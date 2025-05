Bell et Zoom s'associent pour offrir Workplace de Bell et Zoom, une gamme unique de services de communication et de collaboration pour les entreprises canadiennes.

Workplace de Bell et Zoom intègre des outils d'IA de pointe comme fonctionnalité essentielle dans tous les forfaits, offrant ainsi une plus grande valeur aux clients.

Le partenariat renforce l'engagement de Bell visant à offrir des services et de solutions de qualité supérieure qui répondent aux besoins de toutes les entreprises canadiennes en matière de productivité et de collaboration.

MONTRÉAL, le 20 mai 2025 /CNW/ - Bell, la plus grande entreprise de communications au pays, et Zoom, un leader mondial en matière de communication en milieu de travail, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour offrir Workplace de Bell et Zoom, une plateforme de collaboration ouverte avec un assistant d'IA offerte aux entreprises canadiennes seulement par l'intermédiaire de Bell. Ce partenariat soutient l'objectif de Bell de fournir des solutions de communication propulsées par l'IA à la fois novatrices, fiables et sécurisées qui permettent aux entreprises de connaître du succès dans les environnements de travail modernes.

Grâce à ses capacités en matière d'IA incluses dans chaque produit, et non proposées en option à partir des fonctions existantes, Workplace de Bell et Zoom favorise la réussite des entreprises ayant des besoins et des niveaux d'expertise variés. Cette nouvelle gamme de services simplifie l'intégration et les opérations pour les entreprises qui ont une expertise technique limitée et qui sont à la recherche d'une solution de collaboration simple et facile à déployer. Workplace de Bell et Zoom est aussi idéale pour les entreprises dont des membres de l'équipe travaillent dans divers emplacements et qui ont besoin de capacités pour les appels externes et de soutien pour le travail hybride.

Lancée exclusivement pour la clientèle canadienne, Workplace de Bell et Zoom s'ajoutera aux services existants de Bell, offrant une expérience riche et conviviale sur une plateforme de collaboration de pointe conçue pour stimuler la productivité et la collaboration. Les principales caractéristiques de la plateforme sont les suivantes :

Communication simplifiée entre les équipes grâce aux fonctionnalités d'appel, de vidéoconférence intégrée, de messagerie et de partage de documents.

entre les équipes grâce aux fonctionnalités d'appel, de vidéoconférence intégrée, de messagerie et de partage de documents. Productivité améliorée grâce à des outils conçus pour améliorer le flux de travail et la collaboration.

grâce à des outils conçus pour améliorer le flux de travail et la collaboration. Styles de travail flexibles qui appuient les modèles de travail hybride et à distance grâce à une connectivité transparente et des outils de communication accessibles à partir de n'importe quel appareil.

qui appuient les modèles de travail hybride et à distance grâce à une connectivité transparente et des outils de communication accessibles à partir de n'importe quel appareil. Sécurité robuste de classe entreprise conçue pour protéger les données d'affaires confidentielles sans compromettre l'expérience utilisateur.

conçue pour protéger les données d'affaires confidentielles sans compromettre l'expérience utilisateur. Capacités en matière d'IA (AI Companion de Zoom) incluse parmi les fonctionnalités principales dans tous les forfaits en vue d'aider les utilisateurs à en faire plus, à mieux travailler et à renforcer leurs relations grâce à l'automatisation des tâches et une plus grande productivité.

« Le lancement de Workplace de Bell et Zoom marque une étape importante dans l'atteinte de notre objectif axé sur le numérique. Nous élevons les standards en matière de solutions de collaboration de Bell pour les entreprises dans tous les segments et pour toutes les exigences. Nous avons travaillé fort pour mettre au point un éventail complet d'outils qui permet à la clientèle canadienne d'obtenir les expériences de communication et de collaboration transparentes et sécurisées nécessaires pour réussir dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui. »

- John Watson, président de groupe, Bell

« Ce partenariat avec Bell constitue une occasion unique de présenter la puissance de la plateforme Zoom sur le marché canadien. Nous avons hâte de travailler avec Bell pour fournir une solution novatrice et personnalisée en fonction des besoins des entreprises canadiennes. Cette collaboration établit une nouvelle norme en matière de collaboration d'entreprise au Canada. »

- Graeme Geddes, chef des ventes et de la croissance, Zoom

« Workplace de Bell et Zoom permettra aux entreprises canadiennes d'être beaucoup plus productives même si elles sont confrontées à des défis d'évolutivité et de flexibilité en lien avec leurs outils de communication. À ce sujet, 64 % des entreprises canadiennes rencontrent des difficultés dans ces domaines et 57 % d'entre elles ont besoin d'une plateforme qui intègre complètement les appels, les rencontres et la messagerie. Il est donc évident que cette solution répond à un besoin essentiel sur le marché. De plus, 76 % des décideurs du secteur des TI au Canada préfèrent acheter leurs solutions de communication auprès de fournisseurs de télécommunications de confiance, ce qui fait de Bell un choix naturel. »

- Elka Popova, vice-présidente et associée principale, Frost & Sullivan

Workplace de Bell et Zoom propulsée par le réseau le plus vaste au Canada grâce à Bell sera offerte à travers le pays cette année.

À PROPOS DE BELL

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada[1]. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

[1] D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

