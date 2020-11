MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW/ - BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui qu'aucune de ses actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, série R, à taux fixe (actions privilégiées de série R) ne sera convertie le 1er décembre 2020 en actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif, rachetables, série Q, à taux variable (actions privilégiées de série Q).

Le 15 octobre 2020, BCE a avisé les porteurs inscrits d'actions privilégiées de série R qu'ils pouvaient choisir de convertir leurs actions en actions privilégiées de série Q, sous réserve des modalités rattachées à ces actions. Seulement 156 972 des 8 000 000 actions privilégiées de série R de BCE ont été remises en vue de leur conversion le 1er décembre 2020 en actions privilégiées de série Q. En conséquence, étant donné que moins d'un million d'actions privilégiées de série Q seraient en circulation, aucune action privilégiée de série R ne sera convertie, conformément aux modalités qui y sont rattachées, en actions privilégiées de série Q le 1er décembre 2020. Les porteurs inscrits qui avaient décidé de convertir leurs actions privilégiées de série R recevront, d'ici le 1er décembre 2020, des certificats d'actions représentant le nombre d'actions privilégiées de série R remises en vue de leur conversion.

Les actions privilégiées de série R continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole BCE.PR.R. Les actions privilégiées de série R donneront droit, chaque trimestre, pour la période de cinq ans débutant le 1er décembre 2020, à un dividende en espèces fixe calculé selon un taux de dividende annuel de 3,018%, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada, BCE offre des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires et exploite Bell Média, première entreprise de création de contenu et d'actifs média au pays. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et elle assure un important financement aux soins communautaires, à la recherche et aux initiatives de leadership en milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

