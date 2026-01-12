BDO propulsé par Intuit QuickBooks, notre nouveau service intégré, allie l'expertise humaine de BDO à la plateforme alimentée par l'IA d'Intuit pour offrir aux chefs d'entreprise une vue d'ensemble en temps réel et des conseils à la demande.

TORONTO, le 12 janv. 2026 /CNW/ - BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. et Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), plateforme technologique financière mondiale à laquelle on doit TurboImpôt, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui unit la technologie innovante de l'une à l'expertise humaine de l'autre. Cette collaboration vise à redéfinir l'offre de services de BDO en fournissant des données prévisionnelles et utiles aux petites et moyennes entreprises de partout au Canada.

Ce partenariat permettra aux chefs d'entreprise de consacrer moins de temps aux tâches administratives habituelles et davantage à la prise de décisions commerciales fondées sur des données financières. Les conseillers pourront également se concentrer sur les tâches qui ont une valeur ajoutée, à savoir la résolution de problèmes, la gestion financière et les conseils stratégiques.

Joignant le savoir-faire de l'équipe nationale des services-conseils aux entreprises de BDO aux fonctionnalités améliorées de QuickBooks en ligne Comptable, le nouveau service intégré comprend notamment des outils d'automatisation avancés et des analyses générées par l'IA uniquement disponibles dans le cadre de l'offre exclusive de BDO.

« Ce partenariat vise à faciliter la réussite des entreprises canadiennes, a déclaré Jim Khran, associé et chef, Croissance des entreprises et excellence opérationnelle chez BDO Canada. En associant les compétences reconnues de BDO en matière de services-conseils et la plateforme d'Intuit propulsée par l'IA, nous offrons à nos clients une expérience plus intelligente et plus fluide qui simplifie leur prise de décisions complexes et leur fournit des informations en temps réel afin qu'ils puissent aller de l'avant en toute confiance. »

Grâce à leur contact immédiat avec l'équipe nationale de professionnels de la comptabilité et des services-conseils de BDO, les clients peuvent profiter à la fois des services de leurs conseillers et de la plateforme commerciale d'Intuit dans le cours de leurs activités quotidiennes.

BDO propulsé par Intuit QuickBooks offre une expérience améliorée aux propriétaires de petites et moyennes entreprises canadiennes, notamment grâce à :

des conseils avisés de la part des professionnels de BDO, qui comprennent votre entreprise et sont prêts à transposer instantanément vos données en stratégie commerciale;

de la part des professionnels de BDO, qui comprennent votre entreprise et sont prêts à transposer instantanément vos données en stratégie commerciale; un accès en temps réel aux données financières et aux indicateurs de rendement, qui sont échangés en toute sécurité entre votre entreprise et les conseillers de BDO;

aux données financières et aux indicateurs de rendement, qui sont échangés en toute sécurité entre votre entreprise et les conseillers de BDO; une automatisation alimentée par l'IA qui élimine la lourdeur des tâches comptables routinières;

qui élimine la lourdeur des tâches comptables routinières; un modèle évolutif conçu pour soutenir la croissance de votre entreprise;

conçu pour soutenir la croissance de votre entreprise; des outils d'analyse comparative permettant de comparer votre rendement à celui de vos pairs et de prendre des décisions plus judicieuses en matière de croissance;

permettant de comparer votre rendement à celui de vos pairs et de prendre des décisions plus judicieuses en matière de croissance; des conseils financiers personnalisés et continus s'appuyant sur les données financières de votre entreprise et sur l'expertise humaine.

« Cette collaboration avec BDO Canada reflète parfaitement l'esprit de la mission d'Intuit, qui consiste à favoriser la prospérité des consommateurs et des entreprises de partout dans le monde. En combinant la technologie, les connaissances et les données exclusives de QuickBooks à la grande expertise financière et aux conseils avisés de BDO, nous serons en mesure d'offrir une expérience transformatrice aux entreprises canadiennes. Notre alliance leur permettra de faire des prévisions et de gérer leurs finances en toute confiance, et nous sommes convaincus qu'elle les aidera à prospérer », a déclaré Gary Drysdale, directeur des ventes, Intuit QuickBooks, Canada et Amérique latine.

Pour en savoir plus sur ce nouveau service, visitez BDO propulsé par Intuit QuickBooks | BDO Canada

À propos de BDO Canada

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un chef de file des services professionnels aux clients de divers secteurs et segments. Depuis plus de 100 ans, notre équipe est présente au sein des collectivités de partout au Canada, leur offrant une gamme de services intégrés en matière de comptabilité, de certification, de fiscalité et de conseil. Grâce à sa connaissance approfondie de différents secteurs d'activité, BDO offre des conseils répondant aux besoins de ses clients à l'échelle nationale et internationale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO.

BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

À propos d'Intuit

Intuit est une plateforme mondiale de technologie financière qui favorise la prospérité des personnes et des collectivités. Avec près de 100 millions de clients dans le monde utilisant des produits comme TurboImpôt , Credit Karma , QuickBooks et Mailchimp , Intuit est fière d'offrir à tous les moyens de prospérer et ne cessera jamais de chercher de nouvelles façons d'y parvenir. Visitez Intuit.com et suivez l'entreprise sur les médias sociaux pour obtenir les dernières nouvelles sur ses activités, ses produits et ses services.

SOURCE BDO Canada

Contact Média : Bronwyn Ryley, spécialiste en communications, BDO Canada, [email protected]