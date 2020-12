MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui, Bell devient le premier fournisseur de services sans fil à offrir le service cellulaire pour la configuration familiale, qui permet aux enfants et aux membres plus âgés de la famille qui n'ont pas d'iPhone d'utiliser une montre Apple Watch. Pour connaître tous les détails concernant les prix et la disponibilité, veuillez visiter Bell.ca/ForfaitsAutonomesMontres.

« Nous sommes fiers de prendre en charge la configuration familiale; c'est un excellent nouveau moyen de permettre à nos clients et à tous les membres de leur famille de rester en contact, explique Claire Gillies, présidente de Bell Mobilité. Voilà un autre bel exemple de la façon dont Bell tire parti de ses réseaux mobiles de premier plan pour offrir les produits novateurs les plus récents d'Apple, de même qu'une solution idéale pour les membres d'une famille qui ne possèdent pas d'iPhone de profiter des fonctionnalités de communication, de santé, de mise en forme et de sécurité de la montre Apple Watch. »

Apple lance la configuration familiale sur watchOS 7.2[1], qui permettra aux enfants et aux membres plus âgés de la famille qui ne possèdent pas d'iPhone de profiter des fonctionnalités de communication, de santé, de mise en forme et de sécurité de la montre Apple Watch. Pour la première fois, celle-ci peut être configurée sur l'iPhone d'un parent pour permettre aux enfants de profiter de ses fonctionnalités amusantes et utiles, tout en procurant une tranquillité d'esprit aux parents puisqu'ils peuvent communiquer avec leurs enfants et les localiser. Également, toutes les données personnelles sont chiffrées. Les enfants et les membres plus âgés de la famille qui utilisent la configuration familiale emploient leur propre numéro de téléphone dans le cadre d'un forfait cellulaire distinct. Pour pouvoir utiliser la configuration familiale, la clientèle canadienne doit avoir une montre Apple Watch Series 4 ou une version ultérieure, ou une montre Apple Watch SE, avec connectivité cellulaire sous watchOS 7.2 jumelée à un iPhone 6s ou une version ultérieure sous iOS 14.3.

Bell a également lancé un nouveau forfait pour montre intelligente allant de pair avec la configuration familiale, qui permet aux consommateurs d'avoir un numéro de téléphone exclusif à leur montre Apple Watch. Ce nouveau forfait comprend la messagerie vocale, les appels illimités au pays, les messages texte illimités et 1 Go de données, le tout offert à 15 $ par mois (réduction de 5 $ d'une durée limitée). Le forfait comprend également l'afficheur, l'appel en attente, la conférence téléphonique, les appels vocaux Wi-Fi et la messagerie vocale visuelle.

Pour en savoir plus sur les tarifs et les forfaits de données, veuillez visiter le site : Bell.ca/ForfaitsAutonomesMontres.

Pour en savoir plus sur la configuration familiale d'Apple, rendez-vous sur le site apple.ca .

_____________________ 1 Certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles si la montre Apple Watch est activée avec l'option de configuration familiale. Un forfait de services sans fil est requis pour bénéficier du service cellulaire.

