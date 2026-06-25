Une étude de BDO révèle que près de la moitié des entreprises canadiennes expérimentent l'IA sans parvenir à rentabiliser leurs investissements

Le Rapport sur l'avenir de l'IA : du projet pilote à l'ère de l'IA agentive de BDO Canada aborde le déploiement responsable de l'IA sous l'angle de la gouvernance, de la formation du personnel et des objectifs commerciaux

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - À l'heure où le Canada s'efforce de combler son retard dans l'adoption de l'IA, une nouvelle étude de BDO Canada révèle que près de la moitié (46%) des entreprises canadiennes expérimentent la technologie sans parvenir à rentabiliser leurs investissements.

Selon le Rapport sur l'avenir de l'IA : du projet pilote à l'ère de l'IA agentive, à peine 18 % des entreprises intègrent activement l'IA dans leurs flux de travail. Pour BDO, ces résultats mettent en évidence les défis à relever après l'étape de l'expérimentation : préparation favorisant la création de valeur, établissement d'un cadre de gouvernance, formation du personnel et discipline opérationnelle nécessaire au déploiement responsable de l'IA. Suivant la conclusion des projets pilotes, les chefs d'entreprise doivent prendre un pas de recul et voir dans quelle mesure l'IA améliore les décisions, facilite la gestion des risques et procure des avantages quantifiables.

Ce rapport explore la façon de déployer l'IA non pas de manière fragmentaire, mais de façon coordonnée, selon des règles de gouvernances claires. Il décrit comment les dirigeants peuvent favoriser l'atteinte d'objectifs commerciaux, la prise de décisions éclairées et la création de valeur en délaissant les outils de productivité indépendants au profit de l'intégration de l'IA dans des processus opérationnels complexes.

Ce rapport révèle également que 27 % des dirigeants canadiens croient que l'IA aura une incidence minime sur leur entreprise au cours des quatre prochaines années. Selon BDO, ce résultat pourrait traduire une certaine méconnaissance des enjeux, vu l'intégration croissante de l'IA aux logiciels d'entreprise, aux flux de travail et aux systèmes décisionnels.

« Le prochain fossé ne séparera pas les entreprises qui utilisent l'IA de celles qui ne l'utilisent pas. Il séparera celles qui repensent le travail en fonction de l'IA de celles qui continuent d'investir dans des projets pilotes disjoints. L'IA devient plus qu'un simple robot conversationnel. Son intégration aux flux de travail nécessite de définir des paramètres clairs : Quel problème cherche-t-on à régler? Qui doit veiller à l'atteinte des objectifs? Quelles données peut-on utiliser? Ces données sont-elles fiables? Comment les retombées seront-elles évaluées? La plupart des dirigeants ne savent pas encore quelle forme cela prendra, et l'écart entre ceux qui savent et les autres ne fait que se creuser », explique le chef national de l'intelligence artificielle de BDO Canada, Bill Syrros.

De l'adoption au déploiement responsable à grande échelle

BDO est d'avis que les entreprises doivent exploiter l'IA de manière à bénéficier d'avantages quantifiables, à gérer adéquatement les risques et à aider les utilisateurs à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail.

Ces constats surviennent au moment où l'IA agentive commence à prendre en charge des tâches en plusieurs étapes, à coordonner l'information entre différentes plateformes et à intégrer les processus opérationnels.

D'après BDO, la généralisation prochaine de ces capacités obligera les entreprises à envisager le déploiement de l'IA non pas comme une simple mise en œuvre technologique, mais comme un changement de modèle d'exploitation. Pour que cette évolution se fasse de manière sûre et efficace, il faudra mettre en place des règles de gouvernance claires, nommer des responsables, former le personnel, planifier l'adoption et évaluer les retombées par rapport aux objectifs commerciaux.

Selon Gartner, d'ici 2028, le tiers des logiciels d'entreprise devraient intégrer l'IA agentive, contre moins de 1 % en 2024. BDO affirme que ce changement forcera les entreprises à jeter dès maintenant les bases d'un développement technologique responsable, notamment en ce qui concerne la gouvernance, les compétences du personnel, l'intégration des flux de travail et l'évaluation des résultats.

« Il s'agit d'un des principaux changements que connaîtront nos clients au cours de la présente décennie. Pour maximiser les avantages de l'IA au Canada, son adoption devra se faire de façon pragmatique, générer des retombées quantifiables et offrir des garanties de fiabilité. Nous souhaitons aider les entreprises à passer de l'expérimentation à un déploiement responsable à grande échelle grâce à la stratégie axée sur l'humain que nous avons nous-mêmes adoptée. L'occasion est belle pour celles qui auront des bases solides, et c'est en vue d'accompagner nos clients dans cette démarche que nous investissons », indique l'associé directeur responsable des Services-conseils de BDO Canada, Jeff Chapman.

Une stratégie fondée sur la propre expérience de BDO

BDO a élaboré sa stratégie en s'inspirant de sa propre adoption de l'IA à l'échelle nationale, y compris de son expérience de « client pilote », qui lui a permis de faire des essais, d'apprendre et d'intégrer l'IA de manière responsable à ses activités. Grâce à la formation de ses gens, à l'expérimentation encadrée, à l'intégration des flux de travail et aux pratiques responsables, BDO a tiré des leçons qui orientent son travail auprès des clients.

Lisez le Rapport sur l'avenir de l'IA : du projet pilote à l'ère de l'IA agentive de BDO Canada.

À propos du rapport

Produit par BDO Canada, le Rapport sur l'avenir de l'IA : du projet pilote à l'ère de l'IA agentive porte sur le passage de l'expérimentation au déploiement responsable de l'IA dans les entreprises canadiennes. Il s'appuie sur un sondage mené pour le compte de BDO Canada auprès de 520 chefs d'entreprise, tous membres du Forum Angus Reid, ainsi que sur l'expérience de BDO en matière d'objectifs d'affaires, de gouvernance, de formation du personnel et de création de valeur.

À propos de BDO

BDO aide les entreprises à en faire plus. Forts de nos compétences sectorielles pointues, nous offrons des services-conseils et des services intégrés en comptabilité, en certification et en fiscalité. Grâce à notre compréhension des besoins commerciaux nationaux et internationaux, nous travaillons de concert avec nos clients pour transformer leurs problèmes complexes en résultats concrets.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO.

BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacun de ses cabinets membres.

À propos des données d'Angus Reid

Ces constatations proviennent d'un sondage de BDO Canada mené du 31 mars au 3 avril 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 520 adultes canadiens recrutés en ligne parmi les membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été effectué en anglais et en français. À titre indicatif, un sondage probabiliste de même taille aurait une marge d'erreur de ±4,3 points de pourcentage dans 19 cas sur 20.

SOURCE BDO Canada

Relations avec les médias : [email protected]