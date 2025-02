TORONTO, le 25 févr. 2025 /CNW/ - BDO Canada est fière de publier sont dernier rapport, Le paradoxe de la productivité du Canada. Élaboré à partir d'observations collaboratives de professionnels cadres de notre firme, le rapport explore à fond les facteurs qui contribuent au retard de la productivité au Canada malgré d'abondantes ressources naturelles, des effectifs hautement qualifiés, de solides institutions et ses capacités de recherche. Le document présente aussi une avenue pour que les entreprises puissent améliorer l'efficacité, pousser l'innovation et stimuler leur compétitivité à l'international-- une priorité dans le contexte des conflits récents en matière de tarifs et de politiques commerciales protectionnistes.

« Le paradoxe de la productivité du Canada nécessite une attention urgente, surtout dans notre paysage géopolitique incertain et de plus en plus complexe. Avec ce rapport nous souhaitons mettre en lumière les facteurs complexes qui nuisent à l'ensemble de notre productivité et fournir des recommandations exploitables aux organisations aux prises avec ces défis, a précisé l'associé directeur, Services-conseils de BDO Canada Jeff Chapman. Avec de l'adaptation, de l'innovation et l'adoption d'un esprit axé sur la croissance, les entreprises canadiennes peuvent améliorer leur productivité et demeurer concurrentielles à l'échelle mondiale. BDO s'emploie à soutenir ce parcours. Elle offre un éventail de services, de la transformation numérique et l'optimisation opérationnelle jusqu'à un meilleur accès à des capitaux. »

L'écart de productivité du Canada est manifeste dans plusieurs domaines clés :

Le travailleur canadien consent 1,4 fois plus d'efforts que son collègue états-unien pour ajouter la même valeur à l'économie.

En 2021, l'investissement du Canada en technologies de l'information et des communications (en tant que pourcentage du PIB) était de 25 % comparativement à 37 % aux États-Unis.

en technologies de l'information et des communications (en tant que pourcentage du PIB) était de 25 % comparativement à 37 % aux États-Unis. En 2022, le taux d'innovation commerciale du Canada était à 36 %, derrière les États-Unis à 50 % et la moyenne de 45 % de l'OCDE.

était à 36 %, derrière les États-Unis à 50 % et la moyenne de 45 % de l'OCDE. Avec un taux de peur de l'échec de 55 %, les Canadiens présentent un taux d'aversion pour le risque plus élevé comparativement à leurs semblables états-uniens (45 %) et la moyenne de 16 pays développés (44 %), ce qui peut nuire à l'innovation.

Recommandations principales aux entreprises canadiennes pour améliorer la productivité :

Augmenter les investissements en recherche et développement (R&D) pour rehausser le capital humain, la différenciation du produit, la compétitivité, la productivité et la résilience économique

Adopter les nouvelles technologies et s'assurer que l'adoption est efficace pour améliorer l'efficience et la productivité

Miser sur des partenariats avec des sociétés de capital-investissement, des fonds de pension, des entités du secteur public et des entreprises publiques pour accélérer la croissance

Favoriser une culture de l'innovation et encourager l'expérimentation et la prise de risques pour stimuler l'innovation dans les organisations

Maximiser les incitatifs et programmes gouvernementaux offerts pour soutenir la croissance et mousser l'innovation

Gérer les risques pour permettre l'adoption de nouvelles technologies tout en maintenant de solides contrôles internes et en assurant la conformité

« Le paradoxe de la productivité du Canada fait ressortir un urgent besoin des entreprises, à savoir adopter un avenir technologisé de l'IA à l'infonuagique, a dit l'associé et chef des Services-conseils de BDO Canada Rishan Lye. Pour demeurer concurrentiels les leaders doivent se faire les champions de l'adoption de ces technologies et s'assurer que l'intégration se fait en douceur d'un bout à l'autre de l'organisation. Ces actions exigent d'investir dans la formation et le perfectionnement des employés, de les doter des compétences voulues pour miser sur ces technologies et de débloquer l'innovation en vue d'une croissance durable. »

Téléchargez le rapport complet pour découvrir comment les entreprises canadiennes peuvent améliorer leur productivité et stimuler leur croissance.

