MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un engagement stratégique de cinq ans avec le Vector Institute , une société indépendante à but non lucratif dévouée à la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

La collaboration de Bell avec le Vector Institute fait partie de son objectif de rester à l'avant-garde de la technologie et de l'innovation dans les services de télécommunications et d'encourager le développement et l'expertise dans les nouvelles technologies émergentes, ici même, au Canada. Au cours des dernières décennies, Bell a investi dans le développement de vastes capacités de données et d'analyse ainsi que dans le développement d'applications d'IA dans plusieurs secteurs de ses activités. Cette collaboration contribuera à continuer d'accélérer le développement et l'adoption des applications d'IA dans l'ensemble de Bell.

Tirer parti de la communauté de talents divers et des capacités d'ingénierie d'IA du Vector Institute pour accélérer l'application de l'IA avancée au sein de Bell est important pour que l'entreprise continue de se concentrer sur l'innovation qui profitera à ses clients et à l'industrie canadienne dans les années à venir. Cette collaboration permettra à Bell de faire partie de la communauté des leaders en IA du Vector Institute au Canada.

« Bell est ravie de collaborer avec le Vector Institute et de participer du travail qu'il accomplit pour développer de nouvelles recherches et expertises en intelligence artificielle au Canada. Le fait de favoriser le développement de nouvelles technologies au sein de nos frontières aide l'industrie canadienne et, en retour, profite aux Canadiens. Nous sommes fiers de contribuer à l'accélération de l'innovation dans ce domaine afin de pouvoir exploiter l'IA pour des applications chez Bell. »

- John Watson, président de groupe, expérience client, Bell

Bell a bâti une pratique en matière d'IA en développant des talents internes, en établissant des relations avec des universités, en travaillant avec des chefs de file de l'industrie et en s'engageant dans des partenariats avec des organisations comme Vector. Bell a actuellement des cas d'utilisation de l'IA s'appliquant à tous ses secteurs d'activité et continue de déterminer les domaines où l'apprentissage automatique peut contribuer à améliorer l'expérience client et l'exploitation.

« Nous sommes ravis d'accueillir Bell comme nouveau commanditaire industriel. C'est un partenaire très engagé, avec lequel nous sommes impatients de travailler sur plusieurs fronts, notamment le recrutement de talents. Ensemble, nous espérons tirer parti de l'IA et débloquer des innovations pour l'industrie canadienne afin que tous les Canadiens profitent de son pouvoir de transformation. »

- Garth Gibson, président et chef de la direction, Vector Institute

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos du Vector Institute

Lancé en 2017, le Vector Institute travaille avec l'industrie, les institutions, les entreprises en démarrage et le gouvernement pour développer les talents en IA et favoriser l'excellence de la recherche dans ce domaine, afin de développer et de soutenir l'innovation basée sur l'IA pour entretenir la croissance économique et améliorer la vie des Canadiens. La stratégie triennale du Vector Institute vise à faire progresser la recherche sur l'IA, à accroître l'adoption de l'IA dans le secteur industriel et le secteur de la santé grâce à des programmes destinés aux talents, à la commercialisation et aux applications, et à amener le Canada à utiliser l'IA de manière responsable. Les programmes destinés à l'industrie , dirigés par les plus grands spécialistes de l'IA, offrent des bases pour les applications en matière de produits et de processus, des conseils spécifiques aux entreprises, une formation pour les professionnels et des connexions avec des talents prêts à travailler. Le Vector Institute est financé par la province de l'Ontario, par le gouvernement du Canada dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d'IA de l'Institut canadien de recherches avancées, et par des commanditaires industriels.

