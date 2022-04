« La stratégie de Bell consistant à promouvoir l'expérience client produit les résultats attendus, comme le prouve le rapport semestriel de la CPRST publié aujourd'hui. Nos investissements continus et axés sur nos clients dans notre réseau et nos outils numériques sont visiblement fort appréciés. L'équipe Bell est encore plus dévouée à garder les Canadiens connectés, et je suis extrêmement fier des progrès que nous avons accomplis pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada.

Au cours des deux dernières années, pendant la crise de la COVID-19, plus que jamais, les Canadiens ont dépendu des services de communication pour le télétravail et les études. Afin de soutenir les clients pendant cette période, Bell a rapidement amélioré et élargi sa gamme d'options en matière de ventes numériques et de soutien libre-service, développant ainsi une approche multicanal pour son expérience client. Maintenant, de nombreux clients se tournent vers les options numériques de Bell, notamment au moyen de MonBell.ca ou de l'application mobile MonBell primée , pour gérer leur compte et leur expérience du service.

Bell a récemment commencé à offrir de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux clients de gérer plus facilement leurs services depuis n'importe quel moyen numérique. Le mois dernier, Bell a lancé un outil en ligne , accessible au moyen de bell.ca ou de l'application mobile MonBell, qui permet aux clients de vérifier s'il y a des pannes et d'obtenir des mises à jour sur l'état actuel du réseau de Bell dans leur région. De plus, nous avons facilité le processus permettant aux clients de Bell qui ont perdu ou qui n'ont plus leur appareil mobile de suspendre temporairement leur service sans fil dans l'outil libre-service. Enfin, les clients de Bell qui ont choisi l'option retour d'appareil pour acheter leur appareil mobile ont maintenant la possibilité de retourner leur appareil ou de l'échanger en ligne.

L'application mobile MonBell a récemment remporté un prix Or lors des AVA (Audio-Visual-Arts) Digital Awards de 2022 dans la catégorie Affaires, où elle a été reconnue pour sa qualité, son ingéniosité et sa créativité.

Quelques faits

Bell a connu la plus importante baisse de plaintes des clients parmi tous les fournisseurs nationaux.

Le nombre de plaintes des clients de Bell a baissé de 36 % par rapport à l'année précédente.

