d'accélérer la résilience numérique, de stimuler l'innovation ou de protéger leurs clients et employés, nos réseaux et nos équipes d'experts peuvent les aider.

Avec FX Innovation, ces nouvelles acquisitions renforceront la position de Bell en tant que leader des services technologiques au Canada. Pour obtenir des perspectives plus approfondies de la part de nos dirigeants, visitez Cybersecurité et automatisation des flux de travail avec Stratejm et CloudKettle.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, médias et de communications d'affaires large bande. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause (ouvre dans une nouvelle fenêtre) .Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Salesforce, Data Cloud, Industry Clouds, Marketing Cloud, Einstein, Tableau et autres sont des marques déposées de Salesforce, Inc.

