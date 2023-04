Bell continue de promouvoir l'expérience client et améliore grandement ses résultats à la CPRST

Le rapport semestriel démontre une diminution continue du nombre de plaintes pour Bell, alors que ce nombre augmente chez les principaux concurrents

MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Bell a accueilli favorablement aujourd'hui la parution du rapport semestriel pour 2022 et 2023 de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision (CPRST). Le rapport montre que Bell est le seul fournisseur de services national à avoir connu une baisse des plaintes au cours de la dernière période, alors qu'elles ont augmenté de 12 % dans l'ensemble du secteur par rapport à l'année précédente.

Le rapport semestriel démontre une diminution continue du nombre de plaintes pour Bell, alors que ce nombre augmente chez les principaux concurrents (Groupe CNW/Bell Canada)

D'août 2022 à janvier 2023, Bell a connu une diminution des plaintes de 6 %, ce qui réduit sa part globale à moins de 15 %. La part des plaintes de Bell a diminué de 16 % par rapport à l'année précédente, et l'entreprise enregistre une baisse impressionnante des plaintes de 55 % depuis la publication du rapport de mi-année 2018-2019.

« Nos améliorations continues quant aux résultats à la CPRST sont la preuve que la stratégie de Bell qui vise à promouvoir l'expérience client fonctionne, et ce, même si les plaintes augmentent dans l'ensemble du secteur des télécommunications. Nos investissements dans notre réseau, notre service amélioré et nos outils numériques contribuent clairement à changer les choses, tout comme notre approche axée sur les clients. Je tiens à remercier l'#ÉquipeBell pour son engagement indéfectible à aider les Canadiens à rester connectés. Je suis extrêmement fier de nos progrès. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada.

Bell continue de se concentrer à servir ses clients dans le respect de leurs exigences, que ce soit en améliorant ses fonctionnalités libre-service primées ou en améliorant les outils internes et la formation qui favorisent une meilleure expérience offerte par ses agents pour tous les services résidentiels et par l'entremise de ses applications numériques. Au cours de la dernière année, nous avons amélioré notre outil de vérification de pannes. Nous avons automatisé l'approvisionnement de points d'accès sans fil de 50 Go pour que la majorité des abonnés à un forfait sans fil de Bell puissent en profiter en cas d'interruption prolongée du service Internet. Nous avons également introduit notre outil d'optimisation Wi-Fi libre-service et amélioré les guides libre-service en ajoutant des processus étape par étape pour les activations de service le jour même. De plus, nous avons élargi la fonctionnalité de notre application Gérez votre rendez-vous qui offre maintenant à un plus grand nombre de clients un contrôle accru de leur expérience de service.

Quelques faits

Par rapport à l'année dernière, Bell a connu une baisse de 6 % de plaintes des clients, alors qu'elles ont augmenté de 12 % dans l'ensemble de l'industrie.

Par rapport à l'année dernière, la part globale des plaintes de clients de Bell a diminué de 16 %; elle a chuté de manière impressionnante de 55 % depuis la publication du rapport de mi-année 2018-2019 de la CPRST.

