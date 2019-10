BCE félicite George Cope et Calin Rovinescu pour leur nomination à titre de meilleur PDG par le magazine Report on Business du Globe and Mail

George Cope, président et chef de la direction de Bell, reconnu comme « Corporate Citizen of the Year » (citoyen de l'année); Calin Rovinescu, directeur de BCE et PDG d'Air Canada nommé « Strategist of the Year » (stratège de l'année)

TORONTO, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le magazine Report on Business du Globe and Mail a annoncé aujourd'hui que le président et chef de la direction de Bell, George Cope, a été reconnu comme « Corporate Citizen of the Year » (citoyen de l'année), et que Calin Rovinescu, directeur de BCE et président et chef de la direction d'Air Canada, a été nommé « Strategist of the Year » (stratège de l'année) dans son numéro annuel destiné au chef de la direction canadien de l'année. Les deux hommes se retrouvent parmi les cinq PDG canadiens ayant été choisis cette année en fonction de leur leadership organisationnel, de leur sens de l'innovation, de leur vision ainsi que de leur responsabilité sociale.

« BCE est extrêmement fière de la nomination de George et de Calin parmi les leaders des plus importantes entreprises au Canada par le magazine Report on Business, et au nom de toute l'équipe, je leur offre mes plus sincères félicitations », a déclaré Gordon Nixon, président du conseil d'administration de BCE.

« George a permis la revitalisation de Bell à titre de chef de file des communications au Canada et a éveillé un mouvement sans précédent en matière de santé mentale grâce à l'initiative Bell Cause pour la cause, a ajouté M. Nixon. Calin a quant à lui propulsé Air Canada vers des sommets jusqu'à présent inégalés, permettant notamment à l'entreprise d'atteindre une performance financière record et d'obtenir une reconnaissance continue en tant que meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord. Parallèlement, leur détermination à répondre aux attentes de nos actionnaires, de nos clients ainsi que de nos collectivités a fait d'eux des collaborateurs inestimables pour le conseil d'administration de BCE. »

George Cope est le président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada ainsi que directeur de BCE depuis juillet 2008. M. Cope a annoncé son départ à la retraite à compter de janvier 2020, après 14 ans de service chez Bell. Mirko Bibic, actuellement chef de l'exploitation, lui succédera dans ses fonctions à titre de chef de la direction.

M. Rovinescu occupe le poste de président et chef de la direction d'Air Canada depuis avril 2009 de même que celui de directeur de BCE depuis avril 2016. Il est également membre du comité des ressources en cadres et de rémunération ainsi que du comité de la caisse de retraite.

Les autres grands leaders honorés par le magazine Report on Business sont Dani Reiss, président-directeur général de Canada Goose (« Global Visionary of the Year » [visionnaire mondial de l'année]), Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed (« Innovator of the Year » [innovateur de l'année]) ainsi que Susan Senecal, présidente et chef de la direction des Services alimentaires A&W du Canada (« New CEO of the Year » [nouvelle PDG de l'année]). Les cinq lauréats seront présentés dans le numéro de décembre 2019 du magazine Report on Business, disponible en version papier à compter du 29 novembre. Vous trouverez davantage d'information au sujet des PDG gagnants ainsi que du programme PDG de l'année (« CEO of the Year ») ici.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada, offrant des services sans fil à large bande de pointe, de télévision, d'Internet et de communications d'affaires en collaboration avec des principaux médias canadiens de création de contenu de Bell Média. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause, lancée en 2009, fait la promotion de la santé mentale au Canada par le biais de campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par un important financement des soins communautaires et de l'accès aux soins, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail tout au long de l'année. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Questions des médias

Vanessa Damha

514 870-6663

vanessa.damha@bell.ca

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs

Thane Fotopoulos

514 870-4619

thane.fotopoulos@bell.ca

SOURCE Bell Canada

Related Links

www.bell.ca