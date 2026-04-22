Ce nouveau cadre permet d'intégrer les capacités de Celestica concernant le matériel d'IA, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement au Réseau d'IA tissé de Bell pour soutenir les gouvernements et les secteurs réglementés.

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - Bell (TSX : BCE), la plus grande entreprise de communications au Canada1, et Celestica Inc. (NYSE: CLS) (TSX : CLS), un chef de file mondial en infrastructure de centres de données et en solutions technologiques évoluées, ont annoncé aujourd'hui une collaboration pour favoriser le développement d'une pile d'infrastructure d'IA souveraine canadienne.

Bell et Celestica vont travailler à définir et promouvoir une approche souveraine de l'infrastructure d'IA conçue pour soutenir les charges de travail sensibles. Cette approche visera particulièrement les gouvernements et les secteurs réglementés, et comprendra les capacités de fabrication et d'intégration canadiennes et alliées.

Cette collaboration met à profit les solutions complètes d'IA de Bell, qui s'appuient sur son réseau de fibre national, son infrastructure de centres de données, ses logiciels, ses capacités infonuagiques, ses services professionnels et son écosystème de partenaires. Ces solutions se combinent à la chaîne d'approvisionnement fiable en matériel de Celestica pour l'infrastructure d'IA souveraine. Ce matériel comprend la commutation, le stockage, l'intégration en baie, la gestion thermique et l'infrastructure d'alimentation.

Le projet associe, d'une part, le matériel de Celestica (traçable et géré tout au long de son cycle de vie) et son expertise de fabrication canadienne et, d'autre part, l'infrastructure hébergée au Canada et les modèles d'exploitation de Bell. La collaboration vise ainsi à soutenir les gouvernements et les secteurs réglementés dans leur déploiement de charges de travail d'IA qui doivent demeurer au Canada et sous contrôle canadien.

Citations

« Un écosystème d'IA souveraine fiable ne peut pas être construit par une seule entreprise. Il faut allier infrastructure, installations sécurisées et chaînes d'approvisionnement fiables. Par l'intermédiaire du Réseau d'IA tissé de Bell, nous sommes en train de bâtir un écosystème canadien pour soutenir l'IA souveraine. Notre collaboration avec Celestica vient renforcer cette base en intégrant une infrastructure traçable et gérée tout au long de son cycle de vie dans la pile d'IA. Ensemble, nous aidons les gouvernements et les organisations réglementées à déployer l'IA en toute confiance, tout en gardant les charges de travail sensibles sous contrôle canadien. »

- Michel Richer, président, IA Bell, Réseau d'IA tissé de Bell : Exploitation et informatique quantique

« Le Canada a la possibilité de renforcer ses capacités d'IA souveraine en alliant son infrastructure nationale à une expertise matérielle de pointe. Cette collaboration avec Bell établit un cadre pour soutenir l'infrastructure d'IA canadienne, promouvoir des chaînes d'approvisionnement fiables et faire progresser le dialogue avec le gouvernement canadien sur la mise en place d'une pile d'IA souveraine résiliente. »

- Ganesha Rasiah, premier vice-président et directeur général, plateformes d'IA d'entreprise, Celestica

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

À propos de Celestica

Celestica est un chef de file technologique qui s'engage à favoriser la réussite des clients et à contribuer aux avancées sur le marché. Grâce à son expertise approfondie en solutions de conception, d'ingénierie, de fabrication, de chaîne d'approvisionnement et de plateformes, Celestica offre une infrastructure de centres de données essentielle pour l'IA, les solutions en nuage et en nuage hybride. Elle perfectionne également les technologies dans les marchés en forte croissance. Celestica est dotée d'une équipe talentueuse et d'un réseau stratégique mondial et aide ses clients à obtenir des avantages concurrentiels. Pour obtenir plus de renseignements sur Celestica, visitez le site www.celestica.com.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

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SOURCE Bell Canada (MTL)