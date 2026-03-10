Ce partenariat intègre la plateforme Coveo AI-Relevance au Réseau d'IA tissé de Bell et permettra d'offrir des solutions d'IA sécurisées et souveraines aux gouvernements fédéral et provinciaux ainsi qu'aux secteurs réglementés.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, consultez la section Mise en garde concernant les énoncés prospectifs plus loin.

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Bell (TSX : BCE), la plus grande entreprise de télécommunications au pays[1, et Coveo (TSX : CVO), le leader international et canadien en matière de technologies de pertinence propulsées par l'IA, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique d'IA souveraine. Cette collaboration vise à accélérer la modernisation des services numériques pour les gouvernements fédéral et provinciaux canadiens et les secteurs réglementés.

Ce partenariat tire parti de la plateforme Coveo AI-Relevance et du Réseau d'IA tissé de Bell , qui offre des solutions complètes d'IA. Le Réseau d'IA tissé de Bell s'appuie sur le réseau de fibre national de l'entreprise, son infrastructure de centres de données, ses logiciels, ses capacités infonuagiques et ses services professionnels avancés d'adoption et d'intégration. Ensemble, les entreprises offriront des solutions d'IA sécurisées, conformes et évolutives afin d'aider les organisations à moderniser les services offerts aux citoyens, à améliorer la productivité des effectifs et à tirer pleinement parti de leurs données. Les solutions garantiront également que les informations sensibles, les données et les opérations d'IA demeurent au Canada et restent conformes aux lois canadiennes.

Cette collaboration s'appuie sur le rôle croissant de Bell et de Coveo dans l'avancement de l'innovation en IA au sein des secteurs public et privé canadiens. Ce rôle s'est élargi notamment lors de la conclusion récente, par Coveo, d'un protocole d'entente avec le gouvernement du Canada . Ce protocole vise à moderniser les services publics grâce à des technologies de recherche et de pertinence propulsées par l'IA. Le partenariat entre Bell et Coveo souligne aussi l'objectif de Bell de bâtir un écosystème canadien d'IA en s'associant à des entreprises technologiques nationales pour commercialiser leurs capacités à grande échelle.

La division des services technologiques de Bell, Ateko, jouera un rôle central dans la conception de solutions, l'intégration et les services de conseil en matière de gouvernance. Elle soutiendra ainsi une adoption responsable de la plateforme Coveo AI-Relevance au sein d'environnements complexes du secteur public et des secteurs réglementés.

La plateforme de Coveo exploite la recherche sémantique avancée, l'apprentissage automatique, l'IA générative et la pertinence contextuelle pour unifier les données d'entreprise et fournir des perspectives sécurisées et en temps réel sur les canaux numériques et agentifs. Ces capacités sont conçues pour favoriser une meilleure participation citoyenne ainsi qu'un règlement plus rapide des dossiers en libre-service. Elles assurent également une complexité opérationnelle réduite et une plus grande autonomie des employés. Ce sont des priorités clés dans l'évolution numérique du gouvernement et des secteurs réglementés du pays.

Citations

« Le Canada a la responsabilité et l'occasion de jouer un rôle de premier plan en matière d'IA souveraine. Grâce à notre partenariat stratégique avec Coveo, nous renforçons un écosystème d'IA conçu au Canada, qui combine notre infrastructure nationale sécurisée et le Réseau d'IA tissé de Bell à la plateforme de pertinence propulsées par l'IA de Coveo, reconnue internationalement. En tant que partenaires, nous aiderons les gouvernements et les entreprises à moderniser des services critiques, tout en veillant à ce que les données canadiennes et la puissance de calcul en IA demeurent sécurisées, gouvernées et sous contrôle canadien. »

- John Watson, président, Bell Marchés Affaires, Bell Cyber, Réseau d'IA tissé et Ateko

« Le Réseau d'IA tissé de Bell fournit la base souveraine nécessaire à une adoption à grande échelle et en toute confiance de l'IA. En s'associant stratégiquement à Bell, Coveo renforce son engagement envers le leadership canadien en matière d'innovation. Elle consolide également son engagement à offrir des solutions d'IA pour les entreprises qui renforcent la résilience numérique, la productivité et la croissance économique du pays. »

- Louis Têtu, président exécutif, Coveo

« Ce partenariat transforme l'innovation canadienne de pointe en matière d'IA en retombées concrètes. Ateko est fière d'aider les organisations à intégrer directement les capacités de pertinence et d'IA agentique de Coveo au cœur de leurs services et de leurs processus. En collaboration avec Bell et Coveo, nous permettons aux gouvernements et aux entreprises réglementées d'adopter l'IA en toute confiance, tout en veillant à ce que les données sensibles et les opérations demeurent sécurisées et hébergées au Canada. »

- Lukas Lhotsky, président, Ateko

« Ce partenariat représente une étape déterminante dans la mise en place d'une infrastructure d'IA souveraine et entièrement intégrée au Canada. En intégrant la plateforme Coveo AI-Relevance au sein du Réseau d'IA tissé de Bell, nous aidons les gouvernements et les entreprises à déployer, à grande échelle et en toute confiance, des capacités avancées de recherche et de génération d'IA. Cela permet de générer des résultats transformateurs tout en maintenant des normes élevées de sécurité, de transparence et de souveraineté. »

- Laurent Simoneau, chef de la direction, Coveo

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence par l'IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises connectent leurs données avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer du persona à la personne réelle : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences numériques hautement concurrentielles. Le parcours de chaque individu étant unique, seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation de ces expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

Restez informé(e)s des dernières actualités et contenus de Coveo en vous abonnant au blogue Coveo et en suivant Coveo sur LinkedIn et YouTube .

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment celles relatives au partenariat stratégique entre Bell Canada et Coveo visant à accélérer la modernisation des services numériques pour les gouvernements fédéral et provinciaux canadiens et les secteurs réglementés, ainsi que celles liées aux avantages qui en découleront; à l'objectif de Bell Canada de bâtir un écosystème canadien d'intelligence artificielle (IA) en s'associant à des entreprises technologiques nationales; à la priorité stratégique de Bell Canada et de Coveo, respectivement, d'être la référence en matière de solutions d'IA pour les entreprises; et à d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux « clauses de sauvegarde » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces énoncés ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs. Nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse décrivent, le cas échéant, les attentes de Bell Canada et/ou de Coveo en date du présent communiqué de presse et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell Canada et Coveo ne s'engagent aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les énoncés prospectifs faits dans ce communiqué de presse, y compris les avantages attendus du partenariat stratégique entre Bell Canada et Coveo, sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ils sont fondés sur diverses hypothèses, notamment, sans s'y limiter, la disponibilité d'équipement, de main-d'œuvre et de capitaux suffisants, ainsi que la demande des gouvernements fédéral et provinciaux canadiens et des secteurs réglementés en matière d'infrastructures et de solutions d'IA basées au Canada. Par conséquent, rien ne garantit que les avantages escomptés du partenariat stratégique entre Bell Canada et Coveo se concrétiseront. Consultez le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE Inc. (BCE) daté du 5 mars 2026 et le communiqué de presse de BCE daté du 5 février 2026 annonçant ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certains énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué; ces documents étant déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles sur BCE.ca. Pour Coveo, consultez le rapport de gestion trimestriel du troisième quart de l'année fiscale 2026 daté du 29 janvier 2026 et le communiqué de presse de Coveo daté du 29 janvier 2026 annonçant ses résultats financiers pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 décembre 2025, ces documents étant déposés par Coveo auprès des autorités des provinces et territoires canadiens en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.ca et également à ir.coveo.com).

______________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

SOURCE Bell Canada (MTL)