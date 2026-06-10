BDO Canada lance l'accélérateur de préparation de la cybersécurité pour le secteur de la défense

Une initiative pour permettre aux entreprises de mieux se préparer aux nouvelles exigences en matière de cybersécurité et d'obtenir les certifications requises

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, BDO Canada a annoncé le lancement de son accélérateur de préparation de la cybersécurité pour le secteur de la défense, nouveau service-conseil conçu pour permettre aux entreprises de se familiariser avec le Programme canadien de certification en cybersécurité (PCCC).

Le PCCC, nouveau cadre de cybersécurité du gouvernement fédéral régissant l'approvisionnement dans le secteur de la défense, impose des exigences de base en matière de cybersécurité aux entreprises ayant accès à des renseignements de nature délicate, mais non classifiés, dans ce secteur. L'accélérateur de préparation de la cybersécurité de BDO Canada a pour but de soutenir ces entreprises dans leurs démarches.

Ce service-conseil aide les entreprises à évaluer leur état de préparation, à cerner les lacunes en matière de conformité et à trouver des moyens concrets d'obtenir la certification ainsi qu'à demeurer admissibles aux contrats de défense à long terme. S'inscrivant dans l'offre élargie de BDO Canada destinée au secteur de la défense, qui couvre la conformité, les capacités et les investissements, l'accélérateur vise à protéger la chaîne d'approvisionnement et à favoriser une participation accrue à ce secteur en pleine croissance au pays.

« La cybersécurité est une exigence fondamentale pour exercer des activités dans le secteur de la défense, et le PCCC constitue une étape importante pour renforcer la chaîne d'approvisionnement du Canada. À mesure que les exigences du PCCC commenceront à figurer dans les contrats de défense, les fournisseurs et les sous-traitants devront de plus en plus faire la preuve de leur préparation. Pour de nombreuses entreprises, il s'agit d'une occasion de développer les capacités nécessaires pour se positionner sur un marché en pleine croissance et se démarquer de la concurrence. Nous les accompagnons pour qu'elles puissent répondre à ces exigences en toute confiance et faire de leur préparation en matière de cybersécurité un véritable avantage concurrentiel », a déclaré Rocco Galletto, associé au sein des Services-conseils en cybersécurité de BDO Canada.

Le temps presse pour les fournisseurs canadiens

L'intégration progressive des exigences du PCCC dans les appels d'offres du secteur de la défense entraîne une pression accrue sur les entreprises de la chaîne d'approvisionnement, qui doivent s'y préparer. Celles qui ne parviendront pas à démontrer que leur cybersécurité est adéquate risquent de se voir refuser des contrats à l'avenir et pourraient avoir du mal à maintenir leur admissibilité aux contrats de défense actuels.

« Avec plus de 81 milliards de dollars de dépenses fédérales supplémentaires prévues dans le secteur de la défense au cours des cinq prochaines années, la plupart des entreprises canadiennes qui convoitent ce marché doivent non seulement se pencher sur la question de la cybersécurité, mais aussi sur celle de la planification. Elles doivent savoir ce qui est exigé dès maintenant, ce qui peut attendre et ce qui deviendra obligatoire dès qu'elles décrocheront leur premier contrat. Notre accélérateur de préparation de la cybersécurité pour le secteur de la défense est conçu pour offrir aux chefs d'entreprise des conseils clairs et pratiques sur le PCCC afin qu'ils puissent soumissionner à des contrats de défense sans dépasser les capacités de leur entreprise », a indiqué Mike Abbott, associé au sein des Services-conseils en matière de technologies et de réglementation de BDO Canada.

Une expertise fondée sur l'expérience de BDO dans le secteur de la défense

BDO Canada compte déjà plus de 250 clients issus de l'écosystème canadien du secteur de la défense, dont des fabricants aéronautiques, des pionniers de la robotique, des entreprises du domaine des infrastructures, des prestataires logistiques et des fournisseurs de technologies. Fort de ses professionnels aux compétences transversales, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la conformité réglementaire, des incitatifs gouvernementaux, des services-conseils transactionnels, de la fabrication, des infrastructures et du secteur public, le cabinet peut ainsi offrir aux entreprises une seule et même équipe qui maîtrise l'ensemble du cycle de vie de l'entrée sur le marché de la défense.

À propos de BDO Canada

BDO aide les entreprises à en faire plus. Forts de nos compétences sectorielles pointues, nous offrons des services-conseils et des services intégrés en comptabilité, en certification et en fiscalité. Grâce à notre compréhension des besoins commerciaux nationaux et internationaux, nous travaillons de concert avec nos clients pour transformer leurs problèmes complexes en résultats concrets.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO.

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SOURCE BDO Canada

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