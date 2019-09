Bell étend la couverture du réseau LTE-M aux États-Unis avec AT&T

Les entreprises canadiennes ont accès à l'Internet des objets des deux côtés de la frontière

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui un partenariat d'itinérance réciproque élargi avec AT&T. Cette entente vise à donner accès au réseau LTE-M d'AT&T aux entreprises clientes canadiennes partout aux États-Unis.

Bell a été le premier télécommunicateur canadien à lancer un réseau LTE-M (Long Term Evolution, catégorie M1) prêt pour la technologie 5G au Canada, ce qui a changé la façon dont les entreprises canadiennes utilisent la technologie Internet des objets (IdO). L'entente réciproque permet aux clients d'AT&T d'utiliser des données en itinérance au Canada sur le réseau LTE-M national de Bell.

« En tant que chef de file national de l'innovation en matière de réseaux large bande, Bell aide les entreprises canadiennes à profiter pleinement des applications IdO dans le but d'améliorer leurs activités et de les faire croître, a déclaré Nauby Jacob, vice-président, produits et services, Bell Mobilité. Notre partenariat élargi avec AT&T renforce davantage la position de chef de file de Bell en matière de réseau LTE-M en offrant à nos clients une couverture réseau partout au Canada et aux États-Unis. »

Le réseau LTE-M de Bell soutient les applications IdO à faible consommation grâce à une couverture améliorée, à une autonomie accrue des piles et à des coûts réduits pour les appareils IdO connectés au réseau national de Bell. Il soutient également une vaste gamme d'innovations d'envergure en matière d'IdO, notamment le suivi des actifs, la gestion de parc de véhicules, les capteurs intelligents, les applications pour villes intelligentes et la gestion des réseaux d'eau municipaux.

« De plus en plus d'entreprises clientes lancent des applications IdO au-delà des frontières internationales, a affirmé Chris Penrose, président, mobilité avancée et solutions d'entreprise, AT&T. L'accès au réseau LTE-M de Bell partout au Canada les aidera à simplifier les déploiements et à développer leurs plans d'IdO en Amérique du Nord. »

Pour en savoir plus sur le réseau LTE-M de Bell, visitez Bell.ca/reseau-LTE-M. Pour en savoir plus sur les solutions IdO de Bell, veuillez visiter le site Bell.ca/IdO .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble novateur de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de création de contenu, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par un important financement des soins communautaires et de l'accès, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

