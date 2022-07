Grâce à la plus récente technologie de Google Android TV, Télé Fibe offre maintenant l'accès à plus de 7 000 applications de Google Play, dont des favoris comme Crave, Netflix et Prime Video. Les clients peuvent facilement trouver le contenu qu'ils souhaitent regarder et explorer du nouveau divertissement emballant grâce à la télécommande vocale alimentée par l'Assistant Google et aux capacités de recherche universelle intuitive qui dénicheront du contenu sur l'ensemble de Télé Fibe et des services de lecture en continu auxquels ils sont abonnés. Les nouvelles capacités offertes par l'enregistreur infonuagique permettent également aux téléspectateurs d'enregistrer du contenu jusqu'à un an pour le regarder au moment qui leur convient.

« Nous sommes heureux de vous présenter la prochaine évolution de Télé Fibe, et de vous expliquer comment nous avons amélioré encore davantage le meilleur service télé au pays. Les Canadiens veulent plus de divertissement, et nous leur facilitons la tâche pour découvrir, chercher et accéder au contenu qu'ils aiment, ainsi qu'explorer de nouvelles options de divertissement. Et le plus merveilleux est qu'ils peuvent bénéficier de tout cela à un seul endroit. »

- Joel Orvis, vice-président, produits filaires, Bell

Offrir aux clients l'expérience de divertissement maison ultime

Bell offre aux clients une expérience de divertissement plaisante et intuitive avec la télé, des films, des jeux, des applications et de la mise en forme grâce à la plus récente technologie. Nouvelles caractéristiques :

Applications Google Play : faites des recherches et accédez à plus de 7 000 applications tirées du catalogue de Google Play.

: faites des recherches et accédez à plus de 7 000 applications tirées du catalogue de Google Play. Télécommande vocale alimentée par l'Assistant Google : recherchez des émissions et des films sur la Télé Fibe et d'autres services de lecture en continu, gérez la télé et les appareils intelligents et obtenez des réponses à vos questions, comme la température actuelle ou les conditions de circulation.

: recherchez des émissions et des films sur la Télé Fibe et d'autres services de lecture en continu, gérez la télé et les appareils intelligents et obtenez des réponses à vos questions, comme la température actuelle ou les conditions de circulation. Recherche universelle : les clients peuvent désormais trouver les émissions et les films qu'ils veulent regarder plus facilement sans avoir à passer d'une application de lecture en continu à l'autre. La fonction de recherche universelle affiche tous les résultats offerts sur Télé Fibe ainsi que sur chaque service de lecture en continu pris en charge auquel ils sont abonnés.

: les clients peuvent désormais trouver les émissions et les films qu'ils veulent regarder plus facilement sans avoir à passer d'une application de lecture en continu à l'autre. La fonction de recherche universelle affiche tous les résultats offerts sur Télé Fibe ainsi que sur chaque service de lecture en continu pris en charge auquel ils sont abonnés. Enregistreur infonuagique : les nouvelles capacités de l'enregistreur permettent aux clients de regarder leurs émissions préférées au moment qui leur convient avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à dix émissions à la fois et de les conserver pendant un an.

: les nouvelles capacités de l'enregistreur permettent aux clients de regarder leurs émissions préférées au moment qui leur convient avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à dix émissions à la fois et de les conserver pendant un an. Boutons de raccourci sur la télécommande : les clients peuvent facilement et rapidement accéder aux services de lecture en continu comme Crave, Netflix et Prime Video grâce aux boutons d'accès sur la nouvelle télécommande de Télé Fibe.

Quelques faits

Le nouveau service Télé Fibe rassemble la télé en direct, des émissions et des films sur demande, des applications, une télécommande vocale et une recherche universelle puissante, le tout au même endroit.

Les nouvelles fonctions de Télé Fibe comprennent l'accès au catalogue d'applications de Google Play, la télécommande vocale alimentée par l'Assistant Google, la recherche universelle et un enregistreur infonuagique.

Les nouvelles fonctions sont offertes dès maintenant aux clients de services résidentiels de l' Ontario et du Québec.

Le nouveau service Télé Fibe est maintenant offert aux clients de services résidentiels de l'Ontario et du Québec. Les clients actuels qui souhaitent passer aux nouvelles fonctions peuvent appeler Bell pour en savoir plus. Pour en savoir plus sur la tarification et la disponibilité de Bell Télé Fibe, veuillez visiter la page bell.ca/Tele-Fibe .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Questions des médias

Vanessa Damha, [email protected]

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs

Richard Bengian, [email protected]

SOURCE Bell Canada