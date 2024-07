Bell aura davantage recours à la plateforme ServiceNow pour élargir son offre de services technologiques destinés aux entreprises clientes de Bell Marchés Affaires et transformer son infrastructure réseau et informatique

Grâce à la plateforme Now, Bell sera en mesure d'harmoniser les principaux secteurs de l'entreprise, notamment l'exploitation du réseau, les services opérationnels clientèle, l'exploitation des services extérieurs et les services généraux

MONTRÉAL et SANTA CLARA, Calif., le 18 juill. 2024 /CNW/ - Bell Canada, le leader canadien des communications, des services technologiques et des médias numériques, et ServiceNow (NYSE: NOW), la plateforme d'intelligence artificielle (IA) qui appuie la transformation des entreprises, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente stratégique pluriannuelle pour accélérer la transformation de Bell afin de répondre à la demande croissante des clients en matière de services technologiques et de médias numériques. Le renouvellement de cet accord fait de Bell l'un des plus grands clients de ServiceNow dans le secteur des communications. Il s'agit de la première collaboration de ce genre au Canada.

Bell aura davantage recours à la plateforme ServiceNow et soutiendra sa propre transformation numérique tout en continuant d'offrir son expertise de mise en service ServiceNow pour soutenir la transformation numérique de ses clients de Bell Marchés Affaires.

FX Innovation, chef de file des services axés sur le nuage et partenaire Élite de mise en application de ServiceNow acquis par Bell en 2023, assurera la mise en œuvre de la plateforme Now dans l'ensemble de l'écosystème de Bell. Bell utilisera l'automatisation, des solutions de télécommunications sur mesure et des renseignements fondés sur l'IA pour optimiser l'expérience de ses techniciens et clients et ainsi améliorer le service à la clientèle. La plateforme Now est un élément clé de la stratégie de transformation numérique de Bell : elle favorisera l'harmonisation de plusieurs secteurs de l'entreprise, y compris l'exploitation du réseau, les services opérationnels clientèle, l'exploitation des services extérieurs et les services généraux. Ces améliorations se traduiront par ce qui suit :

Une expérience optimisée par l'IA qui tirera parti des renseignements fondés sur l'IA générative pour automatiser l'établissement d'horaires, mieux répondre aux demandes des clients et réduire le temps de déplacement.

qui tirera parti des renseignements fondés sur l'IA générative pour automatiser l'établissement d'horaires, mieux répondre aux demandes des clients et réduire le temps de déplacement. Un soutien à la clientèle amélioré avec de puissantes capacités d'automatisation pour simplifier les processus de gestion des commandes, de gestion des cas et d'intervention en cas d'incident.

avec de puissantes capacités d'automatisation pour simplifier les processus de gestion des commandes, de gestion des cas et d'intervention en cas d'incident. Une livraison de services accélérée à l'aide de solutions de télécommunications conçues sur mesure afin que les besoins des clients soient satisfaits en quelques heures ou quelques jours plutôt qu'en plusieurs semaines.

« Ce partenariat positionne Bell comme un leader au sein du secteur des services technologiques au pays en nous permettant d'offrir aux entreprises canadiennes un soutien de bout en bout pour réaliser leur transformation numérique, alors que nous transformons notre propre réseau et notre propre infrastructure, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et Bell Canada. Notre approche "de l'intérieur vers l'extérieur" pour la transformation numérique est le catalyseur d'innovations au sein de notre infrastructure réseau et informatique. Elle alimente également l'expérience de service pour nos clients. »

« ServiceNow est ravie de s'associer à Bell tandis que nous établissons une nouvelle norme d'excellence dans le secteur des télécommunications, a affirmé Bill McDermott, président du conseil administratif et président-directeur général de ServiceNow. De nos jours, la stratégie technologique et la stratégie d'affaires ne font qu'un. Ensemble, Bell et ServiceNow illustrent parfaitement la raison d'être de la technologie : offrir les meilleures expériences aux clients et aux employés, ainsi que de nouvelles possibilités de croissance. »

La collaboration entre Bell et ServiceNow s'appuie sur un accord initial annoncé en novembre 2023. Bell a été l'une des premières entreprises à lancer les fonctions de l'application Service Bridge de ServiceNow en Amérique du Nord, qui sont venues compléter la gamme robuste de services offerts par Bell Marchés Affaires. Cette nouvelle collaboration contribue à renforcer l'objectif de Bell de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde tout en soutenant notre transformation d'une entreprise de télécommunications en un chef de file des services technologiques.

À propos de Bell

Bell est l'entreprise chef de file en matière de communications, de services technologiques et de médias numériques au Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de ServiceNow

ServiceNow (NYSE : NOW) met l'IA au service des individus. Nous progressons au rythme de l'innovation pour aider les clients à transformer leurs entreprises dans toutes les industries, tout en maintenant une approche fiable centrée sur l'humain pour déployer nos produits et services à grande échelle. Notre plateforme d'IA pour la transformation d'entreprise relie les individus, les processus, les données et les appareils pour améliorer la productivité et optimiser les résultats d'affaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.servicenow.com .

© ServiceNow, Inc., 2024. Tous droits réservés. ServiceNow, le logo ServiceNow, Now et d'autres marques de ServiceNow sont des marques de commerce ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de sociétés, noms de produits et logos peuvent être des marques de commerce des sociétés respectives auxquelles ils sont associés.

