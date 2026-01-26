TORONTO, le 26 janv. 2026 /CNW/ - BDO Canada , chef de file du secteur des services professionnels, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de GrantMatch , cabinet-conseil bien établi en financement public, ce qui rehaussera ses services en matière de subventions et d'incitatifs. Cette opération permet à BDO Canada de mieux soutenir ses clients dans l'obtention de financement par l'entremise de programmes et d'incitatifs gouvernementaux et de favoriser ainsi l'innovation au pays.

Fondé en Ontario en 1994 sous le nom FairTax Recovery Consultants Limited, GrantMatch sert une clientèle variée, dont des sociétés figurant au classement Fortune 500, des municipalités, des organismes sans but lucratif ainsi que des petites et moyennes entreprises. En 2025, le cabinet-conseil a soutenu plus de 1 000 clients des secteurs public et privé. Grantmatch collabore également avec plus de 130 municipalités au Canada pour trouver et obtenir du financement destiné aux infrastructures et aux initiatives communautaires. Son équipe se spécialise dans les incitatifs offerts aux entreprises des secteurs de la fabrication, de la transformation des aliments et des boissons, de l'aérospatiale, des forêts et des technologies propres. En 2021, GrantMatch s'est associé à RBC dans le cadre de sa solution Au-delà des services bancaires et accompagne depuis les clients des Services aux entreprises de RBC dans leur recherche de financement.

« Au nom de BDO Canada, j'aimerais souhaiter la bienvenue à l'équipe de GrantMatch, à ses clients de même qu'à ses partenaires, a déclaré l'associée directrice des Services en fiscalité de BDO Canada, Rachel Gervais. Cette opération permettra au cabinet d'élargir ses Services en matière de crédits d'impôt et d'incitatifs gouvernementaux, ce qui facilitera l'accès au financement dont nos clients ont besoin pour assurer leur expansion, et leur évitera les méandres des programmes de financement public. »

Dans le cadre de cette acquisition, GrantMatch intégrera les Services en matière de crédits d'impôt et d'incitatifs gouvernementaux de BDO Canada, qui bonifiera ainsi son offre actuelle et fournira aux clients des conseils personnalisés sur les crédits d'impôt.

« Chez GrantMatch, nous sommes reconnus pour notre approche fiable, unique, dynamique et axée sur les clients, affirme l'associé directeur de GrantMatch, Mike Janke. En faisant équipe avec BDO Canada, nous accélérerons notre expansion tout en demeurant fidèles à notre mission principale, qui consiste à relever des défis mondiaux en trouvant du financement public pour les entreprises. »

GrantMatch enrichit l'offre de BDO Canada grâce à ses solutions technologiques novatrices et à son éventail de services dynamiques. Figure parmi ces solutions sa plateforme, GrantMatchCM, qui répertorie plus de 10 000 programmes de financement offerts par les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les municipalités régionales. Celle-ci est basée sur un algorithme intelligent de repérage de programmes et est incluse dans une gamme d'outils destinés aux clients, tels que GrantMatchCM Hub et Funding Assessment & Strategy Tool (FAST). GrantMatchCM™ Hub est un logiciel-service conçu spécialement pour les petites et moyennes entreprises canadiennes cherchant des programmes adaptés à leurs besoins. Depuis 2021, GrantMatch a permis à plus de 20 000 entreprises clientes de RBC de trouver des options de financement grâce à FAST et à plus de 1 500 petites et moyennes entreprises d'utiliser GrantMatchCM Hub depuis son lancement en 2022.

Mike Janke, associé directeur à GrantMatch, se joindra à BDO Canada à titre d'associé au sein des Services en fiscalité. Il continuera de diriger et de développer le service, soutenu par une équipe de direction et de prestation de services hautement compétente. Les 35 membres de l'équipe de GrantMatch intégreront les Services en matière de crédits d'impôt et d'incitatifs gouvernementaux de BDO Canada.

À propos de BDO Canada

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un chef de file des services professionnels aux clients de divers secteurs et segments. Depuis plus de cent ans, notre équipe est présente au sein des collectivités de partout au Canada, leur offrant une gamme de services intégrés en matière de comptabilité, de certification, de fiscalité et de services-conseils. Grâce à sa connaissance approfondie de différents secteurs d'activité, BDO offre des conseils répondant aux besoins de ses clients à l'échelle nationale et internationale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

À propos de GrantMatch

Situé à Oakville, en Ontario, GrantMatch est devenu la référence en matière de stratégies de financement par subventions pour un nombre croissant de petites et moyennes entreprises de même que de sociétés figurant au classement Fortune 500 en Amérique du Nord. Des entreprises de tous les secteurs se tournent vers GrantMatch pour tirer le meilleur parti des programmes de financement offerts par les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les municipalités régionales. GrantMatch fournit une assistance personnalisée ainsi qu'un éventail de services-logiciels qui maximisent les chances de ses clients d'obtenir le financement demandé. Pour en savoir plus, visitez le grantmatch.com .

