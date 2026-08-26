BDO Canada se retrouve sous les feux de la rampe en tant que partenaire officiel du TIFF

Ce partenariat permettra d'améliorer l'accessibilité tout au long du festival grâce aux services-conseils de BDO.

TORONTO, le 26 août 2026 /CNW/ -- BDO Canada a annoncé aujourd'hui son partenariat officiel avec le Festival international du film de Toronto (TIFF) de 2026.

L'équipe des Services-conseils de BDO appuie l'organisation dans ses efforts visant à rendre le festival plus accessible. Dans le cadre de cette relation renforcée, BDO continuera à mettre son expertise au service du TIFF, contribuant ainsi à améliorer l'accessibilité et à créer une expérience inclusive pour tous les festivaliers.

« Le TIFF est un rendez-vous incontournable du calendrier culturel canadien; il rassemble les gens autour d'histoires et d'expériences qui trouvent écho tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, explique Brandon Bignell, associé des Services-conseils en finance de BDO Canada. Le cabinet est fier de renforcer sa collaboration avec le TIFF en tant que partenaire officiel. Ce partenariat témoigne de notre conviction que la mise en commun des compétences et des points de vue les plus pertinents permet d'apporter des changements concrets. »

Dans le cadre de ce partenariat, BDO continuera à travailler aux côtés du TIFF pour l'aider à atteindre ses objectifs à long terme en matière d'accessibilité et d'inclusion. Cette collaboration permettra au TIFF d'enrichir l'expérience des festivaliers, tout en développant les connaissances et les moyens nécessaires pour instaurer progressivement des pratiques plus inclusives.

« BDO s'est révélé être un partenaire exceptionnel dans la promotion de l'accessibilité au TIFF. Il nous a apporté des idées précieuses et a fait preuve de collaboration à chaque étape de cette entente. Très fiable et flexible, il a noué des relations solides avec nos équipes internes, s'est adapté à notre situation et nous a offert la formation et le soutien constant dont nous avions besoin pour élaborer des solutions concrètes et durables pour nos visiteurs et nos parties prenantes. Nous sommes sincèrement reconnaissants de ce partenariat, qui nous aide à intégrer l'accessibilité dans tous les volets du TIFF de 2026, que ce soit le marché ou le festival », a déclaré Matin Haeri, responsable de la gestion des talents et de la diversité, de l'équité et de l'inclusion du TIFF.

En tant que partenaire officiel, BDO sera présent tout au long du festival de 2026, créant ainsi des occasions de rapprocher nos employés, nos clients et nos collectivités de l'un des événements culturels les plus prestigieux du Canada. Le partenariat s'étendra également à certains canaux de marketing et autres plateformes numériques du TIFF, ce qui permettra de faire connaître la marque BDO au public du festival.

Le Festival international du film de Toronto de 2026 se déroulera du 10 au 20 septembre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le TIFF de 2026, visitez le https://tiff.net/.

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SOURCE BDO Canada

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