La transformation numérique et l'adoption de l'intelligence artificielle sont essentielles pour combler le déficit de productivité et favoriser la croissance du secteur.

TORONTO, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Face aux incertitudes économiques et géopolitiques, l'industrie canadienne de la fabrication et de la distribution s'adapte et trouve des solutions pour surmonter les défis, selon le rapport Points de vue : Analyse du secteur de la fabrication et de la distribution de BDO Canada. Dans ce rapport, les leaders de l'industrie soulignent l'importance de la transformation numérique et de l'adoption de l'intelligence artificielle pour faire face au déficit de productivité du Canada, ainsi qu'à la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Un mélange d'entrevues téléphoniques et de sondages en ligne auprès de plus de 120 cadres supérieurs et chefs d'entreprises canadiennes de fabrication, de commerce de gros et de distribution a été réalisé afin de mieux comprendre les priorités, les occasions et les défis qui façonnent l'avenir du secteur. Les répondants représentaient des industries clés à travers le pays, notamment l'alimentation et les boissons, les métaux, le caoutchouc et le plastique, le transport et la logistique, l'automobile, l'aérospatiale, la chimie et d'autres secteurs d'importance.

Le sondage a révélé qu'un tiers des répondants mettent déjà en œuvre une stratégie de transformation numérique existante et que près des deux tiers constatent un retour sur investissement positif grâce à ces initiatives, particulièrement dans la production et les opérations. En ce qui concerne les priorités numériques, 37 % des personnes interrogées ont qualifié le renforcement de la cybersécurité de priorité absolue dans leur parcours de transformation. En seconde position parmi les priorités se trouve la numérisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement, avec 28 %.

Avec l'accélération de la transformation numérique dans le secteur, menée par les grandes organisations, on observe un engagement croissant envers la modernisation ainsi que l'intégration de systèmes numériques avancés et de processus d'automatisation.

« Adopter la transformation numérique est une priorité stratégique, indispensable pour rester compétitif dans un environnement en constante évolution », affirme Paul Dostaler, associé et responsable national de l'industrie de la fabrication et de la distribution chez BDO Canada. « Et si l'on veut favoriser le progrès et la croissance, il est impossible d'ignorer l'évolution rapide et les effets positifs de l'intelligence artificielle. L'IA a le potentiel d'améliorer la productivité et de simplifier les processus réglementaires. Toutefois, pour réussir, il est essentiel d'investir de manière judicieuse et de s'appuyer sur des conseils d'experts pour accompagner cette transformation. »

L'influence grandissante de l'intelligence artificielle est évidente : près de la moitié (48 %) des entreprises sondées ont indiqué qu'elles utilisent ces applications qui permettent d'améliorer de façon significative la productivité et la rentabilité.

Même avant que le président Trump ne menace d'imposer des tarifs sur les importations canadiennes, le sondage révélait que les dirigeants étaient déterminés à optimiser leurs opérations et à améliorer leur efficacité. Pas moins de 75 % des répondants reconnaissent un enjeu de productivité à l'échelle nationale, ce qui les pousse à avoir recours à des consultants externes, investir dans leurs infrastructures et mobiliser leurs employés pour accroître l'efficacité.

Les incitatifs gouvernementaux s'imposent comme des leviers essentiels dans les décisions d'investissement. Plus de 40 % des répondants ont indiqué que les subventions récentes pour les technologies propres ont influencé leurs stratégies, ce qui souligne l'importance de ces incitatifs pour soutenir la croissance durable et le progrès technologique.

Les réponses des personnes interrogées suggèrent que, pour combler ce déficit de productivité, une approche plus globale est nécessaire. Il s'agit non seulement d'attirer et de retenir les talents, mais aussi d'améliorer la formation de la main-d'œuvre et de promouvoir un leadership fort. Cela démontre l'engagement de l'industrie à tirer parti de la technologie et de la planification stratégique pour surmonter les défis actuels et se donner les moyens de réussir à l'avenir.

« Il est absolument essentiel d'améliorer l'efficacité dans l'industrie de la fabrication et de la distribution, compte tenu des marges traditionnellement plus serrées par rapport à d'autres secteurs », affirme Jesus Ballesteros, associé et responsable national des services-conseils en fabrication et distribution chez BDO Canada. « Plus une entreprise parvient à optimiser ses opérations, plus son potentiel de rentabilité est élevé. »

Le rapport souligne que le potentiel de l'intelligence artificielle s'aligne parfaitement sur les principes de l'Industrie 4.0 et le passage à la fabrication intelligente, où des systèmes interconnectés et des données en temps réel permettent de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides. Grâce à l'adoption proactive des technologies et à une vision stratégique, les leaders de l'industrie sont bien placés pour surmonter les défis et assurer leur succès futur.

Méthodologie

BDO Canada a mené cette enquête en partenariat avec Environics Research entre septembre et octobre 2024. Au total, 126 cadres supérieurs et dirigeants d'entreprises canadiennes de fabrication, du commerce de gros et de distribution ont été inclus. Cette étude téléphonique et en ligne a utilisé un échantillon de commodité de cadres supérieurs qui se sont inscrits à un sondage par l'entremise d'un panel d'étude de marché. Il y a environ 10 677 entreprises de plus de 50 employés dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros et de la distribution. Si l'on utilise un échantillon aléatoire, un échantillon de 100 entretiens donne une marge d'erreur de ±10 % à un niveau de confiance de 95 %.

