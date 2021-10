BeautiTone dévoile sa Couleur de l'année 2022, « Gros câlins »

« Gros câlins , c'est le réconfort qui nous a tant manqué; le besoin de combler un désir de proximité et de contacts », explique Darryl Allen, gestionnaire créatif, division Peinture BeautiTone et produits de marque Home. « Ce que nous ressentons à l'égard d'une couleur est très personnel, et cela reflète notre expérience et notre culture. Et bien que ces perceptions soient subjectives, il reste que la couleur a le pouvoir d'enrichir nos vies et d'influencer nos émotions de façon positive. Choisir les bonnes couleurs pour nos maisons et nos espaces est essentiel, peu importe l'envergure du projet. »

Gros câlins fait partie de la palette Tendances de couleur 2022. Une sélection de teintes qui évoque l'apaisement et le processus de relance qui s'amorce. Elle rassemble des couleurs réconfortantes et inspirées de la nature conçues pour retrouver une sensation de bien-être dans nos vies. La palette est composée de six magnifiques couleurs qui vous aideront à créer de la beauté partout dans votre décor -- sur vos murs, vos meubles, vos planchers ou comme accent.

La palette Tendances de couleur 2022 de Peinture BeautiTone est disponible en exclusivité dans les magasins Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. Gros câlins est offerte dans les gammes de peinture Designer, Signature, Pure et PRO de BeautiTone.

Pour plus d'informations sur Gros câlins ou sur la palette Tendances de couleur 2022, visitez le magasin de votre région ou magasinez en ligne sur homehardware.ca/beauti-tone.

Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes d'Amérique du Nord. La Division distribue une gamme complète de produits de marque maison, notamment les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits de nettoyage. BeautiTone est la marque de peinture numéro 1, entièrement détenue et fabriquée au Canada, vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au pays. La marque BeautiTone réunit les produits Designer, Signature, Pure, Wood-Shield, PRO et une gamme de produits de spécialité. BeautiTone fabrique des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980. En fournissant des conseils d'experts et des résultats dignes d'un designer, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour en savoir plus sur BeautiTone et Home Hardware, visitez le www.homehardware.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important regroupement de marchands affiliés propriétaires et détaillant de produits de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles pour la rénovation domiciliaire au Canada. L'entreprise réunit près de 1 100 magasins sous les bannières Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondé en 1964 à St Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure entièrement détenu et exploité au Canada. Grâce au réseau Home Hardware, les marchands affiliés propriétaires disposent de vastes capacités de distribution et de mise en marché, ainsi que d'un accès à des milliers de produits de qualité, de marques reconnues et de marques maison. Home Hardware Stores Limited a été désignée comme l'une des meilleures marques et parmi les entreprises les mieux gérées au Canada. L'entreprise s'engage à aider les Canadiens à répondre à tous leurs besoins en matière de rénovation. Pour de plus amples renseignements, visitez homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer à l'adresse suivante : [email protected]

Liens connexes

www.homehardware.ca