352 000 spectateurs ont assisté à la course au circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, faisant du Grand Prix du Canada la deuxième course la plus fréquentée de la saison de Formule 1

Une nouvelle entente garantit la tenue du Grand Prix à Montréal jusqu'en 2035

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le Formula 1 Grand Prix du Canada 2025 a attiré 352 000 spectateurs de partout au Canada et à travers le monde au circuit Gilles-Villeneuve cette fin de semaine. Cet achalandage en fait la deuxième course la plus populaire de la saison de F1 de cette année.

En tant que fière propriétaire du Groupe de course Octane, Bell Canada a joué un rôle clé dans la réalisation de cet événement de calibre mondial. L'infrastructure réseau de pointe de Bell a permis aux amateurs sur place de rester connectés tout au long de cette expérience. RDS et TSN, ont offert une couverture en direct et sur demande de l'action aux téléspectateurs à la maison.

L'événement a été une réussite grâce à une solide collaboration entre les divers intervenants. Parmi eux, nommons le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la Société des transports de Montréal (STM), la Ville de Montréal, la Société du Parc Jean-Drapeau, Tourisme Montréal et les gouvernements du Québec et du Canada.

Une signalisation renforcée, des infrastructures modernisées et des nouveautés pour les amateurs ont permis d'améliorer la logistique et de créer une expérience sans faille et agréable pour les participants.

Bell a également contribué à la sécurité communautaire et à l'impact social, en collaborant avec Octane et les autorités locales pour garantir un environnement sûr pour tous.

À la suite du succès de cette fin de semaine, les organisateurs ont annoncé un nouvel accord visant à maintenir la course à Montréal jusqu'en 2035. Cette entente à long terme garantit que la ville, la province et le pays continueront de bénéficier du dynamisme économique de cet événement international pendant de nombreuses années.

Citations

« Le Grand Prix de Montréal est l'un des événements sportifs majeurs au Canada. En tant que propriétaire du Groupe de course Octane, Bell est extrêmement fière du succès de l'édition 2025. L'événement de cette année a mis en lumière l'amour du sport qui anime la ville, la passion de ses adeptes et sa capacité à accueillir des événements de calibre mondial. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre sur cette lancée au cours des prochaines années, grâce au nouvel accord qui garantira la tenue de la course à Montréal pour les dix prochaines années. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

« Nous sommes fiers de confirmer que le Formula 1 Grand Prix du Canada continuera sa visite annuelle à Montréal pour une autre décennie. Ce renouvellement reflète le statut emblématique de notre course et sa portée internationale. Nous continuerons à bâtir un Grand Prix qui met en valeur Montréal, le Québec et le Canada, avec une stratégie claire visant à faire évoluer l'événement dans les domaines du sport, du divertissement et de la technologie. Merci à nos partenaires, les gouvernements du Québec et du Canada, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal, le Parc Jean-Drapeau et la Formule 1, pour votre confiance continue. Et merci à notre formidable équipe, dont la passion donne vie à cet événement chaque année. »

- Jean-Philippe Paradis, président, Groupe de course Octane Formula 1 Grand Prix du Canada et premier vice-président, ventes BMA et services de gros

« Alors que la Formule 1 célèbre son 75e anniversaire, il est tout à fait naturel d'annoncer la prolongation de notre partenariat avec le Grand Prix du Canada. Montréal est une ville incroyable, pleine d'énergie et de fans passionnés, et je suis ravi de confirmer que nous continuerons à y courir jusqu'en 2035.

Je tiens à remercier le promoteur, Groupe de course Octane, pour ses efforts constants visant à améliorer ce lieu emblématique au cours des dernières années, ainsi que tous les intervenants politiques -- locaux, régionaux et nationaux -- qui ont travaillé en étroite collaboration pour faire de cet événement ce qu'il est aujourd'hui. Je remercie également nos incroyables fans canadiens; j'ai hâte de continuer à créer de nombreux moments inoubliables à Montréal avec vous au cours des 10 prochaines années. »

- Stefano Domenicali, président et directeur général de la F1

