Le fournisseur de systèmes d'information géographique (SIG) rehausse son excellence en matière de protection des données des clients et de confidentialité des données dans ses solutions infonuagiques.

TORONTO, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Esri Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu trois certifications de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui publie des normes mondialement reconnues régissant la qualité, l'efficacité et la sécurité des produits, des services et des systèmes. Ces certifications renforcent la position d'Esri Canada en tant que partenaire de confiance pour ses clients et soulignent son engagement à fournir des solutions SIG sécurisées, fiables et innovantes.

Esri Canada a obtenu trois certifications axées sur ce qui suit :

Esri Canada obtient trois certifications ISO en matière de sécurité des données (Groupe CNW/Esri Canada)

Amélioration continue des systèmes de gestion de la sécurité de l'information (ISO 27001:2013) - Esri Canada répond aux exigences les plus strictes en matière d'établissement, de mise en œuvre, de maintien et d'amélioration continue d'un système de gestion de la sécurité de l'information. Cela permet de garantir la sécurité des informations financières, de la propriété intellectuelle, des coordonnées des employés et des informations confiées par des tiers.

- Esri Canada répond aux exigences les plus strictes en matière d'établissement, de mise en œuvre, de maintien et d'amélioration continue d'un système de gestion de la sécurité de l'information. Cela permet de garantir la sécurité des informations financières, de la propriété intellectuelle, des coordonnées des employés et des informations confiées par des tiers. Sécurité des services infonuagiques (ISO 27017:2015) - Esri Canada a mis en œuvre les directives et les contrôles les plus stricts pour garantir la sécurité des solutions infonuagiques qu'elle fournit et utilise.

- Esri Canada a mis en œuvre les directives et les contrôles les plus stricts pour garantir la sécurité des solutions infonuagiques qu'elle fournit et utilise. Confidentialité des données (ISO 27018:2019) - Esri Canada a mis en place de solides contrôles de sécurité de l'information pour protéger les données personnelles et garantir la confidentialité des données dans le cadre de ses solutions infonuagiques.

« Nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos systèmes et pratiques de sécurité de l'information et d'assurer la conformité avec les normes mondialement acceptées », déclare Alpesh Patel, responsable de la sécurité de l'information, Esri Canada. « L'obtention de ces certifications ISO renforce la confiance de nos clients dans nos solutions SIG, ce qui leur permet de se concentrer sur l'utilisation de nos outils de cartographie et d'analyse spatiale pour résoudre les problèmes les plus urgents de la société. »

À propos d'Esri Canada

Fondée en 1984, Esri Canada offre des systèmes d'information géographique (SIG) qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux établissements d'enseignement de prendre rapidement des décisions éclairées en mobilisant la puissance de la cartographie et des analyses spatiales. Ces systèmes aident les organisations à optimiser la gestion de leurs ressources, à améliorer leur planification et à renforcer la collaboration à l'interne comme à l'externe. Les produits et les services d'Esri Canada contribuent à faire progresser la transformation numérique. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Toronto, sert plus de 14 000 organisations à partir de 13 bureaux partout au Canada. Esri Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant douze années consécutives. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site esri.ca/fr. Suivez Esri Canada sur X Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Esri Canada

