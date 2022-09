Bell et Distributel annoncent une entente stratégique pour appuyer l'expansion des services Internet pour les consommateurs et les entreprises

MONTREAL et TORONTO, le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Bell et Distributel ont conjointement annoncé que Distributel a l'intention de se joindre au groupe d'entreprises de Bell afin d'appuyer sa stratégie de croissance dans les segments résidentiel et affaires pour les services Internet. Avec cette acquisition, Distributel continuera d'offrir des produits et services novateurs de classe mondiale aux consommateurs et aux entreprises à travers le Canada.

Bell s'engage à offrir des réseaux résilients de pointe aux Canadiens, et à offrir aux consommateurs et aux entreprises un éventail de services qui correspondent le mieux à leurs besoins. Investir dans une entreprise prospère, comme Distributel et sa famille de marques, s'aligne sur les efforts de Bell de fournir un grand choix d'options de services à ses clients. Avec cet investissement de Bell, Distributel profitera de plus de ressources et d'un plus grand accès aux technologies requises pour appuyer la prochaine étape de sa croissance dans le milieu des affaires ainsi que pour améliorer les services qui sont déjà offerts à ses clients.

« Distributel est une entreprise prospère dotée de talents chevronnés de l'industrie et nous sommes heureux de les accueillir dans le groupe d'entreprises du Bell. Au sein de Bell, Distributel améliorera ses services innovants pour les clients résidentiels et les petites et moyennes entreprises, en s'appuyant sur les ressources et la technologie de Bell. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites et moyennes entreprises (PME), Bell

« Grâce à cette annonce, Distributel est mieux positionnée pour faire face à la concurrence et respecter l'engagement pris depuis des décennies d'offrir des choix et des prix abordables aux Canadiens d'un océan à l'autre. Nous espérons que les Canadiens sont aussi emballés que nous par rapport aux nombreux avantages qui découleront de ce partenariat. Nos équipes restent concentrées sur le service d'excellence à nos clients dans toutes nos marques, tandis que nous tirons parti des ressources de Bell pour étendre et améliorer nos offres de produits. »

- Matt Stein, chef de la direction, Distributel

Après la clôture de la transaction, Distributel continuera d'opérer de façon indépendante et ses activités actuelles se poursuivront sous la direction de Matt Stein, chef de la direction de Distributel. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués et la transaction est sujette à des approbations réglementaires.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du pays. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au pays par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

À propos de Distributel

Distributel, une entreprise fondée en 1988, est un fournisseur national de services de communications primé et indépendant qui offre un large éventail de services destinés aux consommateurs, aux entreprises et aux grossistes. L'entreprise a fièrement obtenu la certification Great Place to Work® en 2020, en reconnaissance de son environnement de travail progressif et collaboratif. En tant qu'entreprise appartenant entièrement à des Canadiens et qui possède des bureaux dans tout le pays ainsi qu'un réseau national, l'objectif de Distributel est d'offrir plus de choix et de valeur aux Canadiens. À la suite de l'acquisition de Primus Telecommunications, l'entreprise est encore mieux positionnée pour offrir des solutions aux consommateurs et aux entreprises de toutes les tailles. Distributel offre des services Internet haute vitesse, télé, mobiles et résidentiels au moyen de ses marques destinées aux consommateurs. Elle offre des solutions vocales et de données évoluées aux PME et aux grandes entreprises du pays au moyen des marques Primus et ThinkTel. Elle crée également de nouveaux partenariats et fournit des services novateurs au marché des services de gros. Pour en savoir plus, visitez www.distributel.ca.

Bell

Questions des médias

Caroline Audet

[email protected]



Questions des investisseurs

Richard Bengian

[email protected]

Distributel

Demandes des médias

Rosa Montes

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant l'acquisition proposée de Distributel par Bell et les plans de Bell concernant Distributel, certains avantages qui devraient résulter de l'acquisition tant pour Distributel que pour Bell, les perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques de Bell, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent les attentes de Bell en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. La réalisation de la transaction proposée est assujettie aux conditions habituelles de clôture, aux droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, des approbations réglementaires. En conséquence, rien ne peut garantir que la transaction proposée aura lieu, ni qu'elle aura lieu selon les modalités envisagées dans le présent communiqué de presse. La transaction proposée pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée. De plus, rien ne garantit que les avantages qui devraient résulter de la transaction proposée seront réalisés. Veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2021 de BCE Inc. (BCE) daté du 3 mars 2022, le rapport de gestion du premier trimestre de 2022 daté du 4 mai 2022, le rapport de gestion du deuxième trimestre daté du 3 août 2022, et le communiqué de presse de BCE daté du 4 août 2022 annonçant ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2022 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certaines déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces documents étant déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

