LONDRES, MONTRÉAL, et OSLO, Norvège, le 9 avril 2025 /CNW/ - Sandbrook Capital, une société privée d'investissement axée sur la création de sociétés d'infrastructures climatiques de pointe, et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP), l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour la vente de Havfram, une société internationale d'infrastructures éoliennes en mer, à DEME (Euronext : DEME), un chef de file mondial de l'énergie éolienne en mer et de l'ingénierie marine.

Sandbrook Capital (Groupe CNW/Investissements PSP)

Établie en 2021 grâce à un partenariat stratégique entre Sandbrook Capital et Investissements PSP, Havfram a été créée pour fournir une capacité d'installation de parcs éoliens essentielle aux principales sociétés énergétiques mondiales. Sous leur gestion, Havfram est devenu un exploitant de navires d'installation d'éoliennes de renommée mondiale, avec deux navires à la fine pointe de la technologie actuellement en construction et un important carnet de commandes en vue de construire certains des plus grands parcs éoliens en mer.

« Nous avons collaboré avec Investissements PSP pour créer Havfram puisqu'il s'agissait d'une opportunité d'affaires unique pour fournir les navires à la fine pointe nécessaires à la construction des énormes parcs éoliens en mer d'aujourd'hui », a mentionné Christopher Hunt, associé à Sandbrook Capital. « En seulement quelques années, Havfram est devenue l'un des plus importants joueurs de l'industrie éolienne en mer. Nous sommes fiers de ce que l'équipe a accompli et des rendements financiers positifs offerts à nos investisseurs. DEME assurera une gestion exceptionnelle de l'entreprise lors de la prochaine étape de sa croissance. »

« Notre investissement dans Havfram démontre notre expertise étendue et notre engagement à investir dans des actifs essentiels à la chaîne de valeur des énergies renouvelables, tout en assurant des rendements solides ajustés en fonction du risque », a ajouté Sandiren Curthan, directeur général et chef mondial des Placements en infrastructures, à Investissements PSP. « Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Sandbrook Capital et avec l'équipe de Havfram pour bâtir une flotte destinée à la prochaine génération de navires d'installation d'éoliennes. »

« Le soutien et la vision à long terme de Sandbrook Capital et d'Investissements PSP ont été cruciaux pour amener Havfram là où elle est rendue aujourd'hui », a souligné Ingrid Due-Gundersen, cheffe de la direction de Havfram. « Nous sommes réellement emballés d'unir nos forces à celles de DEME, un chef de file mondial dont la mission commune est d'accélérer le déploiement de l'énergie éolienne en mer. Ensemble, nous jouerons un rôle majeur dans la transition énergétique à l'échelle mondiale. »

La transaction, dont la valeur a été établie approximativement à 900 millions €, devrait être conclue d'ici la fin d'avril 2025, sous réserve des conditions de clôture usuelles.

Goldman Sachs a agi à titre de conseillers financiers, et Thommessen, à titre de conseiller juridique auprès de Sandbrook Capital et d'Investissements PSP.

À propos de Sandbrook Capital

Sandbrook Capital est une société privée d'investissement dédiée à la création de la prochaine génération de sociétés d'infrastructures climatiques. Fondée par une équipe d'investisseurs et d'exploitants chevronnés, Sandbrook collabore avec des équipes de direction exceptionnelles pour soutenir la croissance durable d'entreprises qui réalisent des rendements financiers intéressants et des avantages climatiques significatifs. Pour en savoir plus, visitez www.sandbrook.com.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 264,9 milliards de dollars canadiens (CAD) au 31 mars 2024. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Havfram

Havfram est une société norvégienne d'installation de parcs éoliens en mer qui fournit des services essentiels à l'industrie mondiale de l'énergie renouvelable. Avec ses deux navires d'installation d'éoliennes à la fine pointe actuellement en construction et un important carnet de commandes, Havfram est au premier plan pour assurer le déploiement des parcs éoliens en mer de la prochaine génération. Pour en savoir plus, visitez www.havfram.com.

SOURCE Investissements PSP

Relations avec les médias : Investissements PSP, Charles Bonhomme, +1 438 465-1260, [email protected] ; Sandbrook Capital, Daniel Yunger / James Hartwell, [email protected], 917.574.8582 / 917.842.9560