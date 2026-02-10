Une deuxième acquisition en moins d'un an pour accompagner les leaders d'affaires dans les moments déterminants

MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - BCF Avocats d'affaires est fier d'annoncer l'acquisition de LCB, une référence en droit immobilier au Québec depuis plus de 100 ans. Composée de 18 professionnel•les dirigé•es par Me Bruno Burrogano, LCB se joint officiellement à BCF dans le but de renforcer l'accompagnement de sa clientèle à travers les enjeux actuels et futurs du marché immobilier. Dans la foulée de cette intégration, Me Burrogano est nommé chef du groupe de droit immobilier de BCF.

Cette évolution synergique confirme l'ambition de BCF de poursuivre sa croissance par acquisitions afin de renforcer son soutien aux organisations, en unissant le droit et les affaires. Le cabinet a ainsi la ferme intention de faire avancer l'économie du Québec.

BCF renforce sa capacité à accompagner les projets immobiliers les plus complexes

Le marché immobilier québécois traverse d'importantes transformations qui font émerger des besoins accrus. L'intégration de LCB permettra à BCF d'élargir son bassin de professionnel•les en droit immobilier et d'offrir à sa clientèle une expertise encore plus complète, afin de mieux soutenir les organisations dans ce domaine d'activité qui évolue rapidement.

« L'arrivée de Leroux Côté Burrogano renforce non seulement notre pratique en droit immobilier, mais elle s'inscrit aussi directement dans notre positionnement stratégique visant à offrir aux entreprises d'ici la vision et les moyens d'agir et de faire les choses autrement », affirme Julie Doré, associée directrice de BCF.

Une intégration portée par une vision d'excellence et par un objectif commun

« Rejoindre BCF représente une occasion de faire évoluer notre pratique dans un cadre élargi, tout en demeurant fidèles aux valeurs entrepreneuriales et humaines qui façonnent l'identité de LCB depuis plus d'un siècle. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à une équipe déjà reconnue pour sa rigueur, son innovation et sa capacité à accompagner les organisations dans leurs projets d'affaires les plus ambitieux », souligne Me Bruno Burrogano, associé directeur chez LCB et maintenant chef du groupe de droit immobilier de BCF.

À propos de BCF

BCF fait avancer l'économie du Québec en accompagnant les leaders et les organisations qui la façonnent, grâce à une pratique innovante et engagée qui unit droit et affaires. Avec plus de 560 employé•e•s, dont 330 professionnel•le•s, le cabinet se distingue par sa capacité à accompagner sa clientèle dans les moments déterminants. Depuis 2007, BCF figure chaque année parmi les sociétés les mieux gérées au Canada; il s'agit d'une reconnaissance unique dans le milieu juridique qui témoigne de son excellence organisationnelle et de sa vision d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.bcf.ca.

À propos de Leroux Côté Burrogano

Fondé il y a plus d'un siècle, Leroux Côté Burrogano est un cabinet spécialisé en droit immobilier, reconnu pour la qualité de ses services, son expertise approfondie et son accompagnement stratégique auprès d'une clientèle variée du secteur immobilier.

Photos haute résolution disponibles

Lien de téléchargement

SOURCE BCF Avocats d'affaires

Source et informations: Manon Goudreault, Associée, cheffe de la direction, stratégie clients et rayonnement BCF, [email protected], 514 791-5061