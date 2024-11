Points saillants :

BDC s'associe à plus de 80 organisations locales pour faciliter l'accès des entreprises non traditionnelles au financement.

L'accent sera mis sur les entrepreneur.es qui ont un modèle d'affaires non conventionnel, qui se trouvent dans des régions rurales ou éloignées, qui ont peu d'antécédents de crédit ou qui sont jeunes.

Résultats attendus : jusqu'à 100 000 propriétaires de petites entreprises qui accéderont à un nouveau financement dans les 10 prochaines années, ce qui pourrait faire augmenter de 10 % le nombre de petites entreprises actives au Canada .

SASKATOON, SK, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Banque de développement du Canada (BDC), la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneur.es, a aujourd'hui lancé une nouvelle initiative de financement collaboratif qui vise à soutenir la performance économique du Canada et à renverser la tendance des dernières décennies qui a fait en sorte qu'il y a présentement 100 000 propriétaires de PME de moins qu'il y a 20 ans.

« Les entrepreneur.es sont des gens d'action qui osent rêver grand, affirme Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. Elles et ils façonnent des entreprises, des communautés, des économies. Le fait d'en avoir davantage est une solide réponse que nous pouvons apporter à certains enjeux économiques du Canada. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller tout ce potentiel inexploité. En collaborant avec des prêteurs locaux de partout au pays, nous espérons voir 100 000 petites entreprises devenir de belles réussites au cours des dix prochaines années. En tant que banque de développement du Canada, nous voyons chaque jour des entrepreneur.es défier les probabilités. Nous devons mettre les chances de leur côté. Travailler coude à coude avec nos 80 partenaires nous permettra d'accélérer la cadence et de faire en sorte qu'un plus grand nombre d'entrepreneur.es obtiennent le financement qui fera grandir leur entreprise. L'économie canadienne en a besoin plus que jamais, il n'y a pas de temps à perdre. »

Les données le montrent systématiquement : l'accès aux fonds nécessaires à la croissance d'une entreprise n'est pas le même pour tous les propriétaires de PME. Une recherche de l'OCDE démontre que le financement des entreprises canadiennes a augmenté de 165 % depuis 2011 mais que le pourcentage des nouveaux prêts allant à des PME a diminué de 16 % à 8,6 %. Les PME canadiennes ont de moins en moins d'options de financement comparativement à leurs pairs du G7. Cela est particulièrement vrai pour les propriétaires de petites entreprises qui ont un modèle d'affaires non conventionnel, qui se trouvent dans des régions rurales ou éloignées, qui ont peu d'antécédents de crédit, qui sont jeunes ou qui font partie d'un groupe moins bien servi ou sous-représenté.

Comme tous ces groupes ont des besoins différents pour assurer la croissance de leurs entreprises, il n'existe pas de solution universelle. S'appuyant sur le partenariat fructueux que BDC a établi avec des prêteurs régionaux, la nouvelle initiative de financement collaboratif de la Banque aidera jusqu'à 80 organisations locales à améliorer leurs capacités en financement et en services-conseils. En épaulant les organismes qui viennent en aide aux petites entreprises, BDC s'efforce de créer un système de soutien plus solide pour les entrepreneur.es de partout au Canada.

« L'initiative de financement collaboratif de BDC vise à optimiser la collaboration pour qu'aucun.e entrepreneur.e ne soit laissé.e pour compte, explique Miguel Barrieras, chef de la direction du financement collaboratif et de l'impact. Les organisations locales connaissent mieux que quiconque les petites entreprises dans leur territoire. Renforcer leur capacité à financer ces joyaux cachés est le moyen le plus efficace de créer les entreprises pionnières de demain. »

Les conseils de même que l'accompagnement sur la façon d'utiliser le financement de manière optimale sont un facteur déterminant de la réussite entrepreneuriale. Notre clientèle qui bénéficie à la fois de financement et de conseils connait d'ailleurs une croissance deux fois plus rapide que la moyenne nationale. En combinant le savoir-faire des organisations locales et l'expertise de BDC en matière de financement et de conseils, l'initiative de financement collaboratif vise à multiplier l'impact auprès des entrepreneur.es qui ont la capacité et la volonté de faire croître leur entreprise.

BDC déploiera son initiative de financement collaboratif à l'échelle nationale dans les mois à venir, en mettant l'accent sur les organisations locales qui s'engagent à favoriser la croissance des petites entreprises et la mobilisation de la collectivité. Les organisations intéressées peuvent obtenir plus d'information et prendre contact avec BDC en se rendant sur la page Financement collaboratif de bdc.ca.

« En collaborant avec des organisations comme Futurpreneur, Evol et l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF), nous avons constaté que travailler en équipe permet de multiplier l'impact pour les entrepreneur.es, qui obtiennent le meilleur des deux mondes : le savoir-faire des groupes locaux qui les connaissent et les soutiennent, et la capacité financière de BDC », affirme Adil Hassam, vice-président, Financement collaboratif.

En tant que société d'État financière autonome, BDC n'accorde pas de subventions. Par conséquent, les prêts commerciaux accordés dans le cadre de l'initiative de financement collaboratif devront être remboursés. BDC fournit ses services sans aucun coût pour les contribuables canadiens, même si elle prend plus de risques que le secteur privé. Grâce aux excellents résultats obtenus au cours de l'exercice 2024, BDC a pu déclarer un dividende de 337 millions de dollars au gouvernement du Canada.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est le premier choix des propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneur.es soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

