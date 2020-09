Seul fournisseur de services sans fil à offrir l'entièreté de la gamme de téléphones intelligents 5G de Samsung au Canada

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Seul fournisseur de services sans fil au Canada à offrir l'entièreté de la gamme de téléphones intelligents 5G de Samsung, Bell a annoncé aujourd'hui que le nouveau Samsung Galaxy Z Fold2 5G sera offert exclusivement sur le site Web Bell.ca et dans les magasins Bell à compter du 18 septembre.

Le très attendu Galaxy Z Fold2 5G se joint à la gamme de téléphones intelligents 5G de premier plan de Samsung, qui compte notamment la gamme Samsung Galaxy S20 5G, la gamme Galaxy Note20 5G et l'appareil Galaxy Z Flip 5G. Ces téléphones intelligents sont tous offerts chez Bell.

« Bell est fière de s'associer à Samsung pour livrer le Galaxy Z Fold2 5G ultra moderne exclusivement aux Canadiens, a déclaré Claire Gillies, présidente de Bell Mobilité. Avec les vitesses mobiles et la bande passante inégalées de notre réseau ainsi que le plus grand choix de téléphones intelligents 5G au pays, Bell continue d'être le chef de file de l'innovation en matière de technologie 5G et d'expérience client. »

« Nous sommes très heureux de collaborer avec notre précieux partenaire, Bell, afin de lancer le téléphone haut de gamme Galaxy Z Fold2 5G, a déclaré Jennifer Safruk, vice-présidente, services d'affaires mobiles, Samsung Electronics Canada. Les clients de Bell qui ont acheté un appareil Samsung découvriront les plus récentes nouveautés en matière d'innovation et de polyvalence, sans que l'expérience utilisateur soit compromise; que ce soit pour une expérience multitâche fluide ou une productivité maximale, le Galaxy Z Fold2 5G vous offre ce qu'il y a de mieux. »

Le Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Proposant une expérience 5G révolutionnaire, le remarquable appareil Samsung Galaxy Z Fold2 5G se replie pour ne mesurer que 6,2 po (15,7 cm). Ainsi, il tient parfaitement dans votre main pour vous permettre d'avoir facilement accès à vos applications. L'appareil offre également une expérience de visionnement immersive sur l'écran AMOLED dynamique de 7,6 po (19,3 cm) semblable à celui d'une tablette. Cet écran s'ouvre à l'angle de votre choix lorsque l'appareil est déposé sur une surface plane pour vous permettre de regarder des vidéos avec les mains libres ou de faire des appels vidéo sans support ou accessoires. Les vitesses du processeur ultrarapide transforment également l'expérience multitâche en offrant la possibilité de naviguer, de faire glisser et déplacer et de travailler sur trois applications sur l'écran principal. De plus, le taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz de l'écran fait du Galaxy Z Fold2 5G le complément parfait de l'arsenal de tout joueur.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web Samsung.com/ca ou un magasin Bell .

Le réseau 5G de Bell est désormais en service à Montréal, dans la région du Grand Toronto, à Calgary, à Edmonton et à Vancouver. L'expansion du réseau est également prévue dans les centres partout au pays. À l'extérieur des zones de couverture du réseau 5G, les clients disposent de connexions harmonieuses avec le réseau 4G LTE primé de Bell, qui rejoint à présent plus de 99 % de la population canadienne. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/5G .

Avec plus de 22 millions de clients des marchés consommateurs et d'affaires, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, d'Internet et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

Vanessa Damha

514 870-6663

[email protected]

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

[email protected]

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca