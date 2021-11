« Bell est fière de s'associer à Esri Canada pour offrir cette solution améliorée et exhaustive de gestion des activités municipales aux différents gouvernements municipaux canadiens, a déclaré Jeremy Wubs, premier vice-président, marketing de Bell Marché Affaires. Combiné au meilleur réseau 5G de Bell et à ses capacités éprouvées en matière d'IdO, cette entente propose aux villes pancanadiennes une plateforme holistique pour les aider à gérer leurs infrastructures et leurs services essentiels en temps réel. »

L'écosystème intégré de villes intelligentes de Bell permet aux collectivités canadiennes d'accélérer leur transformation numérique, en améliorant la prise de décisions et en simplifiant la collaboration entre les services municipaux ou régionaux. La plateforme recueille, intègre et affiche les données en une seule expérience globale transparente, permettant à de nombreux intervenants de prendre des décisions d'un point de vue commun qui fournit un contexte plus vaste et plus clair à toutes les parties concernées. Les villes peuvent personnaliser la solution pour tirer parti de leurs investissements actuels en veille géographique ou accéder à de multiples solutions d'IdO préintégrées avec des rapports personnalisés et une automatisation des processus.

Bell a la plus vaste gamme de solutions d'IdO au pays, conçue spécifiquement pour alimenter la transformation de villes intelligentes, permettant la collecte de données provenant de multiples sources rapide et sécurisée pour diverses utilisations, notamment la détection des fuites d'eau, la gestion des actifs, la gestion intelligente des déchets et la gestion de l'énergie.

Les gouvernements municipaux et régionaux canadiens adoptent de plus en plus des solutions numériques pour améliorer leur résilience et leur réactivité à l'égard de divers scénarios et problèmes, entre autres concernant la santé publique, les événements météorologiques extrêmes et les pannes d'infrastructures. Selon IDC, 86 % des répondants du secteur public canadien ont adopté au moins une solution d'IdOi. Les initiatives pour villes intelligentes permettent aux effectifs des gouvernements et aux agences gouvernementales de prendre de meilleures décisions plus rapidement grâce à un accès à des données provenant de capteurs numériques connectés, et ainsi de fournir des services de manière plus efficace et plus réactive.

« Pour qu'une ville soit la plus intelligente possible, elle doit tenir compte des données géographiques les plus précises et à jour lors de la prise de décisions concernant la vie des citoyens, a expliqué Alex Miller, président d'Esri Canada. Plus l'information est reçue rapidement, plus c'est facile de prendre les bonnes décisions. Ce partenariat offre aux villes les outils nécessaires pour ce faire, simplement et facilement. »

La technologie ArcGIS d'Esri est la solution chef de file sur le marché, et est le SIG et le système de renseignements géographiques le plus utilisé dans les collectivités pancanadiennes. ArcGIS Velocity est la fonctionnalité en nuage d'Esri destinée aux analyses en temps réel et aux mégadonnées. Les villes peuvent se servir d'ArcGIS Velocity pour surveiller et analyser des capteurs, des observations et des données IdO à grande échelle. Grâce à ArcGIS Velocity, les villes peuvent intégrer des données d'événement en temps réel provenant de divers capteurs, protocoles et formats. En plus d'analyser des données en temps réel, il est également possible d'analyser des données historiques. Les administrateurs peuvent automatiquement envoyer des alertes et transmettre des données en réponse à des facteurs déclencheurs, remplir des tableaux de bord ou publier des cartes et des services de données à l'échelle de l'entreprise. En fin de compte, ces fonctionnalités aident les villes à réduire les délais entre l'observation et la prise de décisions.

Pour en savoir plus sur l'écosystème intégré de villes intelligentes de Bell et d'Esri, cliquez ici. L'écosystème intégré de villes intelligentes sera également présenté lors de l'événement virtuel (en anglais) Building a Safer, Connected Community d'Esri Canada le 2 novembre prochain.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos d'Esri Canada

Fondée en 1984, Esri Canada fournit des solutions de système d'information géographique (SIG) qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux établissements d'enseignement de prendre rapidement des décisions éclairées en mobilisant la puissance de la cartographie et des analyses spatiales. Ils peuvent ainsi mieux gérer leurs ressources, planifier leur avenir et collaborer autant à l'interne qu'à l'externe. Les produits et services d'Esri Canada favorisent la réussite d'une transformation numérique. La société, dont le siège social est situé à Toronto, sert 12 000 entreprises depuis 16 bureaux au Canada. En 2019, Esri Canada est devenue membre du Club Platine du programme des sociétés les mieux gérées au Canada, après avoir conservé pendant plus de sept ans d'affilée sa désignation de société la mieux gérée. Nous vous invitons à visiter esri.ca pour obtenir plus de renseignements et suivez Esri Canada sur Twitter , Facebook , YouTube , Instagram et LinkedIn .

Questions des médias

Bell

Caroline Audet

[email protected]

@Bell_Nouvelles

Esri Canada

Mary Ambrose

[email protected]

Questions des investisseurs

Bell

Richard Bengian

514 786-8219

[email protected]

__________________________ i Rapport d'IDC IoT Adoption in Canada, 2021 par Nigel Wallis, document d'IDC numéro CA47059321

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

https://www.bell.ca/