MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soumises par BCE à l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise qui a eu lieu aujourd'hui, notamment l'élection des administrateurs par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration, comme il est indiqué ci-dessous.

Candidat

Votes « pour »

Pourcentage de

votes « pour »

Abstentions

Pourcentage

d'abstentions Mirko Bibic

344 695 971

99,57 %

1 496 430

0,43 % David F. Denison

339 661 796

98,12 %

6 523 699

1,88 % Robert P. Dexter

343 780 877

99,31 %

2 404 618

0,69 % Katherine Lee

343 213 645

99,14 %

2 971 875

0,86 % Monique F. Leroux

342 160 684

98,84 %

4 030 705

1,16 % Sheila A. Murray

343 308 523

99,17 %

2 875 771

0,83 % Gordon M. Nixon (Chair of the Board)

344 264 891

99,45 %

1 919 378

0,55 % Louis P. Pagnutti

342 701 749

98,99 %

3 482 520

1,01 % Calin Rovinescu

344 107 209

99,40 %

2 077 060

0,60 % Karen Sheriff

343 468 366

99,22 %

2 715 928

0,78 % Robert C. Simmonds

342 512 730

98,94 %

3 671 539

1,06 % Jennifer Tory

344 033 722

99,38 %

2 150 572

0,62 % Cornell Wright

342 392 737

98,90 %

3 791 532

1,10 %





















Visitez le site BCE.ca pour consulter les biographies complètes des administrateurs. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle de BCE sont disponibles sur SEDAR.com.

