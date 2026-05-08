TORONTO, le 8 mai 2026 /CNW/ - BDO Canada a annoncé aujourd'hui qu'il est le partenaire de services professionnels officiel du Tempo, toute première équipe de la Women's National Basketball Association (WNBA) au Canada.

BDO Canada prend part à un moment historique en s'associant à une équipe qui fait rayonner le sport féminin et rassemble des millions de partisans partout au pays.

« Le Tempo est l'équipe du Canada, et sa saison inaugurale marque un moment charnière pour le sport canadien, a déclaré le président-directeur général de BDO Canada, Bruno Suppa. Chez BDO, nous croyons que les grandes avancées se produisent lorsque les gens unissent leurs efforts pour concrétiser une vision commune. Nous sommes fiers d'inviter nos gens, nos clients et les membres de nos collectivités à se joindre à cette aventure avec nous, pour appuyer une équipe qui inspirera les Canadiens pendant des générations. »

L'arrivée du Tempo marque le début d'un nouveau chapitre dans le sport de notre pays, qui accueille pour la première fois une équipe de la WNBA. Les athlètes, les partisans et les collectivités voient ainsi s'ouvrir de nouvelles possibilités. Ce partenariat repose sur une volonté commune de générer des retombées concrètes, de nourrir l'inspiration et de créer une valeur durable.

« En cette saison inaugurale du Tempo, des partenariats avec des sociétés comme BDO Canada nous permettent d'amplifier notre portée, a affirmé la directrice des revenus du Tempo, Lisa Ferkul. Dès nos premiers échanges, il était évident que BDO Canada partageait notre enthousiasme et notre volonté de faire progresser le sport féminin au Canada. »

Le match d'ouverture à domicile aura lieu à 19 h 30 (HE) ce soir, au Coca-Cola Coliseum, à Toronto. Pour consulter le calendrier du Tempo, dont les matchs à domicile se tiendront à Montréal, à Vancouver et à Toronto, rendez-vous au tempo.wnba.com.

À propos de BDO Canada

BDO aide les entreprises à en faire plus. Forts de nos compétences sectorielles pointues, nous offrons des services-conseils et des services intégrés en comptabilité, en certification et en fiscalité. Grâce à notre compréhension des besoins commerciaux nationaux et internationaux, nous travaillons de concert avec nos clients pour transformer leurs problèmes complexes en résultats concrets.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO.

BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacun de ses cabinets membres.

À propos du Tempo de Toronto

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé qu'elle faisait son entrée au Canada en accordant à Toronto une nouvelle équipe, la première de la ligue à l'extérieur des États-Unis. Propriété de Kilmer Sports Ventures, cette équipe, qui représente la 14e franchise de la WNBA, amorce sa première saison en 2026. Sephora Canada et la CIBC en ont été les premiers partenaires fondateurs annoncés. Larry Tanenbaum, président du conseil d'administration de Kilmer Sports Ventures et bâtisseur d'équipes rivalisant avec les meilleures depuis trente ans, est également président du conseil des gouverneurs de la NBA et président émérite du conseil de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui est propriétaire des Raptors de Toronto de la NBA, des Maple Leafs de Toronto de la LNH, du Toronto FC de la MLS et d'autres franchises sportives professionnelles. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

SOURCE BDO Canada

Relations avec les médias: [email protected]