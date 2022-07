ST. JACOBS, ON, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Pour célébrer le 60e anniversaire de la Barbie™ Dreamhouse™, BeautiTone, la marque numéro un de peinture canadienne, s'est associée à Mattel Canada pour lancer une collection de couleurs inspirées de Barbie. Avec ses teintes joyeuses et pleines de vie, la collection de couleurs Barbie Dreamhouse de BeautiTone est conçue pour inspirer les Canadiens et les aider à donner vie à leurs rêves et à créer leur maison de rêve. Des chambres d'enfants au salon en passant par la salle de jeux, les couleurs de la collection seront une source d'inspiration pour chaque pièce de la maison.

BeautiTone lance la collection de couleurs Barbie Dreamhouse (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

« Nous sommes très heureux de nous associer à Mattel pour célébrer les 60 ans de la Barbie Dreamhouse en offrant aux Canadiens une façon ludique d'utiliser la couleur pour embellir leur maison. La collection de couleurs Barbie Dreamhouse donne littéralement vie aux rêves », a déclaré Laura Baker, chef du marketing pour Home Hardware Stores Limited. « Grâce à notre gamme de couleurs de peinture BeautiTone, nous souhaitons inspirer les Canadiens de toutes les générations. Nous voulons les aider à révéler leurs couleurs et à créer des espaces de vie où ils se sentiront confiants, stimulés et inspirés. »

La collection de couleurs Barbie Dreamhouse de BeautiTone est composée de 13 couleurs, chacune ayant sa propre personnalité inspirée de Barbie. En plus du rose Barbie classique de l'emblématique Dreamhouse, la collection offre des teintes vibrantes qui ont le potentiel de stimuler l'imaginaire des enfants et de les transporter dans le monde de Barbie. La collection comporte également des tons neutres et des pastels accessibles pouvant être utilisés dans n'importe quel espace.

La teinte Rayonnante, un jaune éclatant aussi brillant que les rêves de Barbie, peut ensoleiller une salle de jeux, tandis que le bleu discret d'Ambitions apporte une sensation de calme et une touche de raffinement dans n'importe quelle pièce.

Les médias peuvent télécharger la collection complète de couleurs ici .

« Nous sommes ravis de collaborer avec BeautiTone, une marque offerte en exclusivité dans les magasins Home Hardware et Centre de rénovation Home Hardware, pour faire entrer les couleurs de la Barbie Dreamhouse dans les foyers des Canadiens », affirme Jennifer Gileno, responsable des produits sous licence chez Mattel Canada. « Depuis 60 ans, la spectaculaire Barbie Dreamhouse permet aux enfants de plonger dans l'univers de Barbie et leur donne un espace pour rêver. Les couleurs de cette collection continueront de nourrir l'imagination, au-delà de la Barbie Dreamhouse, de tous ceux qui aiment Barbie. »

Pour donner vie à cette campagne, BeautiTone collabore avec la célèbre designer et animatrice de télévision Tiffany Pratt. Cette dernière offrira des conseils sur la façon d'utiliser les couleurs de la collection dans différentes pièces de la maison.

« J'ai toujours été inspirée par les couleurs du monde de Barbie dont je suis une grande fan depuis 1983. La poupée Loving You Barbie™, avec sa robe à petits cœurs, était ma préférée », se souvient Pratt. « La collection de couleurs Barbie Dreamhouse de BeautiTone comporte des teintes qui plairont à tous, afin que chacun puisse créer l'espace qui donnera vie à ses rêves. Que ce soit dans une chambre d'enfant ou dans la cuisine, les touches de couleur apportent de l'énergie et de la joie dans la maison. »

La collection de couleurs Barbie Dreamhouse de BeautiTone est offerte en exclusivité dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. Les couleurs sont disponibles dans les gammes de peinture Designer, Signature, Pure et PRO de BeautiTone.

Pour plus d'information ou pour voir la collection de couleurs Barbie Dreamhouse, visitez www.homehardware.ca/fr/barbie.

À propos de la Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes de l'Amérique du Nord. La Division distribue une gamme complète de produits de marque privée, notamment les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits de nettoyage. BeautiTone est la marque de peinture numéro un, entièrement détenue et fabriquée au Canada, vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au pays. La marque BeautiTone réunit les produits Designer, Signature, Pure, Wood-Shield, PRO et une gamme de produits de spécialité. BeautiTone produit des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980. En fournissant des conseils d'experts et des résultats dignes des plus grands designers, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour en savoir plus sur BeautiTone et Home Hardware, visitez le www.homehardware.ca .

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important regroupement de marchands affiliés propriétaires et détaillant de produits de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles pour la rénovation domiciliaire au Canada. L'entreprise réunit près de 1 100 magasins sous les bannières Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondé en 1964 à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure entièrement détenu et exploité au Canada. Grâce au réseau Home Hardware, les propriétaires-concessions disposent de vastes capacités de distribution et de marketing, ainsi que d'un accès à des milliers de produits de qualité, de marques reconnues et de marques privées. Home Hardware Stores Limited a été désignée comme l'une des meilleures marques et parmi les entreprises les mieux gérées au Canada. L'entreprise s'engage à aider les Canadiens à répondre à tous leurs besoins en matière de rénovation. Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, visitez homehardware.ca .

À propos de Mattel

Mattel est un chef de file mondial de la fabrication de jouets et possède un des catalogues les plus vastes de la planète en matière de franchises de divertissement familial et pour enfants. Nous créons des expériences et des produits novateurs qui inspirent, divertissent et font grandir les enfants par le jeu. Nous mobilisons les consommateurs grâce à notre portefeuille de marques emblématiques comme Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe™, Monster High™ et MEGA®, ainsi qu'à d'autres marques populaires que nous détenons seuls ou en partenariat avec des sociétés mondiales de divertissement. Nous offrons entre autres des films et des émissions de télévision, des expériences de jeu et numériques, de la musique et des événements en direct. Nous exerçons nos activités dans 35 sites et nos produits sont offerts dans plus de 150 pays en collaboration avec les entreprises de vente au détail et de commerce électronique les plus en vue de la planète. Depuis sa fondation en 1945, Mattel s'enorgueillit d'aider les enfants à explorer le monde merveilleux de l'enfance et à atteindre leur plein potentiel. Visitez-nous au mattel.com.

