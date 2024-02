Dans le cadre de cette collaboration de 18 mois, les deux organisations se pencheront sur les manières de recourir aux réseaux neuronaux pour exploiter les algorithmes d'apprentissage profond, améliorer la performance d'affaires et l'expérience client, et accroître l'innovation en IA grâce à l'infonuagique

Les résultats techniques seront publiés afin de soutenir les progrès mondiaux en matière d'IA

MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Mila et Bell sont fiers d'annoncer aujourd'hui le lancement d'un projet collaboratif sur 18 mois dont l'objectif est l'application d'algorithmes d'apprentissage profond aux systèmes et aux données de Bell. Bell a investi significativement dans le développement de ses capacités d'analyse de données ainsi que dans l'intelligence artificielle (IA) touchant plusieurs secteurs de ses activités. Cette collaboration constitue le plus récent avancement de l'expertise de Bell en matière d'IA.

Tirant parti de ces investissements, les chercheurs de Mila et les équipes d'apprentissage automatique et d'IA de Bell appliqueront des techniques de pointe en apprentissage profond dans le but de cerner le potentiel d'amélioration de sa performance commerciale et de l'expérience client.

Les réseaux neuronaux s'inspirent du fonctionnement du cerveau humain et apprennent aux ordinateurs à reconnaître des tendances complexes dans les images, les textes, les sons et d'autres données afin de générer des informations et des prédictions précises.

Grâce à une compréhension accrue des techniques d'IA fondées sur l'apprentissage profond, Bell continuera d'améliorer l'expérience client et sera en mesure d'accélérer sa transformation d'une entreprise de télécommunications traditionnelle à un leader des services technologiques et des médias numériques.

Dans le cadre de cette collaboration et pour soutenir le progrès de l'IA à grande échelle, Bell et Mila rédigeront un rapport d'étude décrivant leurs découvertes techniques.

« L'équipe de Mila est enthousiaste à l'idée de travailler avec Bell et de pouvoir appliquer son expertise en apprentissage profond au secteur des télécommunications. Cette collaboration devrait nous permettre de combiner les capacités de recherche de Mila aux vastes connaissances techniques de Bell pour appliquer le potentiel de l'IA dans ce secteur en évolution. »

- Stéphane Létourneau, vice-président exécutif, Mila

« Devenir un pionnier de l'IA est un facteur clé de succès pour Bell. Cette collaboration avec un leader mondial comme Mila, un organisme situé ici même à Montréal, constitue une excellente occasion pour Bell de mettre à profit les compétences de chercheurs avant-gardistes et d'approfondir notre expertise en IA et en infonuagique. C'est aussi une façon d'améliorer l'expérience client et s'aligne à notre objectif de passer d'une entreprise de télécoms traditionnelles à un leader de services technologiques. »

- Michel Richer, premier vice-président, solutions d'entreprise, ingénierie des données et intelligence artificielle

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde, rassemblant près de 1200 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage automatique. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'IA au bénéfice de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées

