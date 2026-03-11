Une cybersécurité de classe entreprise, gérée au Canada et conçue pour réduire la charge des équipes TI des PME

MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - Bell Cyber a annoncé aujourd'hui le lancement de CyberShield Connect, une nouvelle solution de cybersécurité entièrement gérée, destinée aux PME canadiennes. Propulsée par la puissante plateforme de sécurité unifiée de WatchGuard, CyberShield Connect élargit l'accès à une protection de classe entreprise. Cette solution élimine également la complexité opérationnelle qui empêche souvent les plus petites organisations d'adopter des cyberdéfenses robustes.

Alors que les cybermenaces visant les PME sont de plus en plus fréquentes et lourdes de conséquences, CyberShield Connect offre aux PME canadiennes un moyen simplifié et évolutif de protéger leurs réseaux et leurs activités, sans la complexité liée à la gestion interne de la sécurité.

Une sécurité de classe entreprise destinée aux PME canadiennes

CyberShield Connect intègre la sécurité gérée en nuage, le déploiement automatisé et la surveillance assurée par un centre des opérations de sécurité (COS) dans un service entièrement géré. Destinée aux PME dont les ressources sont limitées, cette solution offre une intégration sans intervention manuelle et un approvisionnement automatisé. Elle permet une mise en œuvre rapide, ainsi qu'une surveillance continue et une réponse coordonnée en cas de menace. Ensemble, ces fonctionnalités assurent une gestion complète du cycle de vie, depuis la configuration initiale jusqu'aux mises à jour et réponses continues, dans des environnements professionnels comptant un ou plusieurs sites.

Protections fiables en matière de gestion et de résidence des données au Canada

CyberShield Connect est exploitée et soutenue par Bell Cyber, une équipe de services de sécurité gérés au Canada, laquelle assure une surveillance et une réponse aux menaces sur le réseau national de Bell. Cette approche est conforme aux directives canadiennes en matière de résidence des données, de respect de la vie privée et de réglementation. Elle garantit aux organisations que leurs opérations de sécurité sont gérées par des équipes qui comprennent à la fois l'évolution des menaces et l'environnement d'exploitation canadien.

Citations

« Aujourd'hui, la cyberrésilience repose davantage sur le fait de pouvoir se fier sur une équipe experte plutôt que sur le déploiement d'un grand nombre d'outils. Avec CyberShield Connect, nous mettons à profit l'expérience de Bell Cyber en matière de sécurité gérée. Nous tirons aussi parti de notre infrastructure nationale pour aider les PME canadiennes à bénéficier d'une protection de classe entreprise qui est pratique, évolutive et adaptée à leur mode de fonctionnement. »

- John Menezes, président, Bell Cyber

« WatchGuard est fière d'appuyer Bell Cyber pour faciliter l'accès des PME à des solutions de cybersécurité de pointe. En combinant la portée nationale et l'expertise en services gérés de Bell Cyber, avec la plateforme de sécurité unifiée de WatchGuard, propulsée par l'IA et fondée sur les principes de vérification systématique, CyberShield Connect offre une protection éprouvée et gérée en nuage qui simplifie la sécurité tout en assurant une défense contre les menaces modernes les plus sophistiquées. »

- Joe Smolarski, chef de la direction, WatchGuard

Disponibilité

Le service est disponible partout en Amérique du Nord dès maintenant par l'intermédiaire de la gamme des services gérés de Bell Cyber. Un soutien bilingue est offert aux clients partout au Canada.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprisei de communications au pays et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

______________________________ i En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

