BURFORD, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - BeautiTone, la marque de peinture numéro un entièrement détenue et fabriquée au Canada, a dévoilé sa Couleur de l'année 2023. « Moments » (CL24-4), un bleu calme et ombré aux nuances de vert, ouvre de nouvelles perspectives dans les intérieurs modernes tout en servant de décor aux moments à venir.

BeautiTone dévoile sa Couleur de l’année 2023, « Moments » (Groupe CNW/Home Hardware Stores Limited)

« Moments » est un reflet du constant désir de stabilité et de confort des Canadiens, alors que nous nous efforçons de reprendre les rênes de notre vie quotidienne », a déclaré Darryl Allen, directeur de la création chez Peinture BeautiTone et produits de marque Home. « Évocatrice de sentiments à la fois nostalgiques et pleins d'espoir, cette couleur représente une nouvelle appréciation de notre capacité à créer des moments précieux et inoubliables malgré l'adversité. »

Nouvelle couleur de 2023, « Moments » est au cœur de deux palettes Tendances de couleur 2023 soigneusement sélectionnées. Des teintes qui s'inspirent de la nature et du bien-être. Chaque palette émet une énergie différente, car les Canadiens créent des souvenirs de façon unique.

Grâce à 11 couleurs invitantes, les deux palettes captent à la fois des nuances de réflexion et de transformation. Elles offrent ainsi aux Canadiens deux façons distinctes de concevoir l'espace parfait pour vivre leurs propres moments précieux.

« Alors que nous élaborions nos couleurs tendance pour cette année, il nous est apparu évident qu'il fallait présenter deux énergies, et donc deux palettes », a déclaré Darryl Allen, le directeur de la création chez BeautiTone. « Nous devons tous aller de l'avant, mais nous n'avançons pas tous au même rythme. Ces palettes donnent aux gens la possibilité de réfléchir à leur parcours et à l'espace qu'ils veulent créer pour refléter où ils en sont. »

La première palette de tendances est centrée sur le confort; elle incite les Canadiens à vivre des moments d'harmonie et de ressourcement. Qu'elles soient utilisées dans une chambre ou un salon, ces douces teintes neutres créent une ambiance paisible qui incite à la réflexion et à l'optimisme.

La seconde palette est composée de couleurs vives et pleines de vie qui incitent à l'exploration et à la transformation. Ces teintes saturées et audacieuses encouragent les Canadiens à vivre des moments d'expression et de légèreté. Elles sont idéales pour créer une forte impression dans l'entrée ou pour inspirer une salle de musique.

La Couleur de l'année 2023 et les deux palettes Tendances de couleur 2023 de Peinture BeautiTone sont offertes en exclusivité dans les magasins Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. « Moments » et les autres couleurs sont offertes dans les gammes de peinture Designer, Signature, Pure et PRO de BeautiTone.

Si vous souhaitez faire l'essai de « Moments » (CL24-4) ou de l'une des couleurs des palettes Tendances de couleur 2023, BeautiTone vous offre désormais la possibilité de commander des échantillons grands formats de peinture Hello Paint à peler et à coller.

Pour plus d'information sur « Moments » ou sur les deux palettes Tendances de couleur 2023, visitez le magasin Home Hardware de votre région ou magasinez en ligne sur homehardware.ca/fr/colour-of-the-year.

À propos de la Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes de l'Amérique du Nord. La Division distribue une gamme complète de produits de marque privée, notamment les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits de nettoyage. BeautiTone est la marque de peinture numéro un, entièrement détenue et fabriquée au Canada, vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au pays. La marque BeautiTone réunit les produits Designer, Signature, Pure, Wood-Shield, PRO et une gamme de produits de spécialité. BeautiTone produit des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980. En fournissant des conseils d'experts et des résultats dignes des plus grands designers, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour en savoir plus sur BeautiTone et Home Hardware, visitez le www.homehardware.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important regroupement de marchands affiliés propriétaires et détaillant de produits de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles pour la rénovation domiciliaire au Canada. L'entreprise réunit près de 1 100 magasins sous les bannières Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondé en 1964 à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure entièrement détenu et exploité au Canada. Grâce au réseau Home Hardware, les propriétaires-concessions disposent de vastes capacités de distribution et de marketing, ainsi que d'un accès à des milliers de produits de qualité, de marques reconnues et de marques privées. Home Hardware Stores Limited a été désignée comme l'une des meilleures marques et parmi les entreprises les mieux gérées au Canada. L'entreprise s'engage à aider les Canadiens à répondre à tous leurs besoins en matière de rénovation. Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, visitez homehardware.ca.

