MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par BCE à l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.

Candidat Votes « Pour » % « Pour » Votes « Contre » % « Contre » Mirko Bibic 280 854 230 97,58 % 6 963 072 2,42 % Robert P. Dexter 278 934 572 96,91 % 8 884 730 3,09 % Katherine Lee 279 198 941 97,00 % 8 620 292 3,00 % Monique F. Leroux 278 663 893 96,82 % 9 153 499 3,18 % Sheila A. Murray 275 977 442 95,89 % 11 840 086 4,11 % Gordon M. Nixon 278 153 764 96,64 % 9 661 517 3,36 % Louis P. Pagnutti 282 361 115 98,10 % 5 456 586 1,90 % Calin Rovinescu 280 002 483 97,28 % 7 816 572 2,72 % Karen Sheriff 280 208 791 97,36 % 7 609 333 2,64 % Jennifer Tory 280 579 412 97,48 % 7 239 613 2,52 % Louis Vachon 280 736 578 97,54 % 7 077 701 2,46 % Johan Wibergh 281 936 122 97,96 % 5 882 873 2,04 % Cornell Wright 279 100 995 96,97 % 8 715 003 3,03 %

Visitez le site BCE.ca pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle de BCE sont disponibles sur sedarplus.ca.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada,1 BCE offre l'ensemble évolué de services large bande Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'affaires de Bell. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause



1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

