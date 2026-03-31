TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - BDO a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Microsoft dans le cadre de l'initiative Frontier Flashpoint. Grâce à leur alliance stratégique et à leurs efforts concertés, les deux partenaires transforment les promesses de l'IA agentive en applications concrètes.

BDO et Microsoft ont conçu, mis à l'essai et validé un modèle évolutif permettant d'intégrer l'IA agentive aux principaux processus. L'environnement de travail de l'équipe de mise en marché des solutions d'affaires en IA de Microsoft a servi de laboratoire de création et d'expérimentation dans des conditions réelles. Les apprentissages tirés de cette initiative ont mené à l'élaboration d'une approche que d'autres entreprises pourront reproduire dans leur propre parcours de transformation grâce à l'IA.

« Dans le cadre de notre collaboration, nous montrons comment dépasser le stade de la théorie pour tirer pleinement avantage de l'IA agentive, affirme David Iudiciani, associé chez BDO Canada. Le modèle que les équipes de BDO au Canada et aux États-Unis ont créé de concert avec Microsoft met en lumière toute la valeur de l'IA agentive en contexte opérationnel. Nous présentons également des exemples de pratiques responsables et efficaces de conception, de déploiement et d'adoption d'outils d'IA au sein des entreprises modernes. »

Cette collaboration s'inscrit dans la vision d'avenir 2030 en IA de BDO, selon laquelle l'avenir sera porté par l'IA et dirigé par l'humain. Elle cadre aussi avec la vision Frontier Firm de Microsoft, qui dresse un portrait de la nouvelle génération d'entreprises de pointe exploitant l'IA. En mettant en commun leur expertise, BDO et Microsoft ouvrent la voie à une nouvelle méthode pour mettre à profit l'IA agentive de façon responsable et efficace.

« Grâce à notre alliance avec Microsoft dans le cadre de l'initiative Frontier Flashpoint, nos clients peuvent choisir la voie à suivre pour préparer leurs activités et, surtout, leurs équipes en vue de l'avenir, tandis qu'ils cheminent vers l'adoption de l'IA agentive, indique Bill Syrros, chef national de l'intelligence artificielle, BDO Canada. Chez BDO, nous croyons que l'IA jouera bientôt un rôle central dans toutes les sphères de la vie. Nous sommes fiers de nous associer à des partenaires comme Microsoft pour contribuer à préparer cet avenir avec bienveillance et confiance en plaçant les gens à l'avant-plan. »

« Notre collaboration avec BDO nous a permis d'explorer de nouvelles façons d'aider nos équipes à s'approprier l'IA agentive, déclare Hussain Mahmood, directeur général des solutions d'affaires en IA, Microsoft. En donnant à Microsoft le rôle de "client pilote" dans la conception et la mise à l'essai de ce modèle en contexte réel, nous avons démontré à quel point l'IA peut accroître les capacités des gens en leur permettant d'en faire plus avec confiance et responsabilité. »

Cette collaboration renforce le rôle de BDO en tant que partenaire de confiance en innovation de Microsoft et reflète une conviction commune : lorsque l'expertise humaine est combinée à la puissance de la technologie, les retombées sont durables. BDO a d'ailleurs été récemment désigné comme partenaire Frontier de Microsoft, ce qui souligne son influence et son leadership dans le domaine.

Pour en savoir plus sur l'alliance entre BDO Canada et Microsoft, cliquez ici, sur le partenariat entre BDO USA et Microsoft, cliquez ici, sur la vision 2030 en IA de BDO, cliquez ici, et sur la vision Frontier Firm de Microsoft, cliquez ici.

À propos de BDO Canada

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un chef de file des services professionnels aux clients de divers secteurs et segments. Depuis plus de cent ans, notre équipe est présente au sein des collectivités de partout au Canada, leur offrant une gamme de services intégrés en matière de comptabilité, de certification, de fiscalité et de services-conseils. Grâce à sa connaissance approfondie de différents secteurs d'activité, BDO offre des conseils répondant aux besoins de ses clients à l'échelle nationale et internationale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacun de ses cabinets membres.

À propos de BDO USA

Notre raison d'être est d'aider les gens à s'épanouir jour après jour. Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour produire une valeur et des résultats exceptionnels et durables au profit de nos gens, de nos clients et de nos collectivités. BDO est fier d'être un cabinet à régime d'actionnariat des salariés, ce qui reflète sa culture plaçant les gens au premier plan. Les professionnels de BDO offrent des services en certification et en fiscalité ainsi que des services-conseils à une clientèle diversifiée à l'échelle des États-Unis et dans plus de 160 pays grâce à notre réseau mondial.

BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacun de ses cabinets membres. BDO USA, P.C., une société professionnelle constituée en Virginie, est le cabinet membre de BDO International Limited, société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, aux États-Unis et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.bdo.com.

SOURCE BDO Canada

[email protected]