Bell et Honda Canada annoncent un nouveau partenariat pour voiture connectée

« Comme de nombreux consommateurs, les clients de Honda et d'Acura cherchent des moyens plus pratiques de rester connectés. Notre point d'accès sans fil Wi-Fi pour véhicules, alimenté par Bell, leur offre la connectivité mobile rapide et fiable à laquelle ils s'attendent, a exprimé Dave Jamieson, premier vice-président, ventes et marketing chez Honda Canada. Nos véhicules sont entièrement équipés des fonctions et des accessoires nécessaires pour accéder en toute sécurité à l'information dont vous avez besoin sur la route. Qu'ils fassent des courses ou partent à l'aventure avec leur famille et tout leur équipement, les conducteurs peuvent rester entièrement connectés au point d'accès sans fil Wi-Fi, pendant que les passagers profitent de leur contenu préféré en ligne. »

Idéal pour les travailleurs en déplacements, les navetteurs et les familles, la plateforme Voiture connectée de Bell permettra de naviguer, d'écouter en continu et de partager du contenu de manière fluide sur jusqu'à sept appareils compatibles, grâce au point d'accès sans fil Wi-Fi intégré, alimenté par le réseau sans fil 4G LTE le plus vaste au pays. Le point d'accès sans fil donne un accès en temps réel aux courriels et aux messages texte, en plus de permettre aux passagers de regarder des vidéos en continu, de jouer à des jeux et de naviguer sur le Web sur la route ou dans un rayon de plus de 15 mètres de distance du véhicule.

« Bell est fière de s'associer avec Honda et Acura pour servir le nombre croissant de Canadiens qui veulent accéder à des services mobiles à large bande à bord de leur véhicule. La plateforme Voiture connectée de Bell transforme votre véhicule en un puissant point d'accès sans fil Wi-Fi. Elle connecte automatiquement vos appareils et ceux de vos passagers à un réseau à haute vitesse, comme à la maison, a expliqué Nauby Jacob, premier vice-président, produits et services de Bell Mobilité. Bell a hâte de continuer de bonifier l'expérience à bord en misant sur les capacités de notre réseau LTE large bande, le plus vaste au pays, qui dessert 99 % de la population du Canada. »

Le partenariat entre Bell et Honda Canada s'inscrit dans la relation de longue date entre AT&T, Honda et Bell en ce qui concerne les voitures connectées.

Essai gratuit de données mobiles

Les clients de Honda et d'Acura peuvent profiter d'un essai gratuit de données sans fil, qui prend fin après trois mois ou après l'utilisation de 3 Go de données, selon la première éventualité. À la fin de l'essai, ils peuvent demeurer connectés en s'abonnant à un forfait de données de Bell. Les clients de Bell peuvent partager des données de leur forfait À partager de Bell avec l'application Voiture connectée pour 10 $ par mois, avec 1 Go de données en prime par mois pendant 24 mois. Pour en savoir plus, veuillez consulter Acura.ca/Acuralink et Honda.ca/Hondalink.

À propos de Honda Canada

Fondé en 1969, Honda Canada Inc. est la société mère des véhicules des marques Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a fabriqué des moteurs Honda et plus de neuf millions de voitures et de camions légers dans ses usines à Alliston, en Ontario, là où la Honda CR-V et la Honda Civic sont présentement fabriquées. En plus d'avoir investi plus de 4,7 milliards de dollars au pays, Honda Canada achète près de 2,1 milliards de dollars de biens et de services de fournisseurs canadiens, chaque année. La société a vendu plus de cinq millions de voitures et de camions légers Honda et Acura au Canada. Pour en savoir plus sur Honda Canada, veuillez consulter le www.hondacanada.ca .

À propos d'Acura Canada

Acura est la division des véhicules de luxe et haute performance de Honda Canada Inc. et est un chef de file du secteur automobile de luxe. Elle propose l'approche Performance conçue avec précision : une vision originale de la technologie et de la conception qui crée une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura comprend cinq modèles distinctifs : la berline de luxe haute performance TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment cinq passagers de luxe RDX et le VUS sept passagers de luxe Acura MDX. Acura a lancé sa supervoiture électrique NSX de prochaine génération, qui est la nouvelle manifestation et l'apogée de l'approche Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et englobe maintenant plus de 50 emplacements dans son réseau de concessionnaires au pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.acura.ca .

Plateforme Voiture connectée de Bell

La plateforme Voiture connectée de Bell est la prochaine étape dans l'évolution de l'expérience de véhicule intelligent, des services d'infodivertissement à la conduite autonome. Elle s'inscrit dans la stratégie de leadership de Bell en matière d'Internet des objets, qui vise à contribuer au développement des véhicules, des maisons et des entreprises connectées, ainsi que des villes intelligentes de l'avenir. La plateforme Voiture connectée de Bell est conçue pour être utilisée uniquement par les passagers lorsque le véhicule est en marche et pour assurer une connectivité mains libres sécuritaire lors de la conduite. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Bell.ca/VoitureConnectee. Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

